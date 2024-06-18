В 8:00 встретимся в Бишкеке и отправимся на озеро Иссык-Куль через ущелье Боом. Водоём впечатляет не только своими пейзажами, но и историей: по берегам учёные нашли следы цивилизаций разных эпох.

По пути остановимся в музее под открытым небом, где в средние века стоял город Баласагун. Осмотрим башню Бурана — минарет 9-12 веков, — некогда самую высокую во всей Центральной Азии. Перекусим в ущелье Боом и поедем дальше, на очереди — каньоны Конорчек, образованные благодаря активности древнего вулкана. На поверхности глиняных скал можно разглядеть останки животных и растений древнего моря. Вас ждёт трекинг по высохшему устью реки, пройдём около 4 км по живописной дороге в окружении гор и причудливых каменных громад.

На северном берегу Иссык-Куля увидим петроглифы — наскальные рисунки, которые появились здесь в 4-12 века н. э. Заедем в музей-заповедник Саймалуу-Таш, где вы узнаете, кто населял Иссык-Кульскую котловину и откуда эти люди пришли.

Завершим насыщенный день купанием в SPA-комплексе «АК Бермет». После ужина разойдёмся по номерам отеля.