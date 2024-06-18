В путешествии вы познакомитесь с бытом и культурой кочевых племён, погрузитесь в историю предков и вместе с местным гидом побываете в самых красивых и фотогеничных локациях.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой одежду и обувь, удобные для гор, куртку или ветровку ветронепродуваемую, солнцезащитный крем, головные уборы, купальные принадлежности, личные медикаменты. В машинах есть базовые аптечки.
Проживание. Не включено в стоимость.
Питание. Не включено в стоимость.
Дети. Участие в туре возможно с 5 лет. Учитывайте возможности вашего ребёнка.
Сложность. Уровень сложности 4-5 из 10. До всех локаций добираться будем на машине и гулять.
Программа тура по дням
Ущелье Боом, башня Бурана и петроглифы
В 8:00 встретимся в Бишкеке и отправимся на озеро Иссык-Куль через ущелье Боом. Водоём впечатляет не только своими пейзажами, но и историей: по берегам учёные нашли следы цивилизаций разных эпох.
По пути остановимся в музее под открытым небом, где в средние века стоял город Баласагун. Осмотрим башню Бурана — минарет 9-12 веков, — некогда самую высокую во всей Центральной Азии. Перекусим в ущелье Боом и поедем дальше, на очереди — каньоны Конорчек, образованные благодаря активности древнего вулкана. На поверхности глиняных скал можно разглядеть останки животных и растений древнего моря. Вас ждёт трекинг по высохшему устью реки, пройдём около 4 км по живописной дороге в окружении гор и причудливых каменных громад.
На северном берегу Иссык-Куля увидим петроглифы — наскальные рисунки, которые появились здесь в 4-12 века н. э. Заедем в музей-заповедник Саймалуу-Таш, где вы узнаете, кто населял Иссык-Кульскую котловину и откуда эти люди пришли.
Завершим насыщенный день купанием в SPA-комплексе «АК Бермет». После ужина разойдёмся по номерам отеля.
Экскурсия по Караколу и ущелье Джеты-Огуз
Проснёмся в 7:00, позавтракаем и поедем в Каракол. По пути полюбуемся Григорьевским и Семеновским ущельями, а ещё увидим стоянку древних кочевников «Кырчын».
Прибудем в Каракол — город с удивительной атмосферой и интересной архитектурой, сохранившейся ещё с 19 века. Заглянем в Музей Н. М. Пржевальского и посетим его могилу, осмотрим деревянную Свято-Троицкую церковь и Дунганскую мечеть, построенную без единого гвоздя.
Поедим и отправимся в ущелье Джеты-Огуз или Семь быков. Место получило необычное название из-за формы алых скал — они напоминают огромных животных. А ещё расскажем, какие легенды ходят вокруг каменной громады, романтично прозванной горой Разбитое сердце.
Вечером поужинаем, а ночевать будем в мини-пансионате «Ак-Тулпар» у реки Барскоон.
Ущелье Барскоон, Сказочный каньон и водохранилище
После завтрака поедем в ущелье Барскоон. Будем любоваться завораживающими водопадами, осмотрим памятник Ю. А. Гагарину и увидим золотоносные мелкие речки, в которых на солнце сверкают крупинки настоящего золота.
Поднимемся на плато Арабель на высоту более 4000 метров, где даже летом можно прикоснуться к ледникам. Дальше отправимся в каньон Сказка. Природа творила как настоящий художник, когда с помощью ветра и воды формировала причудливые каменные изваяния, лабиринты и высокие скалы. Прогуляемся по каньону и пофантазируем, на что похожи необычные фигуры.
На обратном пути остановимся у Орто-Токойского водохранилища, первого в Кыргызстане. Где-то водоём кажется изумрудным, где-то — голубым, а где-то и вовсе чёрным. Сделаем красивые кадры водохранилища в окружении гор и поедем в Бишкек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансферы по маршруту
Что не входит в цену
- Питание (ок. 700 руб. на человека)
- Проживание (в среднем 2000 руб, на человека)
- Входные билеты на объекты экскурсий: башня Бурана (70 руб.), петроглифы (80 руб. за вход + 300 руб. за экскурсию на всю группу), каньон Сказка (50 руб.)