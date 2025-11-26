Мои заказы

Осенне-весенний тур: пять дней по Кыргызстану

Лучший пятидневный тур по Кыргызстану: горы, природа и культура
Описание тура

Кыргызстан, окружённый величественными горами, является идеальным местом для активных путешественников и исследователей. Эта необыкновенная страна предлагает не только великолепные горные массивы, но и разнообразные природные ландшафты, заповедники, богатые уникальной флорой и фауной, а также культурные сокровища, отражающие древние кочевые традиции. Этот тур проведу я, чтобы показать вам все чудеса и тайны этой удивительной земли.

Программа тура по дням

1 день

Встреча в аэропорту, и отправления на Иссык-Куль

Встреча гостей в аэропорту Манас, знакомство и отправление из Бишкека через ущелье Боом, где мы посетим один из красивейших каньонов Кок-Мойнок, напоминающий пейзажи Марса. После прогулки и фотосессии отправимся дальше к озеру Иссык-Куль, где мы посетим еще одно живописное место, известное как "Марс", чтобы сделать потрясающие фотографии. После этого мы сможем искупаться на скалистом побережье озера. К вечеру мы направимся в каньон "Сказка", где нас ждут невероятные виды. В конце дня обоснуемся рядом с побережьем в гостевом доме на Иссык-Куля.

2 день

Барскоон и Джети-Огуз

Мы отправимся в ущелье Барскоон, где нас ждет один из самых высоких водопадов высотой более 100 метров. На джипе мы взберемся на высоту 4000 метров, преодолевая более 30 серпантинов по Северному Тянь-Шаню. Здесь жизнь словно останавливается, открывается вечная тундра и великолепие вечных снегов.
После этого нас ждет ущелье Джети-Огуз с ярко-красными скалами в виде Разбитого сердца, альпийскими лугами и прогулка на лошадях, позволяющая насладиться бескрайними просторами. Вечером мы устроим ночевку в городе Каракол, где нас ждет национальная кухня и уютная атмосфера.

3 день

Каракол и северное побережье

После завтрака мы отправляемся и по пути посетим Свято троицкую церковь. Далее отправимся на северное побережье, чтобы расслабиться в термальных источниках под открытым небом. После этого отправимся в Семеновское и Григорьевское ущелье, где посетим высокогорное озеро, если позволит погода. Поднимемся к альпийским лугам, где в летнее время пасется скот, также можно будет покататься на лошадях. Ближе к вечеру мы заедем в юрту где попробуем национальные блюда. Далее отправимся в Чолпон-Ату и заселимся в гостевой дом

4 день

Панорама, Чолпон-Ата

После завтрака отправимся в путешествие по самым диким и красивым горам рядом с Чолпон-Атой. Мы поднимемся на высоту более 3000 метров, если позволит погода, откуда можно будет сделать самые лучшие фотографии. Нас ждут альпийские луга и уединение с природой. После заедем на обед и по желанию можно будет устроить прогулку на теплоходе и посетить музей Рух-Ордо. Далее у вас есть свободное время для отдыха

5 день

Отправление в Бишкек

После завтрака отправляемся в Бишкек или в Аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Перемещение по маршруту на комфортабельном джипе
  • Гид во время всего тура
  • Встреча и проводы в аэропорту
  • Проживание в гостевых домах
  • Двухразовое питание (Завтрак-Ужин)
  • Билеты в парках
  • Вода на протяжении всего маршрута
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день
  • Билеты на самолете
  • Страховка
  • Поездка на лошадях
  • Дополнительные расходы
  • Обеды в кафе
  • Прогулка на теплоходе
  • Горячие источники
Пожелания к путешественнику

В горах нас встретит гораздо более холодная погода. Если в Бишкеке температура около 20°С, то в горах она может опуститься до нуля. Поэтому важно взять с собой очень теплую одежду, включая свитер, термобелье, до

Также хочу повторить, что нас ждет поездка по сложным маршрутам. Мы будем много времени проводить в пути — по 5-6 часов в день. Кыргызстан не отличается высоким уровнем обслуживания или роскошными отелями. Это страна, где живут кочевые народы с простыми условиями, и местные только начинают осваивать искусство гостеприимства

Визы
Для вьезда в страну достаточно российского паспорта, визы не требуются
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Никита
Никита — Тревел-эксперт
Привет, путешественники! Меня зовут Никита, я родился и вырос в Кыргызстане. Эти места — мой дом, и я хорошо знаю здешние горы, тропы и укромные уголки природы. Работаю без посредников и с радостью покажу вам Кыргызстан таким, каким его видят местные. До встречи — отправимся вместе по следам кочевников!

