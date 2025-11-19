Описание тура
Хочется плакать от переполняющей тебя красоты?
От насыщенности, колорита, вкусноты и комфорта?
И так, чтобы тебя окутывали заботой от трапа до трапа.
Отличная новость - у нас для тебя есть идеальный тандем: наша команда + Кыргызстан!
В одной маленькой стране соседствуют марсианские каньоны, бескрайнее лазурное море-озеро Иссык Куль, арктические пустыни на высоте 4000 метров, небесные горы шеститысячники с ледяными шапками, мощные водопады размером с Москва-Сити, альпийские луга со стадами диких яков, уникальная кочевая культура и невероятно гостеприимные люди. И очень-очень много вкусной еды!
Хочется?
Тогда ни слова больше: читай отзывы, пиши друзьям и бери билеты! Мы уже все идеально продумали, забронировали и организовали.
Мы нанизаем ожерелье из могучих гор, бурных рек, бескрайних долин, глубоких каньонов, высокогорных пастбищ и вековых ледников
Будем каждый день ходить в хайкинги среди красот Тянь Шаня
Встретим рассвет на берегу Иссык Куля и омолодимся на пять лет, окунувшись в его минеральные воды
Познакомимся с бытом кочевников на высокогорных пастбищах и примем участие в охоте с беркутом и тайганом
Заедем на высоту 4000 метров в настоящую арктическую пустыню и устроим там пикник
Побродим в лабиринтах марсианских каньонов
Оседлаем покладистых мустангов и покатаемся по прекрасным джайлоо с видами, которые невозможно забыть
Побегаем, как дети, по маковым полям на фоне снежных пиков
Будем уплетать горячую каттаму, макая в свежий каймак, сочные манты, самсы из тандыра и бесконечные вариации лагмана
Сами соберем настоящую юрту кочевников и даже переночуем в ней
Перед сном будем любоваться Млечным Путем и засыпать под плеск волн, шум водопадов и горных рек
Поторгуемся на настоящем восточном базаре
Сделаем сотни улетных фотографий
Наполнимся на год вперед витаминами Счастья
Обзаведемся новыми друзьями-путешественниками
Программа тура по дням
Кош келиниздер, Кыргызстан
Встречаем вас в аэропорту Бишкека.
Сразу устанавливаем местные Sim-карты с безлимитным интернетом - чтобы вы могли сообщить своим родным, что долетели и уже находитесь в надежных руках.
Заселяемся в стильный отель с этническими мотивами - перевести дух, принять душ после перелета.
И вперед - знакомиться со столицей. В историческом центре вы сразу почувствуете себя немного в Советском Союзе: торжественный театр Оперы и Балета, башня Главпочтамта с курантами, прохладные аллеи Дубового парка - монументальное наследие советской эпохи. Пройдемся по бульвару Эркиндик с липами и каштанами, побываем на площади Ала-Тоо (той самой, где начинались все революции Кыргызстана), увидим смену почетного караула у Жогорку Кенеша (Парламента). Поведаем вам историю страны, погрузим в местный вайб. По пути будем дегустировать курут и запивать его бодрящим чалапом у шоро-эжешек (ха!)
Ужин - в аутентичном ресторане. Начнем более тесное знакомство с участниками нашего приключения и богатой центральноазиатской кухней: будут и бешбармак, и лагман, и самсы, и ачучук, и три вида плова…
Проведем брифинг и расскажем, что вас ждет в ближайшую неделю.
Кок Мойнок - Строим юрту - Лагерь кочевников
Выдвигаемся в Красоту!
Едем к ней на встречу не по быстрому и бездушному автобану, а по живописной малоизвестной дорожке, петляющей вдоль гор. Остановимся на смотровой площадке - набрать полную грудь вольного ветра.
Заедем в легендарное место: обожжем руки бабушкиной каттамой с пылу с жару (перед отправкой в рот - его нужно обязательно макнуть в густой каймак!), или кукурузой, сваренной в казане на углях. М-м-ммммм! Вкус детства - как обещали!
Отправляемся в увлекательный трекинг по каньону Кок Мойнок.
