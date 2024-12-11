Услышать молчание гор: тур-ретрит с практикой тишины в Кыргызстане в мини-группе

Погрузиться внутрь себя, помедитировать на берегу Иссык-Куля и побродить среди гор и высоких скал
В туре мы будем практиковать осознанное молчание и постепенно углубляться в тишину, чтобы ощутить связь с собой и природой, уйти от суеты и отдохнуть от шумных мыслей.

Заниматься медитацией и дыхательными
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упражнениями будем в живописных местах: горных ущельях, на берегу Иссык-Куля, посреди альпийских лугов и причудливых красных скал.

Вы сможете ощутить себя частью природы, увидеть мельчайшие детали окружающего мира, которые часто ускользают от нас, и настроиться на собственный внутренний ритм.

5
1 отзыв
Услышать молчание гор: тур-ретрит с практикой тишины в Кыргызстане в мини-группе
Услышать молчание гор: тур-ретрит с практикой тишины в Кыргызстане в мини-группе
Услышать молчание гор: тур-ретрит с практикой тишины в Кыргызстане в мини-группе
Ближайшие даты:
17
фев24
фев3
мар10
мар17
мар24
мар31
мар
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Проживание. Будем жить в отеле Plaza Hotel 4*, Amirhan, Kapriz Resort Hotel, My Hotel или Green Yard или аналогичных местах размещения. 2-местное проживание, за доплату возможно 1-местное.

*Фото отелей взяты с сайта booking.com

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Транспорт. Комфортабельный внедорожник с кондиционером.

Дети. 18+.

Программа тура по дням

1 день

Каньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-Куля

Встретим вас в аэропорту Бишкека и отправимся к каньонам Конорчек. Будем любоваться высокими алыми скалами причудливой формы, напоминающими пейзажи Марса.

Пообедаем в Боомском ущелье и отведаем блюд национальной кухни, а затем переедем в село Боконбаево, что на берегу Иссык-Куля. Заселимся в гостевой дом и поужинаем. После трапезы спустимся к озеру и познакомимся с практикой молчания. Вы сможете погрузиться в тишину и понаблюдать за своими ощущениями. Это поможет настроиться на путешествие внутрь себя. А ещё позанимаемся дыхательными упражнениями.

Каньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-КуляКаньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-КуляКаньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-КуляКаньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-КуляКаньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-КуляКаньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-КуляКаньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-КуляКаньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-КуляКаньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-Куля
2 день

Каньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-Огуз

Утро начнём с завтрака и медитации, чтобы настроиться на день. Затем поедем в каньон Сказка с причудливыми каменными изваяниями красного цвета. Здесь продолжим практику молчания, чтобы глубже заглянуть в себя, свои чувства и мысли.

Переместимся в Барскаунское ущелье, где послушаем шум водопадов и полюбуемся горными вершинами. На очереди ущелье Джеты-Огуз и бескрайние альпийские луга в долине Кок-Жайык. Здесь вновь будем слушать себя и тишину, прерываемую лишь гулом ветра, шелестом травы и криками птиц.

Вечером приедем в Каракол, поужинаем и заселимся в отель.

Каньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-ОгузКаньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-Огуз
3 день

Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»

Утром вновь помедитируем и осмотрим Свято-Троицкую церковь и Дунганскую мечеть в Караколе, а затем отправимся в горы. Будем бродить по ущелью в полном молчании, всё внимание — в шаг, дыхание и зрение. Практика поможет настроиться на собственный внутренний ритм, почувствовать себя частью природы и заметить мельчайшие детали окружающего мира, которые часто ускользают от нас. Доберёмся до живописной видовой площадки и помедитируем. Лёгкая прогулка займёт около 3 часов.

Побываем в Семёновском ущелье, а в Григорьевском устроим пикник на берегу озера Сутту-Булак. Переедем в Чолпон-Ату и заглянем в культурный центр «Рух Ордо» им. Чингиза Айтматова. Комплекс посвящён 5 мировым религиям и создан с целью зародить диалог, мир и взаимопонимание между людьми разной веры.

Закат проводим на берегу Иссык-Куля. Будем медитировать с акцентом на внутреннее спокойствие и контроль над вниманием. Длительность около 1 часа.

Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»
4 день

Возвращение в Бишкек и финальная практика тишины

Позавтракаем и начнём обратный путь в Бишкек через Боомское ущелье. Можем заехать на горячие источники Ак-Бермет или искупаться в Иссык-Куле. Пообедаем в Чолпон-Ата, а оттуда переедем к башне Бурана — минарету 9-12 веков. Когда-то сооружение было самой высокой постройкой во всей Центральной Азии. Теперь это всё, что сохранилось от древнего города Баласагын.

Проведём финальную практику и погрузимся в глубокое молчание на 2 часа. Вы сможете побыть наедине с собой, записать свои мысли в дневник, услышать внутренние переживания и почувствовать, что изменилось внутри вас за эти дни.

Заедем в гостевой дом в Кемине, чтобы закупиться сувенирами и изделиями из войлока. А затем прибудем в Бишкек и поужинаем в ресторане.

Возвращение в Бишкек и финальная практика тишиныВозвращение в Бишкек и финальная практика тишиныВозвращение в Бишкек и финальная практика тишиныВозвращение в Бишкек и финальная практика тишиныВозвращение в Бишкек и финальная практика тишиныВозвращение в Бишкек и финальная практика тишиныВозвращение в Бишкек и финальная практика тишины
5 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1732
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание, минеральная вода и перекусы
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Практики
  • Экскурсии по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Доплата за 1-местное проживание - $250
  • Страховка
  • Доплата за поздний выезд из отеля (после 12:00)
  • Услуги англоговорящего гида для группы 1-3 человека - $560
  • Дополнительные практики
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, утро, точное время зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Бишкека, время отбытия ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
R
11 дек 2024
Тур прошел просто на ура! Потрясающие горы, чистый воздух и активный отдых — всё, что мне было нужно. Организация на высоте, никакой спешки, просто наслаждаешься природой и движением. Вернусь сюда снова, это точно! 🙏🏼

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