Вы увидите каньоны с марсианскими рельефами, мощные водопады, уникальную кочевую культуру и много вкусной еды! Прогуляемся на лошадях по альпийским лугам и на яхте в открытом море. Омолодимся в термальных SPA. Научим вас охотиться с беркутом и жить в настоящей юрте.

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Описание тура

Погружение в красоту Кыргызстана

Вы когда-нибудь испытывали желание плакать от переполняющих эмоций, когда вас окружает красота природы? Кыргызстан — это именно то место, где можно насладиться драйвом, насыщенностью, разнообразием и вкусной едой, а также ощутить умиротворение.

Что вас ждет в Кыргызстане?

Уникальные каньоны с марсианскими рельефами

Мощные водопады, которые захватывают дух

Кочевая культура, полная традиций и обычаев

Вкусная и разнообразная кухня

Активный отдых на природе

Вы сможете покататься на лошадях по живописным альпийским лугам, что подарит вам незабываемые впечатления и ощущение свободы. Кроме того, у вас будет возможность расслабиться в термальных SPA, где можно восстановить силы и зарядиться энергией.

Уникальные приключения

Вас ждет захватывающее путешествие на яхте в открытое море, где вы сможете насладиться красотой водной глади и свежим воздухом. А для любителей приключений мы предлагаем научиться охотиться с беркутом — это уникальный опыт, который останется в вашей памяти навсегда.

Проживание в юрте

Не упустите возможность пожить в настоящей юрте, где вы сможете почувствовать атмосферу кочевой жизни и узнать больше о традициях местных жителей.

Готовы к приключениям?

Если вы хотите стать частью этого удивительного путешествия, ознакомьтесь с программой и готовьтесь к незабываемым впечатлениям. Кыргызстан ждет вас!