Маршрут проходит по зажатому между скал руслу реки - помните фильм про Индиану Джонса? И вот мы среди Эоловых замков - гигантских причудливых терракотовых форм - творений воды и ветра.
Мы с детства облазали здесь все, знаем скрытые тропки к самым топовым смотровым площадкам - вашим рилсам горы лайков обеспечены. И да, тут у нас припасен особенный сюрприз.
Выезжаем из Боомского ущелья - и вдали уже поблескивает лазурная гладь Иссык Куля. Самое время неспешно поведать вам о нем красивую легенду…
После вкуснейшего обеда, в небольшом айыле нас ждет красавица Айпери - хозяйка семейной мануфактуры юрт, мастерица в пятом поколении. Под ее чутким руководством собираем настоящую юрту, попутно пополняя словарный запас: кереге, тундук, уук - запоминайте, на обратном пути будет зачет!
Овладев искусством юртостроительства, отправляемся закреплять этот навык. Настоящая кочевая жизнь начинается здесь - в юрточном лагере у самого Иссык Куля.
Это место - скрытая жемчужина. Даже из местных мало кто о нем знает (предмет нашей гордости - мы такое коллекционируем).
Обживаемся. Проверяем, правильно ли собрана наша юрта - мы же теперь профессионалы.
Души и туалеты: в аккуратных домиках - все чисто и комфортно.
Закат встречаем на берегу Иссык-Куля - одновременно с солнцем погружаемся в священные воды озера-моря, заряжаемся его энергией.
На ужин - что-то местное и очень вкусное.
Плавно перемещаемся к большому и уютному кострищу: чай на травах, вкусняшки, детям - поджареный на палочках зефир.
Искры летят к звездам.
Айтматов подпевает Визбору.
Звезды падают в Иссык-Куль….
Игры Кочевников - каньон Сказка - Барскоон
Утром хозяйка зовет всех на завтрак. Все свое: яичница от домашних курочек, каша на свежем молоке, золотистые боорсоки и густое варенье из малины и смородины, собранных в соседнем ущелье.
Нежимся на пляже. Омолодимся на пару лет, поплавав в прозрачных водах Иссык-Куля.
Погружение в кочевую культуру продолжается Играми Кочевников: знакомимся с древней традицией охоты с беркутом и тайганом - и даже примем в ней участие!
Будем болеть за пикирующего на добычу могучего хищника (все гуманно, ни одно живое существо не пострадает), узнаем множество занимательных фактов, устроим соревнование по стрельбе из кыргызского лука, сделаем яркие кадры в национальных нарядах, удерживая на одной руке мощного беркута.
Мечтали побывать в настоящей Сказке? Отправляемся прямиком в нее. Так называется один из самых ярких каньонов Азии.
Бродим по разноцветным лабиринтам глиняных формаций, распознаем фигуры животных, забираемся на Великую китайскую стену длиной в 3 км. Скалы меняют цвет и текстуру зависимости от времени суток и погоды.
Наполненные впечатлениями, к ужину приезжаем к душевному гостевому дому (других у нас для вас нет) - сегодня вы уснете под плеск волн или шум водопадов
Родео к вершинам - Свадьба рек - пир на весь мир
Неспешно просыпаемся, выполняем асаны, впитываем красоту ущелья Чон Кемин.
Кто готов к прогулке на покладистых мустангах (пусть даже и первой в жизни) - лучшего места не найти.
Переходим вброд горную речку, минуем хвойный лес и заросли барбариса, и в награду - смотровая площадка с видами на заснеженные горы, бескрайнюю долину и табуны вольных коней.
… И веришь, что свободен ты - и жизнь лишь началась…
По дороге в столицу, останавливаемся в месте, где Кемин женится с Чу - Свадьба рек. Цвет воды у обеих постоянно меняется от небесно-голубого до охристого.
Скучно в дороге не будет: примем у вас зачет на знание национальных традиций, выученных песен и легенд.
Победителям - призы; кто не сдаст - остается еще на неделю доучивать.
Заселяемся в отель в Бишкеке, смываем пыль дорог и в лучших нарядах отправляемся закатывать пир в топовом этно-ресторане города.
