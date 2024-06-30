Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь
Вы познакомитесь со зрелищной киргизской традицией — охотой с беркутом, побываете в гостях у дунганской семьи и прикоснётесь к истории в Буранском городище.
июн
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|126 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
Маршрут доступен для всем людям без медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам и нахождению в высокогорной зоне выше 3000 метров над уровнем моря. В туре мы не будем нести групповое снаряжение и продукты для питания, устанавливать и собирать лагерь. Специально для этого с нами будет идти группа поддержки — носильщики-портеры. Но личные вещи все несут самостоятельно. Вес рюкзака не должен превышать 7-10 кг.
В остальное время мы будем путешествовать на комфортном микроавтобусе.
Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина.
Проживание. В городах Бишкек и Каракол проживание в гостиницах (4 ночи).
Размещение в двухместных номерах, санузел в номере. Есть электричество, сеть Wi-Fi. В посёлках Кызыл-Ой и Тамга проживание в гостевых домах (2 ночи). Размещение в комнатах по 3-5 человек. Душ и туалет общие. Есть электричество, сеть Wi-Fi, можно пользоваться кухней. На Сон-Куле и в долине Джеты-Огуз живём в настоящих киргизских юртах (2 ночи). Юрты на Сон-Куле рассчитаны на 2 человек, в Джеты-Огуз — на 4 человек. В каждой юрте есть маленькая печь, которую топят в плохую погоду. Туалет общий, душа нет. Электричество зажигают на время ужина. В пешем походе живём в 2-местных палатках на необорудованных стоянках (2 ночи). Места для установки лагерей будут находиться в безопасных зонах, вблизи питьевой воды. Туалет на природе, душа нет. Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола (в зависимости от наличия номеров/палаток). Если вам нужен другой вариант, просьба заранее сообщить об этом.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с обеда 1-го дня по завтрак в 11-й день, включая ужин в дунганской семье. На активной части маршрута — с обеда 6-го дня по завтрак 8-го дня — нам будет готовить повар, меню походное. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, заранее предупредите об этом. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.
Программа тура по дням
Прогулка по Бишкеку
Встречаемся, размещаемся в гостинице и вечером, отдохнув после перелёта, идём на обзорную экскурсию по столице Киргизии. Побываем на главной площади города — Ала-Тоо, посмотрим на необычную архитектуру Театра оперы и балета, прогуляемся по Дубовому парку, заложенный местными жителями в начале 20 века. На ужин зайдём в уютный этнический ресторан.
Переезд Сусамырскую долину
После завтрака отправляемся в долину Сусамыр. Проедем по Чуйской долине, преодолеем горные серпантины и перевал Тоо-Ашу, высшая точка которого — 3000 м.
В Сусамыре, который считается родиной богатыря Кожомкула, выйдем на прогулку: пройдём по узким улочкам и заглянем на местный мазар — место погребения с памятным камнем, где силач оставил отпечаток своей большущей руки.
Ночевать будем в комфортном гостевом доме.
Озеро Сон-Куль
Утром направляемся к высокогорному озеру Сон-Куль. Проедем мимо бурлящей реки к перевалу Кара-Чече (3180 м), с которого открываются завораживающие виды на могущественные горы Тянь-Шаня.
После обеда прогуляемся вдоль озера, полюбуемся его бирюзовой гладью и зелёными цветущими лугами вокруг, подышим чистейшим воздухом и насладимся единением с природой.
Ночь проведём в юртах на берегу озера — традиционных жилищах киргизских кочевников.
Озеро Иссык-Куль, охота с беркутом и каньон Сказка
Позавтракав, отправляемся ко второму озеру на нашем маршруте — знаменитому Иссык-Куль. Проедем через перевал с большим количеством поворотов на горном серпантине и, добравшись, увидим незабываемую красоту, о которой сложены легенды!
Здесь же вы познакомитесь с интересной и зрелищной киргизской традицией — охотой с беркутом. Опытный беркутчи, знающий всё о поведении этих птиц, поделится секретами их воспитания и обучения.
Затем посетим каньон Сказка, известный неземными видами. Цвет долины зависит от угла падения солнечных лучей и меняется в течение дня.
