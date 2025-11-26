Описание тура
Кыргызстан, окружённый величественными горами, является идеальным местом для активных путешественников и исследователей. Эта необыкновенная страна предлагает не только великолепные горные массивы, но и разнообразные природные ландшафты, заповедники, богатые уникальной флорой и фауной, а также культурные сокровища, отражающие древние кочевые традиции. Этот тур проведу я, чтобы показать вам все чудеса и тайны этой удивительной земли.
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту, и отправления на Иссык-Куль
Встреча гостей в аэропорту Манас, знакомство и отправление из Бишкека через ущелье Боом, где мы посетим один из красивейших каньонов Кок-Мойнок, напоминающий пейзажи Марса. После прогулки и фотосессии отправимся дальше к озеру Иссык-Куль, где мы посетим еще одно живописное место, известное как "Марс", чтобы сделать потрясающие фотографии. После этого мы сможем искупаться на скалистом побережье озера. К вечеру мы направимся в каньон "Сказка", где нас ждут невероятные виды. В конце дня обоснуемся рядом с побережьем в гостевом доме на Иссык-Куля.
Барскоон и Джети-Огуз
Мы отправимся в ущелье Барскоон, где нас ждет один из самых высоких водопадов высотой более 100 метров. На джипе мы взберемся на высоту 4000 метров, преодолевая более 30 серпантинов по Северному Тянь-Шаню. Здесь жизнь словно останавливается, открывается вечная тундра и великолепие вечных снегов.
После этого нас ждет ущелье Джети-Огуз с ярко-красными скалами в виде Разбитого сердца, альпийскими лугами и прогулка на лошадях, позволяющая насладиться бескрайними просторами. Вечером мы устроим ночевку в городе Каракол, где нас ждет национальная кухня и уютная атмосфера.
Каракол и северное побережье
После завтрака мы отправляемся и по пути посетим Свято троицкую церковь. Далее отправимся на северное побережье, чтобы расслабиться в термальных источниках под открытым небом. После этого отправимся в Семеновское и Григорьевское ущелье, где посетим высокогорное озеро, если позволит погода. Поднимемся к альпийским лугам, где в летнее время пасется скот, также можно будет покататься на лошадях. Ближе к вечеру мы заедем в юрту где попробуем национальные блюда. Далее отправимся в Чолпон-Ату и заселимся в гостевой дом
Панорама, Чолпон-Ата
После завтрака отправимся в путешествие по самым диким и красивым горам рядом с Чолпон-Атой. Мы поднимемся на высоту более 3000 метров, если позволит погода, откуда можно будет сделать самые лучшие фотографии. Нас ждут альпийские луга и уединение с природой. После заедем на обед и по желанию можно будет устроить прогулку на теплоходе и посетить музей Рух-Ордо. Далее у вас есть свободное время для отдыха
Отправление в Бишкек
После завтрака отправляемся в Бишкек или в Аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Перемещение по маршруту на комфортабельном джипе
- Гид во время всего тура
- Встреча и проводы в аэропорту
- Проживание в гостевых домах
- Двухразовое питание (Завтрак-Ужин)
- Билеты в парках
- Вода на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день
- Билеты на самолете
- Страховка
- Поездка на лошадях
- Дополнительные расходы
- Обеды в кафе
- Прогулка на теплоходе
- Горячие источники
Пожелания к путешественнику
В горах нас встретит гораздо более холодная погода. Если в Бишкеке температура около 20°С, то в горах она может опуститься до нуля. Поэтому важно взять с собой очень теплую одежду, включая свитер, термобелье, до
Также хочу повторить, что нас ждет поездка по сложным маршрутам. Мы будем много времени проводить в пути — по 5-6 часов в день. Кыргызстан не отличается высоким уровнем обслуживания или роскошными отелями. Это страна, где живут кочевые народы с простыми условиями, и местные только начинают осваивать искусство гостеприимства