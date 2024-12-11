Утро начнём с завтрака и медитации, чтобы настроиться на день. Затем поедем в каньон Сказка с причудливыми каменными изваяниями красного цвета. Здесь продолжим практику молчания, чтобы глубже заглянуть в себя, свои чувства и мысли.

Переместимся в Барскаунское ущелье, где послушаем шум водопадов и полюбуемся горными вершинами. На очереди ущелье Джеты-Огуз и бескрайние альпийские луга в долине Кок-Жайык. Здесь вновь будем слушать себя и тишину, прерываемую лишь гулом ветра, шелестом травы и криками птиц.

Вечером приедем в Каракол, поужинаем и заселимся в отель.