Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое

Увидеть петроглифы, погулять по каньону Сказка и побывать в Караколе
Отправляемся туда, где скалы окрашены в красный и камни напоминают произведения современного искусства, где можно отыскать следы первобытных людей и побывать на стоянках кочевников, где высятся горы и плещутся волны знаменитого озера Иссык-Куль.

В путешествии вы познакомитесь с бытом и культурой кочевых племён, погрузитесь в историю предков и вместе с местным гидом побываете в самых красивых и фотогеничных локациях.
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Индивидуальное путешествие по Иссык-Кулю: горы, каньоны и погружение в прошлое
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой одежду и обувь, удобные для гор, куртку или ветровку ветронепродуваемую, солнцезащитный крем, головные уборы, купальные принадлежности, личные медикаменты. В машинах есть базовые аптечки.

Проживание. Не включено в стоимость.

Питание. Не включено в стоимость.

Дети. Участие в туре возможно с 5 лет. Учитывайте возможности вашего ребёнка.

Сложность. Уровень сложности 4-5 из 10. До всех локаций добираться будем на машине и гулять.

Программа тура по дням

1 день

Ущелье Боом, башня Бурана и петроглифы

В 8:00 встретимся в Бишкеке и отправимся на озеро Иссык-Куль через ущелье Боом. Водоём впечатляет не только своими пейзажами, но и историей: по берегам учёные нашли следы цивилизаций разных эпох.

По пути остановимся в музее под открытым небом, где в средние века стоял город Баласагун. Осмотрим башню Бурана — минарет 9-12 веков, — некогда самую высокую во всей Центральной Азии. Перекусим в ущелье Боом и поедем дальше, на очереди — каньоны Конорчек, образованные благодаря активности древнего вулкана. На поверхности глиняных скал можно разглядеть останки животных и растений древнего моря. Вас ждёт трекинг по высохшему устью реки, пройдём около 4 км по живописной дороге в окружении гор и причудливых каменных громад.

На северном берегу Иссык-Куля увидим петроглифы — наскальные рисунки, которые появились здесь в 4-12 века н. э. Заедем в музей-заповедник Саймалуу-Таш, где вы узнаете, кто населял Иссык-Кульскую котловину и откуда эти люди пришли.

Завершим насыщенный день купанием в SPA-комплексе «АК Бермет». После ужина разойдёмся по номерам отеля.

Ущелье Боом, башня Бурана и петроглифыУщелье Боом, башня Бурана и петроглифыУщелье Боом, башня Бурана и петроглифыУщелье Боом, башня Бурана и петроглифыУщелье Боом, башня Бурана и петроглифы
2 день

Экскурсия по Караколу и ущелье Джеты-Огуз

Проснёмся в 7:00, позавтракаем и поедем в Каракол. По пути полюбуемся Григорьевским и Семеновским ущельями, а ещё увидим стоянку древних кочевников «Кырчын».

Прибудем в Каракол — город с удивительной атмосферой и интересной архитектурой, сохранившейся ещё с 19 века. Заглянем в Музей Н. М. Пржевальского и посетим его могилу, осмотрим деревянную Свято-Троицкую церковь и Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя.

Поедим и отправимся в ущелье Джеты-Огуз или Семь быков. Место получило необычное название из-за формы алых скал — они напоминают огромных животных. А ещё расскажем, какие легенды ходят вокруг каменной громады, романтично прозванной горой Разбитое сердце.

Вечером поужинаем, а ночевать будем в мини-пансионате «Ак-Тулпар» у реки Барскоон.

Экскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-ОгузЭкскурсия по Караколу и ущелье Джеты-Огуз
3 день

Ущелье Барскоон, Сказочный каньон и водохранилище

После завтрака поедем в ущелье Барскоон. Будем любоваться завораживающими водопадами, осмотрим памятник Ю. А. Гагарину и увидим золотоносные мелкие речки, в которых на солнце сверкают крупинки настоящего золота.

Поднимемся на плато Арабель на высоту более 4000 метров, где даже летом можно прикоснуться к ледникам. Дальше отправимся в каньон Сказка. Природа творила как настоящий художник, когда с помощью ветра и воды формировала причудливые каменные изваяния, лабиринты и высокие скалы. Прогуляемся по каньону и пофантазируем, на что похожи необычные фигуры.

На обратном пути остановимся у Орто-Токойского водохранилища, первого в Кыргызстане. Где-то водоём кажется изумрудным, где-то — голубым, а где-то и вовсе чёрным. Сделаем красивые кадры водохранилища в окружении гор и поедем в Бишкек.

Ущелье Барскоон, Сказочный каньон и водохранилищеУщелье Барскоон, Сказочный каньон и водохранилищеУщелье Барскоон, Сказочный каньон и водохранилищеУщелье Барскоон, Сказочный каньон и водохранилищеУщелье Барскоон, Сказочный каньон и водохранилищеУщелье Барскоон, Сказочный каньон и водохранилищеУщелье Барскоон, Сказочный каньон и водохранилище

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Трансферы по маршруту
Что не входит в цену
  • Питание (ок. 700 руб. на человека)
  • Проживание (в среднем 2000 руб, на человека)
  • Входные билеты на объекты экскурсий: башня Бурана (70 руб.), петроглифы (80 руб. за вход + 300 руб. за экскурсию на всю группу), каньон Сказка (50 руб.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 8:00, заберём вас от вашего отеля
Завершение: Бишкек, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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