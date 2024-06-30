Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Авторский тур в Бишкеке

Погулять по Бишкеку, познакомиться с культурой и насладиться первозданной природой не напрягаясь

Мы побываем в самых живописных местах Киргизии — неземные виды гор, ущелий и каньонов запомнятся вам надолго! Увидим известные водопады, переночуем в юртах на берегу озера Сон-Куль, прокатимся на каяках по знаменитому Иссык-Кулю и искупаемся в горячих источниках в ущелье Ак-Суу. Совершим несложный 3-дневный треккинг с проживанием в палатках.

Вы познакомитесь со зрелищной киргизской традицией — охотой с беркутом, побываете в гостях у дунганской семьи и прикоснётесь к истории в Буранском городище.
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Макси-тур по Киргизии: экскурсии и 3 дня похода
Ближайшие даты:
30
июн
22
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет126 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.
Маршрут доступен для всем людям без медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам и нахождению в высокогорной зоне выше 3000 метров над уровнем моря. В туре мы не будем нести групповое снаряжение и продукты для питания, устанавливать и собирать лагерь. Специально для этого с нами будет идти группа поддержки — носильщики-портеры. Но личные вещи все несут самостоятельно. Вес рюкзака не должен превышать 7-10 кг.
В остальное время мы будем путешествовать на комфортном микроавтобусе.
Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина.

Проживание. В городах Бишкек и Каракол проживание в гостиницах (4 ночи).
Размещение в двухместных номерах, санузел в номере. Есть электричество, сеть Wi-Fi. В посёлках Кызыл-Ой и Тамга проживание в гостевых домах (2 ночи). Размещение в комнатах по 3-5 человек. Душ и туалет общие. Есть электричество, сеть Wi-Fi, можно пользоваться кухней. На Сон-Куле и в долине Джеты-Огуз живём в настоящих киргизских юртах (2 ночи). Юрты на Сон-Куле рассчитаны на 2 человек, в Джеты-Огуз — на 4 человек. В каждой юрте есть маленькая печь, которую топят в плохую погоду. Туалет общий, душа нет. Электричество зажигают на время ужина. В пешем походе живём в 2-местных палатках на необорудованных стоянках (2 ночи). Места для установки лагерей будут находиться в безопасных зонах, вблизи питьевой воды. Туалет на природе, душа нет. Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола (в зависимости от наличия номеров/палаток). Если вам нужен другой вариант, просьба заранее сообщить об этом.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с обеда 1-го дня по завтрак в 11-й день, включая ужин в дунганской семье. На активной части маршрута — с обеда 6-го дня по завтрак 8-го дня — нам будет готовить повар, меню походное. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, заранее предупредите об этом. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Бишкеку

Встречаемся, размещаемся в гостинице и вечером, отдохнув после перелёта, идём на обзорную экскурсию по столице Киргизии. Побываем на главной площади города — Ала-Тоо, посмотрим на необычную архитектуру Театра оперы и балета, прогуляемся по Дубовому парку, заложенный местными жителями в начале 20 века. На ужин зайдём в уютный этнический ресторан.

Прогулка по БишкекуПрогулка по БишкекуПрогулка по БишкекуПрогулка по Бишкеку
2 день

Переезд Сусамырскую долину

После завтрака отправляемся в долину Сусамыр. Проедем по Чуйской долине, преодолеем горные серпантины и перевал Тоо-Ашу, высшая точка которого — 3000 м.
В Сусамыре, который считается родиной богатыря Кожомкула, выйдем на прогулку: пройдём по узким улочкам и заглянем на местный мазар — место погребения с памятным камнем, где силач оставил отпечаток своей большущей руки.
Ночевать будем в комфортном гостевом доме.

Переезд Сусамырскую долинуПереезд Сусамырскую долинуПереезд Сусамырскую долинуПереезд Сусамырскую долину
3 день

Озеро Сон-Куль

Утром направляемся к высокогорному озеру Сон-Куль. Проедем мимо бурлящей реки к перевалу Кара-Чече (3180 м), с которого открываются завораживающие виды на могущественные горы Тянь-Шаня.
После обеда прогуляемся вдоль озера, полюбуемся его бирюзовой гладью и зелёными цветущими лугами вокруг, подышим чистейшим воздухом и насладимся единением с природой.
Ночь проведём в юртах на берегу озера — традиционных жилищах киргизских кочевников.

Озеро Сон-КульОзеро Сон-КульОзеро Сон-КульОзеро Сон-Куль
4 день

Озеро Иссык-Куль, охота с беркутом и каньон Сказка

Позавтракав, отправляемся ко второму озеру на нашем маршруте — знаменитому Иссык-Куль. Проедем через перевал с большим количеством поворотов на горном серпантине и, добравшись, увидим незабываемую красоту, о которой сложены легенды!
Здесь же вы познакомитесь с интересной и зрелищной киргизской традицией — охотой с беркутом. Опытный беркутчи, знающий всё о поведении этих птиц, поделится секретами их воспитания и обучения.
Затем посетим каньон Сказка, известный неземными видами. Цвет долины зависит от угла падения солнечных лучей и меняется в течение дня.
Вечером приедем в посёлок Тамга, где остановимся на ночь.

