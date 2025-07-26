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Первозданный Кыргызстан: ТОП-10 мест

Первозданный Кыргызстан
Вы увидите каньоны с марсианскими рельефами, мощные водопады, уникальную кочевую культуру и много вкусной еды! Прогуляемся на лошадях по альпийским лугам и на яхте в открытом море. Омолодимся в термальных SPA. Научим вас охотиться с беркутом и жить в настоящей юрте.
Первозданный Кыргызстан: ТОП-10 мест
Первозданный Кыргызстан: ТОП-10 мест
Первозданный Кыргызстан: ТОП-10 мест
Ближайшие даты:
26
июл2
авг9
авг16
авг23
авг30
авг6
сен
Время начала: 17:00

Описание тура

Погружение в красоту Кыргызстана

Вы когда-нибудь испытывали желание плакать от переполняющих эмоций, когда вас окружает красота природы? Кыргызстан — это именно то место, где можно насладиться драйвом, насыщенностью, разнообразием и вкусной едой, а также ощутить умиротворение.

Что вас ждет в Кыргызстане?

  • Уникальные каньоны с марсианскими рельефами
  • Мощные водопады, которые захватывают дух
  • Кочевая культура, полная традиций и обычаев
  • Вкусная и разнообразная кухня

Активный отдых на природе

Вы сможете покататься на лошадях по живописным альпийским лугам, что подарит вам незабываемые впечатления и ощущение свободы. Кроме того, у вас будет возможность расслабиться в термальных SPA, где можно восстановить силы и зарядиться энергией.

Уникальные приключения

Вас ждет захватывающее путешествие на яхте в открытое море, где вы сможете насладиться красотой водной глади и свежим воздухом. А для любителей приключений мы предлагаем научиться охотиться с беркутом — это уникальный опыт, который останется в вашей памяти навсегда.

Проживание в юрте

Не упустите возможность пожить в настоящей юрте, где вы сможете почувствовать атмосферу кочевой жизни и узнать больше о традициях местных жителей.

Готовы к приключениям?

Если вы хотите стать частью этого удивительного путешествия, ознакомьтесь с программой и готовьтесь к незабываемым впечатлениям. Кыргызстан ждет вас!

Тур проводится каждую неделю. Начало в субботу.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение турлидером
  • Встреча в аэропорту в рекомендованное время прибытия (Аэрофлот, 15:15)
  • Трансфер в аэропорт к вылету (Аэрофлот, 16:40)
  • Экскурсии
  • Перемещение по маршруту на комфортабельном автомобиле бизнес-класса: минивэн Nissan El Grand с просторными сиденьями, климат-контролем и панорамной крышей или Mercedes Sprinter
  • Проживание в гостиницах, гостевых домах, юрточном лагере
  • Питание: завтраки, обеды и ужины (кроме Бишкека)
  • Рекреационные сборы, въезды в национальные парки
  • Охота с беркутом
  • Мастер-класс по сборке юрты
  • Термальные минеральные источники
  • Питьевая вода в машине
  • Медицинская аптечка
  • Памятные сувениры
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Личные расходы
  • Алкоголь
  • Одноместное размещение
  • Питание в Бишкеке
  • Конная прогулка
  • Прогулка на яхте
Место начала и завершения?
Аэропорт Бишкека
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проводится каждую неделю. Начало в субботу.
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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