Важно! Организатор оставляет за собой право самостоятельно вносить необходимые коррективы в маршрут тура, в перечень и последовательность локаций и мест проживания по причине форс-мажорных обстоятельств, погодных условий, реконструкций дорог, отключений электричества и иных местных факторов.

При любом раскладе, наша цель: организовать лучший из вариантов и наполнить вас под завязку яркими эмоциями.

Мы всегда стараемся сделать больше, чем от нас ожидают.

Что взять с собой?

Документы: для въезда в Кыргызстан достаточно внутреннего паспорта Рф. А можно и по заграну. Виза не нужна. Для детей — свидетельство о рождении, но Обязательно со штампом Уфмс о гражданстве.

Обратите внимание: на какой именно паспорт берете билеты - с тем паспортом и вы и едете в аэропорт.

Авиабилеты:

Аэропорт Манас, г. Бишкек.

Прямые рейсы есть из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска. Если вам потребуется помощь в выборе и покупке билетов обращайтесь, поможем.

Встреча

Где: Аэропорт Манас, Бишкек

Как мы найдемся? - за несколько дней до старта тура мы создадим группу в whats app со всеми участниками >> пришлем фото гида >> по прилету в здании аэропорта вы подключаете бесплатный wifi >> встречаем вас с табличкой на выходе из зала выдачи багажа

Что дальше? - устанавливаем вам симки с безлимитным интернетом >> едем поменять деньги в хороший обменник валюты >> заселяемся в отель >> гулять, ужинать

Как быть, если я прилетаю раньше/позже? - Дадим вам инструкцию как объединиться с группой.

Полезная информация

Часовой пояс: Бишкек +3 часа к Москве

На чем едем? - комфортабельный микроавтобус (Nissan El Grand или Mercedes Sprinter), часть пути проходит по грунтовым дорогам. 2-4 часа езды в день.

Где будем жить? - гостиницы, уютные гостевые дома, одну ночь проведем в колоритном юрточном лагере на берегу Иссык-Куля (санузлы расположены в примыкающих домиках: душевые - с горячей водой, туалеты - полноценными унитазами)

Размещение: двухместные номера. Если вы прилетаете один/одна - подберем вам пару одного пола. Ну или по симпатиям.

Возможно ли одноместное размещение? - да, доплата +40$ за 1 ночь. Но нужно будет заранее уточнить о такой возможности и забронировать номера.

Погода в Кыргызстане

Большую часть тура мы проведем на высоте 1500м. Но поднимемся и до 4000м - а там погода может быть любой, включая снег в июле.

Температура летом: днем может быть +25, а вечером опуститься до +10. У костерка лучше сидеть во флиске/куртке.

Температура весной/осенью: днем до +20, вечером может быть и 0.

Так что в любое время года берем как куртки/флиски, так и шорты/плавки.

Везде будет мобильный интернет и сотовая связь?

В местах ночлега - да, с wifi. Где-то лучше, где-то хуже. Важные видео-конференции лучше не назначать, но почту проверить получится. В горах и по дороге - связь будет пропадать.

У меня не было опыта конных прогулок.

Наши лошади обученные, спокойные, рядом всегда сопровождает конюх. Можно будет ехать паровозиком, связавшись уздечками.

Финансы:

В какой валюте платить за тур? - наличными в первый день тура. Можно криптой или $. Доллары - не старше 2009 года, с голубой полоской (старые у нас принимают с дисконтом -15%).

Карты: российские карты Мир мало где работают

В какой валюте брать деньги на доп. расходы? - берите либо рубли, либо $ - курс обмена одинаково адекватный.

Какие будут доп. расходы?

Питание в Бишкеке (2 ужина и 1 обед: по 6-10$)

Сувениры

Вкусняшки, алкоголь

Доп. активности:

-выход на кораблике в открытый Иссык Куль с купанием: 50$ с человека

-конный поход: 50$ с человека

Обычно 150$ вполне хватает.

Питание:

Я веган/праноед/у меня аллергия/безглютеновое питание/… - как быть? - Центральная Азия - это, конечно, край мясоедов и мучноедов: плов, манты, лагман, самсы… Но ни один веган у нас с голода не умер.

Сообщите нам заранее. Нам будет непросто, но у нас есть богатый опыт решения таких вопросов. Мы постараемся учесть пожелания, но прям полноценное вегетарианское меню гарантировать не сможем.

Можно ли в такой тур с детьми?

Да, вполне - если ребенок нормально переносит езду в машине по 3 часа в день.

Обычно дети из нашего тура возвращаются даже в большем восторге чем взрослые: устроим родео на осликах, будем купаться в водопадах, соберем настоящую юрту, будем жарить маршмеллоу на палочке костре на берегу Иссык Куля и прыгать через него, смотреть на огромный Млечный Путь, встречать рассвет на сапах, носиться за баранами по полям, воровать груши из соседских садов…