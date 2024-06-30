Возможно участие с детьми от 14 лет.

Маршрут доступен для всем людям без медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам и нахождению в высокогорной зоне выше 3000 метров над уровнем моря. В туре мы не будем нести групповое снаряжение и продукты для питания, устанавливать и собирать лагерь. Специально для этого с нами будет идти группа поддержки — носильщики-портеры. Но личные вещи все несут самостоятельно. Вес рюкзака не должен превышать 7-10 кг.

В остальное время мы будем путешествовать на комфортном микроавтобусе.

Для граждан России виза не нужна. Граждане РФ, Казахстана и Беларуси могут въезжать в Киргизию как по заграничному паспорту, так и по внутреннему паспорту гражданина.

Проживание. В городах Бишкек и Каракол проживание в гостиницах (4 ночи).

Размещение в двухместных номерах, санузел в номере. Есть электричество, сеть Wi-Fi. В посёлках Кызыл-Ой и Тамга проживание в гостевых домах (2 ночи). Размещение в комнатах по 3-5 человек. Душ и туалет общие. Есть электричество, сеть Wi-Fi, можно пользоваться кухней. На Сон-Куле и в долине Джеты-Огуз живём в настоящих киргизских юртах (2 ночи). Юрты на Сон-Куле рассчитаны на 2 человек, в Джеты-Огуз — на 4 человек. В каждой юрте есть маленькая печь, которую топят в плохую погоду. Туалет общий, душа нет. Электричество зажигают на время ужина. В пешем походе живём в 2-местных палатках на необорудованных стоянках (2 ночи). Места для установки лагерей будут находиться в безопасных зонах, вблизи питьевой воды. Туалет на природе, душа нет. Мы можем поселить вас с другими туристами нашей группы любого пола (в зависимости от наличия номеров/палаток). Если вам нужен другой вариант, просьба заранее сообщить об этом.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание, начиная с обеда 1-го дня по завтрак в 11-й день, включая ужин в дунганской семье. На активной части маршрута — с обеда 6-го дня по завтрак 8-го дня — нам будет готовить повар, меню походное. Если у вас аллергия на какие-либо продукты, пожалуйста, заранее предупредите об этом. Для приготовления еды и напитков мы используем кипячёную воду из ручьёв, родников и других открытых источников. Из них же мы пополняем запасы питьевой воды во время переходов. Если вам такой вариант не подходит, можно кипятить воду вечером накануне ходового дня либо взять с собой средства для обеззараживания воды.