К этому дню вы уже настоящие эксперты в азиатской кухне и точно знаете, чем себя побаловать.
Но даже сегодня нам удастся вас удивить.
Этот вечер - самый тонкий и душевный: за неделю странствий все уже сблизились, вместе прожили множество ярких моментов. За щедрым столом нам будет чем поделиться друг с другом: что особенно врезалось в сердце, какие эмоции увозите с собой, по чему/кому будете скучать больше всего.
Для тех, кто еще полон энергии - предложим вечернюю программу: авторские коктейли в уютном баре, кальян, танцы.
Отличное завершение дня.
Плато Арабель - Пикник на высоте 4000м - Водопады
Утро в Барскооне - это чистая первозданная мощь.
Ущелье знаменито своими запредельными видами и могучими водопадами: Чаша Манаса, Борода Аксакала и Слезы Барса - наши гости нередко сравнивают эти места со Швейцарией.
В свое время сюда привозили на восстановление советских космонавтов, включая Юрия Гагарина. Здесь его даже высекли. Причем дважды. В граните.
Если духи гор и погода будут нам благоволить, отправимся в космос - плато Арабель - неземной красоты место на высоте 4000 метров!
Крайне непростой серпантин поведет нас все выше, через лавиноопасные участки - пока мы не окажемся вровень с гигантскими камнепадами, языками седых ледников, отвесными обрывами, хрустальной гладью высокогорных озер…
Арктическая пустыня. Ни души вокруг. Только орлы парят над суровым безмолвием…
Редкая машина взбирается до этого уединенного места - острые камни, лавины, высота. Но кто мы такие, чтобы не показать вам наше особое место силы?
Пропитаемся величием, застынем в тишине до звона в ушах, помедитируем.
Смельчаки смогут окунуться в воды озера Арабель и поплавать среди льдин (мы регулярно это практикуем). Можно погулять и устроить снежковое побоище - здесь это возможно порой даже в июле. А затем всех ждет наш фирменный пикник с горячим чаем, вкусняшками и очередными сюрпризами.
Счастливые и уставшие, возвращаемся на обед, чтобы с аппетитом насладиться новыми яствами - мы не перестанем вас соблазнять до самого отлета.
Те, кто хочет максимум активностей - отправятся в хайкинг по красотам. А кому ближе по душе умиротворение - полежит на травке-муравке на берегу горной реки, пофотографирует стада яков, поболтает с детишками-пастухами.
Этот день надолго врежется в память…
Выход в открытое море - Панорама - Маралий дом
После завтрака движемся в сторону Бишкека.
Зафрахтуем катер и выйдем в открытый Иссык-Куль (это доп. опция - очень крутая!).
Когда оказываешься посреди озера, окруженного шапками ледников - картина становится совсем другой - куда мощнее и эпичнее, чем с берега.
… Яхта, парус - в этом мире только мы одни…, танцы на палубе - вот это вот всё…))
Под нами - несколько сотен метров бесконечно прозрачной лазури. Купание в таком открытом космосе - ни с чем не сравнимый кайф.
Чтобы не привезти домой пару лишних килограммов - небольшой хайкинг по живописной тропке к смотровой площадке. В хорошую погоду с нее видно почти весь 200-километровый Иссык Куль.
120 км великолепной закатной дороги - и мы в уютном гостевом доме высоко в горах, на краю огромного леса из елей-великанов.
Гостеприимная семья уже дожидается нас с ужином.
Домашнее застолье продолжится десертом - сегодня к чаю нам подадут звездный небосклон, вершины в лунном свете и абсолютную тишину….
Ночью к дому подходят маралы.
Музеи/сувениры - Восточный базар - прощание
До полудня - свободное время:
модниц отправим к местным дизайнерам за серебряными украшениями, расшитыми вручную этническими сарафанами, войлочными аксессуарами
любителей культуры - в современный Музей истории Кыргызстана, или музей Изобразительных искусств (а там помимо соцреализма, и Айвазовский, и Коровин, и Шишкин,…).
