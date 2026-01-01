Весна в горах — самое волшебное время, когда природа оживает и радуется наступлению тепла множеством цветов и ароматных трав.Мы зовём вас с собой в Кыргызстан, чтобы много гулять, блуждать по

тропкам в реликтовых ореховых лесах, любоваться снежными шапками гор, ледниками и бескрайними зелёными лугами. Предстоит проходить по 2-5 часов в день, но каждый шаг будет стоить тех видов, которые нас ждут. Вы увидите бирюзовые озёра, отправитесь на поиски окаменелостей юрского периода и следов динозавров, сделаете красивые снимки на фоне вершин и цветов. В самых живописных местах маршрута будем устраивать пикники. В стоимость тура мы уже включили трёхразовое питание с блюдами национальной кухни, комфортабельное проживание и все трансферы — чтобы вы ни о чём не беспокоились и наслаждались тотальной перезагрузкой вдали от городов и суеты.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Погода высоко в горах изменчива, яркое солнце быстро сменяется дождём или даже снегом. Температура воздуха может колебаться в течение суток от +20 до +5 градусов. Очень важно иметь с собой подходящую одежду и обувь.

Что взять с собой:

Обувь, в которой удобно ходить по горам, а также шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкую куртку, толстовку, хороший дождевик, шапку, кепку, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце.

Возьмите с собой рюкзак на 30-35 л для того, чтобы брать в пешие походы дождевик, тёплые вещи и еду. Если вам удобно ходить с треккинговыми палочками, возьмите их с собой.

Ограничения по размеру багажа – ваш багаж не должен превышать размер 40 см на 60 см на 25 см – размер чемодана S – 45-50 литров.

Рекомендуемое время вылета не ранее 19:00.

Деньги и дополнительные расходы: в Киргизии в ходу сом. В большинстве мест, где мы будем, принимают оплату только наличными. Поэтому вам нужно иметь запас наличности в сомах. Деньги можно поменять в день прилёта.