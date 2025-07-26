Описание тура
Погружение в красоту Кыргызстана
Вы когда-нибудь испытывали желание плакать от переполняющих эмоций, когда вас окружает красота природы? Кыргызстан — это именно то место, где можно насладиться драйвом, насыщенностью, разнообразием и вкусной едой, а также ощутить умиротворение.
Что вас ждет в Кыргызстане?
- Уникальные каньоны с марсианскими рельефами
- Мощные водопады, которые захватывают дух
- Кочевая культура, полная традиций и обычаев
- Вкусная и разнообразная кухня
Активный отдых на природе
Вы сможете покататься на лошадях по живописным альпийским лугам, что подарит вам незабываемые впечатления и ощущение свободы. Кроме того, у вас будет возможность расслабиться в термальных SPA, где можно восстановить силы и зарядиться энергией.
Уникальные приключения
Вас ждет захватывающее путешествие на яхте в открытое море, где вы сможете насладиться красотой водной глади и свежим воздухом. А для любителей приключений мы предлагаем научиться охотиться с беркутом — это уникальный опыт, который останется в вашей памяти навсегда.
Проживание в юрте
Не упустите возможность пожить в настоящей юрте, где вы сможете почувствовать атмосферу кочевой жизни и узнать больше о традициях местных жителей.
Готовы к приключениям?
Если вы хотите стать частью этого удивительного путешествия, ознакомьтесь с программой и готовьтесь к незабываемым впечатлениям. Кыргызстан ждет вас!
Тур проводится каждую неделю. Начало в субботу.
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение турлидером
- Встреча в аэропорту в рекомендованное время прибытия (Аэрофлот, 15:15)
- Трансфер в аэропорт к вылету (Аэрофлот, 16:40)
- Экскурсии
- Перемещение по маршруту на комфортабельном автомобиле бизнес-класса: минивэн Nissan El Grand с просторными сиденьями, климат-контролем и панорамной крышей или Mercedes Sprinter
- Проживание в гостиницах, гостевых домах, юрточном лагере
- Питание: завтраки, обеды и ужины (кроме Бишкека)
- Рекреационные сборы, въезды в национальные парки
- Охота с беркутом
- Мастер-класс по сборке юрты
- Термальные минеральные источники
- Питьевая вода в машине
- Медицинская аптечка
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Личные расходы
- Алкоголь
- Одноместное размещение
- Питание в Бишкеке
- Конная прогулка
- Прогулка на яхте