Весна в Киргизии: тур на майские с конной прогулкой, мастер-классом, пикниками и купанием
Расслабиться в горячих источниках, познакомиться с местной культурой и посмотреть шоу с беркутами
Начало: Аэропорт Бишкека, 14:00 (или по договорённости)
«(Цветение зависит от погоды прошедшей зимы и весны»
29 апр в 14:00
30 апр в 14:00
$1250 за человека
Дыхание весны в Киргизии: треккинги в ущельях, цветущие луга, ледники и озёра (всё включено)
Полюбоваться бурным разнотравьем, увидеть следы динозавров, отведать местных блюд и погулять в горах
Начало: Бишкек, Hotel Bishkek, ул. Абсамат Масалиева 29, 8...
«Весна в горах — самое волшебное время, когда природа оживает и радуется наступлению тепла множеством цветов и ароматных трав»
1 мая в 08:30
23 мая в 08:30
70 300 ₽ за человека
Осенне-весенний тур: пять дней по Кыргызстану
Лучший пятидневный тур по Кыргызстану: горы, природа и культура
23 мар в 10:00
30 мар в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
