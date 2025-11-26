В горах нас встретит гораздо более холодная погода. Если в Бишкеке температура около 20°С, то в горах она может опуститься до нуля. Поэтому важно взять с собой очень теплую одежду, включая свитер, термобелье, до

Также хочу повторить, что нас ждет поездка по сложным маршрутам. Мы будем много времени проводить в пути — по 5-6 часов в день. Кыргызстан не отличается высоким уровнем обслуживания или роскошными отелями. Это страна, где живут кочевые народы с простыми условиями, и местные только начинают осваивать искусство гостеприимства