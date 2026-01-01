Мои заказы

Дыхание весны в Кыргызстане: треккинги в ущельях, цветущие луга, ледники и озёра (всё включено)

Полюбоваться бурным разнотравьем, увидеть следы динозавров, отведать местных блюд и погулять в горах
Весна в горах — самое волшебное время, когда природа оживает и радуется наступлению тепла множеством цветов и ароматных трав.

Мы зовём вас с собой в Кыргызстан, чтобы много гулять, блуждать по
читать дальшеуменьшить

тропкам в реликтовых ореховых лесах, любоваться снежными шапками гор, ледниками и бескрайними зелёными лугами. Предстоит проходить по 2-5 часов в день, но каждый шаг будет стоить тех видов, которые нас ждут.

Вы увидите бирюзовые озёра, отправитесь на поиски окаменелостей юрского периода и следов динозавров, сделаете красивые снимки на фоне вершин и цветов. В самых живописных местах маршрута будем устраивать пикники.

В стоимость тура мы уже включили трёхразовое питание с блюдами национальной кухни, комфортабельное проживание и все трансферы — чтобы вы ни о чём не беспокоились и наслаждались тотальной перезагрузкой вдали от городов и суеты.

Дыхание весны в Кыргызстане: треккинги в ущельях, цветущие луга, ледники и озёра (всё включено)
Дыхание весны в Кыргызстане: треккинги в ущельях, цветущие луга, ледники и озёра (всё включено)
Дыхание весны в Кыргызстане: треккинги в ущельях, цветущие луга, ледники и озёра (всё включено)

Описание тура

Организационные детали

Погода высоко в горах изменчива, яркое солнце быстро сменяется дождём или даже снегом. Температура воздуха может колебаться в течение суток от +20 до +5 градусов. Очень важно иметь с собой подходящую одежду и обувь.

Что взять с собой:
Обувь, в которой удобно ходить по горам, а также шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкую куртку, толстовку, хороший дождевик, шапку, кепку, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце.
Возьмите с собой рюкзак на 30-35 л для того, чтобы брать в пешие походы дождевик, тёплые вещи и еду. Если вам удобно ходить с треккинговыми палочками, возьмите их с собой.

Ограничения по размеру багажа – ваш багаж не должен превышать размер 40 см на 60 см на 25 см – размер чемодана S – 45-50 литров.

Рекомендуемое время вылета не ранее 19:00.

Деньги и дополнительные расходы: в Киргизии в ходу сом. В большинстве мест, где мы будем, принимают оплату только наличными. Поэтому вам нужно иметь запас наличности в сомах. Деньги можно поменять в день прилёта.

Программа тура по дням

1 день

Треккинг в ущелье Ункур-Сай, отдых на озере Токтогул

Выедем из Бишкека в 8:30 утра. В течение дня преодолеем два перевала высотой более 3100 м, делая остановки для фотографий на фоне снежных гор и извилистых серпантинов. Затем спустимся в ущелье Чичкан и свернём с дороги для разминочного треккинга по ущелью Ункур-Сай протяжённостью 5 км с перепадом высоты 250 м. Осмотрим небольшой водопад и сад необычных камней с наскальными рисунками древних людей.

После прогулки поедем обедать в кафе «Золотой Улей», где приготовят самые вкусные пельмени. Продолжим путь мимо озера Токтогул, а затем заселимся в гостиницу. Разместимся и отправимся на пляж, где будет возможность искупаться и позагорать на вечернем солнце. Вечером нас будет ждать ужин.

Треккинг в ущелье Ункур-Сай, отдых на озере ТоктогулТреккинг в ущелье Ункур-Сай, отдых на озере ТоктогулТреккинг в ущелье Ункур-Сай, отдых на озере Токтогул
2 день

Прогулка в горах, пикник на Токтогульском озере

Доедем на машине до начала горной тропы, подготовим необходимые вещи и отправимся в треккинг протяжённостью 7 км с перепадом высоты 600 м. На верхней точке откроется впечатляющий вид на Токтогульское озеро и окружающую долину. Проведём время на вершине и насладимся панорамой. Спустимся к автомобилю и организуем пикник с шашлыками на берегу. Отдохнём, искупаемся и позагораем.

Прогулка в горах, пикник на Токтогульском озереПрогулка в горах, пикник на Токтогульском озереПрогулка в горах, пикник на Токтогульском озере
3 день

Озеро Кара-Суу и переезд в Каракуль

Позавтракаем в гостинице и выезжаем к горному озеру Кара-Суу, расположенному на высоте 2500 м и окружённому скалами и лесом из горной арчи. Доедем на машине до подъёма на дамбу и начнём треккинг (6 км, перепад высоты 350 м). Доберёмся к водоёму, прогуляемся вдоль берега, сделаем множество фотографий и устроим ланч на берегу. Затем переедем в Каракуль, заселимся в гостевой дом и поужинаем.