Вечером приедем в посёлок Тамга, где остановимся на ночь.
Водопады Барскаун, ущелье Джеты-Огуз
Утром едем к знаменитым в Киргизии водопадам Барскаун. Выйдем из автобуса и пойдём гулять: насладимся захватывающими пейзажами, устроим привал у озера, искупаемся и понежимся на солнышке.
Отдохнув, доедем до известного ущелья Джеты-Огуз, название которого переводится как «Семь быков». Полюбуемся видами и отправимся на «Поляну цветов» — юрточный городок, где останемся на ночь.
В завершении дня прогуляемся к водопаду Девичьи косы.
Начало похода: Ирдык Западный
Сегодня начинается походная часть программы. Утром соберём всё необходимое, остальные вещи погрузим в автобус, который перевезёт их в отель. Нам не придётся нести тяжёлые рюкзаки — еда и снаряжение (тенты, палатки, спальники) будут в руках наших помощников.
Сойдём по красным обрывам Джеты-Огуз и отправимся в ущелье Ирдык. Здесь, в местности, напоминающей Гранд-Каньон в миниатюре, разобьём палаточный лагерь.
Ирдык Восточный
В этот день идём в сторону восточной части ущелья Ирдык через густые леса, и цветущие поляны, наслаждаясь видами таинственного Иссык-Куля. Если будет желание, вечером прогуляемся до небольшого горного озера недалеко от нашего лагеря.
Завершение похода: ущелье и город Каракол
В заключительный день похода направимся в популярное у туристов ущелье Каракол. Дорога проведёт нас через реликтовые заросли можжевельника и склоны, покрытые стройными тянь-шаньскими елями. В ущелье сядем в автомобиль и доедем до города.
По прибытии погуляем по Караколу: посмотрим на первый в Киргизии православный храм Святой Троицы и Дунганскую мечеть в виде тибетской пагоды, проникнемся атмосферой уютных восточных улочек.
Вечером идём в гости к дунганской семье. Представители этой национальности трепетно относятся к своим обычаям и культуре и готовы делиться ими с желающими. Особого внимания заслуживает их кухня — сочетание китайской и среднеазиатской традиции, которую вы сможете оценить за ужином.
Катание на каяках по Иссык-Кулю, купание в источниках в ущелье Ак-Суу
Утром поедем в Пристань-Пржевальск, возьмём в аренду каяки и прокатимся по голубой глади Иссык-Куля. Потом заглянем в музей имени Н. М. Пржевальского, изучавшего природу и народы Центральной и Восточной Азии.
После обеда отправимся в ущелье Ак-Суу, знаменитое горячими термальными источниками. Погуляем и, конечно, искупаемся.
Вечером будет время самостоятельно пройтись по городу, купить сувениры или отдохнуть.
Чолпон-Ата, Буранское городище, возвращение в Бишкек
Позавтракав, отправляемся в Чолпон-Ата, где исследуем знаменитый «Музей древности» под открытым небом: увидим тысячи огромных камней с изображёнными на них петроглифами и пиктограммами (2 в. до н. э. — 8 в. н. э.).
Затем сделаем ещё одну архитектурно-археологическую остановку — осмотрим Буранское городище и башню Бурана. В средние века на этом месте находилась столица крупного и величественного тюркского государства Караханидов — Баласагун.
После увлекательной экскурсии едем в Бишкек.
Отъезд
После завтрака едем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа инструктора
- Работа повара на активной части маршрута
- Работа портеров-носильщиков на активной части маршрута
- Трансферы по программе, включая групповой переезд из/в аэропорт
- Проживание: в гостиницах (4 ночи), в гостевых домах (2 ночи), в юрте (2 ночи)
- Трёхразовое питание, начиная с обеда 1-го дня по завтрак 11-го дня, включая ужин в дунганской семье
- Экскурсии по программе
- Шоу «Традиционная киргизская охота с беркутом»
- Катание на каяках
- Аренда снаряжения (спальников, ковриков, палаток, тента, кострового снаряжения, газа и горелок, аптечки)
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты в Бишкек и обратно
- Посещение горячих источников в ущелье Ак-Суу
- Одноместное размещение
- Дополнительные экскурсии
- Медицинская страховка