Встречаемся на ланче (о ваших чемоданах мы заблаговременно позаботимся) и отправляемся за колоритом на знаменитый Ошский базар: седла, горы фруктов, ряды насвая, курута, навата, горного меда, всевозможных войлочных изделий.
Проведем мастер-класс по восточному торгу.
И вот уже пора выдвигаться в аэропорт.
Если при прощании вы скажете, что чуть-чуть влюбились - значит, все было не зря!
____________________________________________________________________________
P.S. Кыргызстан богат на красоту - мы рекомендуем задержаться еще на 1-2 дня (до или после тура). Предлагаем:
пожить в романтичном глэмпинге в горах с чумовыми видами и всеми удобствами
покататься на каноэ/сапе по затопленному лесу (с горланящими бакланами на вершинах огромных тополей - март-май)
расслабиться в уникальной горной бане кочевников: отмокнуть в чанах на огне с облепиховыми и травяными отварами; отдаться в руки профессиональному парщику, лежа на еловых ветках; окунуться в ледяной горный родник; вздремнуть в стогу душистого сена
посетить галереи местных художников, найти что-то интересное на блошином рынке
побывать на спектакле в торжественном театре Оперы и балета, посетить концерт в Государственной филармонии
сплавиться по горной реке на рафте
сходить в пару хайков
полетать на параплане
покататься на эндуро-мотоциклах по холмам
отдохнуть на Иссык Куле: многие наши гости на обратном пути обратном пути к Бишкеку (на шестой день тура, в пт) выбирают остаться на несколько дней релакснуть на озере. Поможем выбрать оптимальный вариант и организуем трансфер - все хлопоты возьмем на себя.
Вам останется только продолжать влюбляться в нашу страну!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту рейса (Аэрофлот, прилет 16:35)
- Кто прилетает другими рейсами - подскажем как объединиться с группой
- Трансфер в аэропорт к вылету (Аэрофлот, вылет в 17:55)
- Sim-карта с безлимитным интернетом
- Сопровождение профессиональным турлидером
- Перемещение по маршруту на комфортабельном автомобиле бизнес-класса: минивэн Nissan El Grand или Mercedes Sprinter
- Проживание в гостиницах, гостевых домах, юрточном лагере
- Питание: завтраки, обеды и ужины (кроме Бишкека)
- Рекреационные сборы, въезды в национальные парки
- Игры кочевников
- Мастер-класс по сборке юрты
- Питьевая вода в машине
- Медицинская аптечка
- Набор сувениров
- 500 кг заботы, 2-3 Тб фотографий, +пара кг полезного веса
- Впечатления на всю жизнь и желание вернуться снова
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Расходы личного характера, алкоголь
- Одноместное размещение: +240$
- Питание в Бишкеке (2 ужина и ланч: по 6-10$)
- Конная прогулка: 50$
- Прогулка на кораблике по Иссык Кулю: 50$
О чём нужно знать до поездки
Важно! Организатор оставляет за собой право самостоятельно вносить необходимые коррективы в маршрут тура, в перечень и последовательность локаций и мест проживания по причине форс-мажорных обстоятельств, погодных условий, реконструкций дорог, отключений электричества и иных местных факторов.
При любом раскладе, наша цель: организовать лучший из вариантов и наполнить вас под завязку яркими эмоциями.
Мы всегда стараемся сделать больше, чем от нас ожидают.
Что взять с собой?
Документы: для въезда в Кыргызстан достаточно внутреннего паспорта Рф. А можно и по заграну. Виза не нужна. Для детей — свидетельство о рождении, но Обязательно со штампом Уфмс о гражданстве.
Обратите внимание: на какой именно паспорт берете билеты - с тем паспортом и вы и едете в аэропорт.
Авиабилеты:
Аэропорт Манас, г. Бишкек.
Прямые рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Если вам потребуется помощь в выборе и покупке билетов обращайтесь, поможем.
