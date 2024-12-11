Заниматься медитацией и дыхательными
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Проживание. Будем жить в отеле Plaza Hotel 4*, Amirhan, Kapriz Resort Hotel, My Hotel или Green Yard или аналогичных местах размещения. 2-местное проживание, за доплату возможно 1-местное.
*Фото отелей взяты с сайта booking.com
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Транспорт. Комфортабельный внедорожник с кондиционером.
Дети. 18+.
Программа тура по дням
Каньоны Конорчек, Боомское ущелье и практика на берегу Иссык-Куля
Встретим вас в аэропорту Бишкека и отправимся к каньонам Конорчек. Будем любоваться высокими алыми скалами причудливой формы, напоминающими пейзажи Марса.
Пообедаем в Боомском ущелье и отведаем блюд национальной кухни, а затем переедем в село Боконбаево, что на берегу Иссык-Куля. Заселимся в гостевой дом и поужинаем. После трапезы спустимся к озеру и познакомимся с практикой молчания. Вы сможете погрузиться в тишину и понаблюдать за своими ощущениями. Это поможет настроиться на путешествие внутрь себя. А ещё позанимаемся дыхательными упражнениями.
Каньон Сказка, Барскаунское ущелье и ущелье Джеты-Огуз
Утро начнём с завтрака и медитации, чтобы настроиться на день. Затем поедем в каньон Сказка с причудливыми каменными изваяниями красного цвета. Здесь продолжим практику молчания, чтобы глубже заглянуть в себя, свои чувства и мысли.
Переместимся в Барскаунское ущелье, где послушаем шум водопадов и полюбуемся горными вершинами. На очереди ущелье Джеты-Огуз и бескрайние альпийские луга в долине Кок-Жайык. Здесь вновь будем слушать себя и тишину, прерываемую лишь гулом ветра, шелестом травы и криками птиц.
Вечером приедем в Каракол, поужинаем и заселимся в отель.
Экскурсия по Караколу, пикник на озере Сутту-Булак и культурный центр «Рух Ордо»
Утром вновь помедитируем и осмотрим Свято-Троицкую церковь и Дунганскую мечеть в Караколе, а затем отправимся в горы. Будем бродить по ущелью в полном молчании, всё внимание — в шаг, дыхание и зрение. Практика поможет настроиться на собственный внутренний ритм, почувствовать себя частью природы и заметить мельчайшие детали окружающего мира, которые часто ускользают от нас. Доберёмся до живописной видовой площадки и помедитируем. Лёгкая прогулка займёт около 3 часов.
Побываем в Семёновском ущелье, а в Григорьевском устроим пикник на берегу озера Сутту-Булак. Переедем в Чолпон-Ату и заглянем в культурный центр «Рух Ордо» им. Чингиза Айтматова. Комплекс посвящён 5 мировым религиям и создан с целью зародить диалог, мир и взаимопонимание между людьми разной веры.
Закат проводим на берегу Иссык-Куля. Будем медитировать с акцентом на внутреннее спокойствие и контроль над вниманием. Длительность около 1 часа.
Возвращение в Бишкек и финальная практика тишины
Позавтракаем и начнём обратный путь в Бишкек через Боомское ущелье. Можем заехать на горячие источники Ак-Бермет или искупаться в Иссык-Куле. Пообедаем в Чолпон-Ата, а оттуда переедем к башне Бурана — минарету 9-12 веков. Когда-то сооружение было самой высокой постройкой во всей Центральной Азии. Теперь это всё, что сохранилось от древнего города Баласагын.
Проведём финальную практику и погрузимся в глубокое молчание на 2 часа. Вы сможете побыть наедине с собой, записать свои мысли в дневник, услышать внутренние переживания и почувствовать, что изменилось внутри вас за эти дни.
Заедем в гостевой дом в Кемине, чтобы закупиться сувенирами и изделиями из войлока. А затем прибудем в Бишкек и поужинаем в ресторане.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт к вашим рейсам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1732
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Что включено
- Проживание
- Питание, минеральная вода и перекусы
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Практики
- Экскурсии по программе
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Доплата за 1-местное проживание - $250
- Страховка
- Доплата за поздний выезд из отеля (после 12:00)
- Услуги англоговорящего гида для группы 1-3 человека - $560
- Дополнительные практики