Озеро Иссык-Куль, охота с беркутом и каньон СказкаОзеро Иссык-Куль, охота с беркутом и каньон СказкаОзеро Иссык-Куль, охота с беркутом и каньон СказкаОзеро Иссык-Куль, охота с беркутом и каньон Сказка
5 день

Водопады Барскаун, ущелье Джеты-Огуз

Утром едем к знаменитым в Киргизии водопадам Барскаун. Выйдем из автобуса и пойдём гулять: насладимся захватывающими пейзажами, устроим привал у озера, искупаемся и понежимся на солнышке.
Отдохнув, доедем до известного ущелья Джеты-Огуз, название которого переводится как «Семь быков». Полюбуемся видами и отправимся на «Поляну цветов» — юрточный городок, где останемся на ночь.
В завершении дня прогуляемся к водопаду Девичьи косы.

Водопады Барскаун, ущелье Джеты-ОгузВодопады Барскаун, ущелье Джеты-ОгузВодопады Барскаун, ущелье Джеты-ОгузВодопады Барскаун, ущелье Джеты-Огуз
6 день

Начало похода: Ирдык Западный

Сегодня начинается походная часть программы. Утром соберём всё необходимое, остальные вещи погрузим в автобус, который перевезёт их в отель. Нам не придётся нести тяжёлые рюкзаки — еда и снаряжение (тенты, палатки, спальники) будут в руках наших помощников.
Сойдём по красным обрывам Джеты-Огуз и отправимся в ущелье Ирдык. Здесь, в местности, напоминающей Гранд-Каньон в миниатюре, разобьём палаточный лагерь.

Начало похода: Ирдык ЗападныйНачало похода: Ирдык ЗападныйНачало похода: Ирдык ЗападныйНачало похода: Ирдык Западный
7 день

Ирдык Восточный

В этот день идём в сторону восточной части ущелья Ирдык через густые леса, и цветущие поляны, наслаждаясь видами таинственного Иссык-Куля. Если будет желание, вечером прогуляемся до небольшого горного озера недалеко от нашего лагеря.

Ирдык ВосточныйИрдык ВосточныйИрдык ВосточныйИрдык Восточный
8 день

Завершение похода: ущелье и город Каракол

В заключительный день похода направимся в популярное у туристов ущелье Каракол. Дорога проведёт нас через реликтовые заросли можжевельника и склоны, покрытые стройными тянь-шаньскими елями. В ущелье сядем в автомобиль и доедем до города.
По прибытии погуляем по Караколу: посмотрим на первый в Киргизии православный храм Святой Троицы и Дунганскую мечеть в виде тибетской пагоды, проникнемся атмосферой уютных восточных улочек.
Вечером идём в гости к дунганской семье. Представители этой национальности трепетно относятся к своим обычаям и культуре и готовы делиться ими с желающими. Особого внимания заслуживает их кухня — сочетание китайской и среднеазиатской традиции, которую вы сможете оценить за ужином.

Завершение похода: ущелье и город КараколЗавершение похода: ущелье и город КараколЗавершение похода: ущелье и город КараколЗавершение похода: ущелье и город Каракол
9 день

Катание на каяках по Иссык-Кулю, купание в источниках в ущелье Ак-Суу

Утром поедем в Пристань-Пржевальск, возьмём в аренду каяки и прокатимся по голубой глади Иссык-Куля. Потом заглянем в музей имени Н. М. Пржевальского, изучавшего природу и народы Центральной и Восточной Азии.
После обеда отправимся в ущелье Ак-Суу, знаменитое горячими термальными источниками. Погуляем и, конечно, искупаемся.
Вечером будет время самостоятельно пройтись по городу, купить сувениры или отдохнуть.

Катание на каяках по Иссык-Кулю, купание в источниках в ущелье Ак-СууКатание на каяках по Иссык-Кулю, купание в источниках в ущелье Ак-СууКатание на каяках по Иссык-Кулю, купание в источниках в ущелье Ак-Суу
10 день

Чолпон-Ата, Буранское городище, возвращение в Бишкек

Позавтракав, отправляемся в Чолпон-Ата, где исследуем знаменитый «Музей древности» под открытым небом: увидим тысячи огромных камней с изображёнными на них петроглифами и пиктограммами (2 в. до н. э. — 8 в. н. э.).
Затем сделаем ещё одну архитектурно-археологическую остановку — осмотрим Буранское городище и башню Бурана. В средние века на этом месте находилась столица крупного и величественного тюркского государства Караханидов — Баласагун.
После увлекательной экскурсии едем в Бишкек.

Чолпон-Ата, Буранское городище, возвращение в БишкекЧолпон-Ата, Буранское городище, возвращение в БишкекЧолпон-Ата, Буранское городище, возвращение в БишкекЧолпон-Ата, Буранское городище, возвращение в Бишкек
11 день

Отъезд

После завтрака едем в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструктора
  • Работа повара на активной части маршрута
  • Работа портеров-носильщиков на активной части маршрута
  • Трансферы по программе, включая групповой переезд из/в аэропорт
  • Проживание: в гостиницах (4 ночи), в гостевых домах (2 ночи), в юрте (2 ночи)
  • Трёхразовое питание, начиная с обеда 1-го дня по завтрак 11-го дня, включая ужин в дунганской семье
  • Экскурсии по программе
  • Шоу «Традиционная киргизская охота с беркутом»
  • Катание на каяках
  • Аренда снаряжения (спальников, ковриков, палаток, тента, кострового снаряжения, газа и горелок, аптечки)
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Бишкек и обратно
  • Посещение горячих источников в ущелье Ак-Суу
  • Одноместное размещение
  • Дополнительные экскурсии
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Манас (Бишкек, Киргизия), время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Манас, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыПрирода и пейзажиНа микроавтобусе

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