Встреча
Где: Аэропорт Манас, Бишкек
Как мы найдемся? - за несколько дней до старта тура мы создадим группу в whats app со всеми участниками >> пришлем фото гида >> по прилету в здании аэропорта вы подключаете бесплатный wifi >> встречаем вас с табличкой на выходе из зала выдачи багажа
Что дальше? - устанавливаем вам симки с безлимитным интернетом >> едем поменять деньги в хороший обменник валюты >> заселяемся в отель >> гулять, ужинать
Как быть, если я прилетаю раньше/позже? - Дадим вам инструкцию как объединиться с группой.
Полезная информация
Часовой пояс: Бишкек +3 часа к Москве
На чем едем? - комфортабельный микроавтобус (Nissan El Grand или Mercedes Sprinter), часть пути проходит по грунтовым дорогам. 2-4 часа езды в день.
Где будем жить? - гостиницы, уютные гостевые дома, одну ночь проведем в колоритном юрточном лагере на берегу Иссык-Куля (санузлы расположены в примыкающих домиках: душевые - с горячей водой, туалеты - полноценными унитазами)
Размещение: двухместные номера. Если вы прилетаете один/одна - подберем вам пару одного пола. Ну или по симпатиям.
Возможно ли одноместное размещение? - да, доплата +40$ за 1 ночь. Но нужно будет заранее уточнить о такой возможности и забронировать номера.
Погода в Кыргызстане
Большую часть тура мы проведем на высоте 1500м. Но поднимемся и до 4000м - а там погода может быть любой, включая снег в июле.
Температура летом: днем может быть +25, а вечером опуститься до +10. У костерка лучше сидеть во флиске/куртке.
Температура весной/осенью: днем до +20, вечером может быть и 0.
Так что в любое время года берем как куртки/флиски, так и шорты/плавки.
Везде будет мобильный интернет и сотовая связь?
В местах ночлега - да, с wifi. Где-то лучше, где-то хуже. Важные видео-конференции лучше не назначать, но почту проверить получится. В горах и по дороге - связь будет пропадать.
У меня не было опыта конных прогулок.
Наши лошади обученные, спокойные, рядом всегда сопровождает конюх. Можно будет ехать паровозиком, связавшись уздечками.
Финансы:
В какой валюте платить за тур? - наличными в первый день тура. Можно криптой или $. Доллары - не старше 2009 года, с голубой полоской (старые у нас принимают с дисконтом -15%).
Карты: российские карты Мир мало где работают
В какой валюте брать деньги на доп. расходы? - берите либо рубли, либо $ - курс обмена одинаково адекватный.
Какие будут доп. расходы?
Питание в Бишкеке (2 ужина и 1 обед: по 6-10$)
Сувениры
Вкусняшки, алкоголь
Доп. активности:
-выход на кораблике в открытый Иссык Куль с купанием: 50$ с человека
-конный поход: 50$ с человека
Обычно 150$ вполне хватает.
Питание:
Я веган/праноед/у меня аллергия/безглютеновое питание/… - как быть? - Центральная Азия - это, конечно, край мясоедов и мучноедов: плов, манты, лагман, самсы… Но ни один веган у нас с голода не умер.
Сообщите нам заранее. Нам будет непросто, но у нас есть богатый опыт решения таких вопросов. Мы постараемся учесть пожелания, но прям полноценное вегетарианское меню гарантировать не сможем.
Можно ли в такой тур с детьми?
Да, вполне - если ребенок нормально переносит езду в машине по 3 часа в день.
Обычно дети из нашего тура возвращаются даже в большем восторге чем взрослые: устроим родео на осликах, будем купаться в водопадах, соберем настоящую юрту, будем жарить маршмеллоу на палочке костре на берегу Иссык Куля и прыгать через него, смотреть на огромный Млечный Путь, встречать рассвет на сапах, носиться за баранами по полям, воровать груши из соседских садов…
Пожелания к путешественнику
Вообще я за максимальную свободу, но есть 2 вещи, которые я не допущу в своих турах:
чтобы люди мусорили на природе
чтобы люди бухали как не в себя, мешая окружающим наслаждаться. В меру - всегда пожалуйста, либо давайте организую вам индивидуальный алко-тур.
Визы
Для въезда в Кыргызстан гражданам Рф заграничный паспорт и виза - Не нужны. Можно въезжать по внутреннему Рф паспорту.