Озеро Кара-Суу и переезд в КаракульОзеро Кара-Суу и переезд в КаракульОзеро Кара-Суу и переезд в Каракуль
4 день

Озеро Сары-Челек

Отправимся к озеру Сары-Челек. Оно находится на высоте 2400 м, а вокруг него живописно растут реликтовые ореховые леса и цветут альпийские луга. На машине поднимемся к водоёму и начнём треккинг (5 км, перепад высот 350 м). После прогулки пообедаем и поедем в гостевой дом.

Озеро Сары-ЧелекОзеро Сары-ЧелекОзеро Сары-Челек
5 день

Водопад и озеро Кара-Камыш, окаменелости и следы динозавров

Утром поедем к водопаду Кара-Камыш и одноимённому горному озеру. После осмотра спустимся в долину и продолжим путь в сторону городка Ташкумыр. Там свернём с основной дороги, чтобы исследовать местность, где можно обнаружить древние окаменелости юрского периода, морские раковины и следы динозавров. Пообедаем и отправимся в Каракуль, где разместимся в гостевом доме.

Водопад и озеро Кара-Камыш, окаменелости и следы динозавровВодопад и озеро Кара-Камыш, окаменелости и следы динозавровВодопад и озеро Кара-Камыш, окаменелости и следы динозавров
6 день

Возвращение в Бишкек

Утром отправимся в Бишкек. По пути будут запланированы остановки в живописных местах для коротких прогулок. Дорога займёт почти весь день. К вечеру прибудем в Бишкек, разместимся в гостинице и отправимся на заключительный ужин в ресторан «Нават» (за доплату).

Возвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в Бишкек
7 день

Отъезд

За 4 часа до вылета отвезём вас в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник70 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты в заповедники
  • 1 л питьевой воды на человека в день
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Ужин в 6-й день и алкогольные напитки
  • Доплата за 1-местное размещение - $190
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, Hotel Bishkek, ул. Абсамат Масалиева 29, 8:30
Завершение: Аэропорт Бишкека, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Пётр. Всю жизнь живу в Кыргызстане. Я люблю свою страну, в которой родился и вырос. Я и мои ребята — маленькая команда профессионалов. Мы организуем не просто туры, а целое
читать дальшеуменьшить

путешествие по стране, в глубинку, в самые красивые и труднодоступные локации. Мы создаём авторские этнотуры, работаем в самых отдалённых уголках Кыргызстана. Мы честны. Подбирая вам тур, мы всегда рассматриваем альтернативы, стараемся создать программу ручной сборки, окружаем вас заботой и вниманием. В случае непредвиденных обстоятельств мы всегда рядом со своими путешественниками, придём им на помощь и решим любые возникающие вопросы. Мы любим и ценим свой труд, обожаем свою работу. А ещё мне очень приятно встречать новых гостей, делиться с ними всем самым интересным, показывать удивительно красивые места моей страны, вызывать у моих гостей добрые эмоции и позитив, видеть их улыбки и слышать возгласы восторга и радости от увиденной природы, вкусной еды и моего гостеприимства.

Тур входит в следующие категории Бишкека

Похожие туры на «Дыхание весны в Кыргызстане: треккинги в ущельях, цветущие луга, ледники и озёра (всё включено)»

Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
На машине
5 дней
16 отзывов
Увидеть главное в Кыргызстане в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
1 июн в 08:00
8 июн в 08:00
68 500 ₽ за человека
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
На машине
Конные прогулки
7 дней
5 отзывов
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
118 000 ₽ за человека
К загадочным горам Тянь-Шаня: тур по главным природным жемчужинам Кыргызстана на джипе
На машине
Джиппинг
7 дней
К загадочным горам Тянь-Шаня: тур по главным природным жемчужинам Кыргызстана на джипе
Побывать в ущельях Джеты-Огуз и Барскоон, увидеть лазурь озёр и полюбоваться каньоном Сказка
Начало: Аэропорт Бишкека, 9:00. Возможно любое время встре...
1 июн в 09:00
8 июн в 09:00
78 000 ₽ за человека
Треккинг-тур в камерной компании по ущельям и озёрам Кыргызстана с конной прогулкой
Пешая
Конные прогулки
7 дней
Треккинг-тур в камерной компании по ущельям и озёрам Кыргызстана с конной прогулкой
Увидеть Кёль-Тор, посетить парк «Кемин» и отдохнуть в горячих минеральных бассейнах
Начало: Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 41Б (ориентир - суперм...
13 июн в 08:30
24 июл в 08:30
70 300 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
70 300 ₽ за человека