Мы зовём вас с собой в Кыргызстан, чтобы много гулять, блуждать по
Описание тура
Организационные детали
Погода высоко в горах изменчива, яркое солнце быстро сменяется дождём или даже снегом. Температура воздуха может колебаться в течение суток от +20 до +5 градусов. Очень важно иметь с собой подходящую одежду и обувь.
Что взять с собой:
Обувь, в которой удобно ходить по горам, а также шлёпки или сандалии, индивидуальная аптечка, тёплые вещи, термобельё, лёгкую куртку, толстовку, хороший дождевик, шапку, кепку, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце.
Возьмите с собой рюкзак на 30-35 л для того, чтобы брать в пешие походы дождевик, тёплые вещи и еду. Если вам удобно ходить с треккинговыми палочками, возьмите их с собой.
Ограничения по размеру багажа – ваш багаж не должен превышать размер 40 см на 60 см на 25 см – размер чемодана S – 45-50 литров.
Рекомендуемое время вылета не ранее 19:00.
Деньги и дополнительные расходы: в Киргизии в ходу сом. В большинстве мест, где мы будем, принимают оплату только наличными. Поэтому вам нужно иметь запас наличности в сомах. Деньги можно поменять в день прилёта.
Программа тура по дням
Треккинг в ущелье Ункур-Сай, отдых на озере Токтогул
Выедем из Бишкека в 8:30 утра. В течение дня преодолеем два перевала высотой более 3100 м, делая остановки для фотографий на фоне снежных гор и извилистых серпантинов. Затем спустимся в ущелье Чичкан и свернём с дороги для разминочного треккинга по ущелью Ункур-Сай протяжённостью 5 км с перепадом высоты 250 м. Осмотрим небольшой водопад и сад необычных камней с наскальными рисунками древних людей.
После прогулки поедем обедать в кафе «Золотой Улей», где приготовят самые вкусные пельмени. Продолжим путь мимо озера Токтогул, а затем заселимся в гостиницу. Разместимся и отправимся на пляж, где будет возможность искупаться и позагорать на вечернем солнце. Вечером нас будет ждать ужин.
Прогулка в горах, пикник на Токтогульском озере
Доедем на машине до начала горной тропы, подготовим необходимые вещи и отправимся в треккинг протяжённостью 7 км с перепадом высоты 600 м. На верхней точке откроется впечатляющий вид на Токтогульское озеро и окружающую долину. Проведём время на вершине и насладимся панорамой. Спустимся к автомобилю и организуем пикник с шашлыками на берегу. Отдохнём, искупаемся и позагораем.
Озеро Кара-Суу и переезд в Каракуль
Позавтракаем в гостинице и выезжаем к горному озеру Кара-Суу, расположенному на высоте 2500 м и окружённому скалами и лесом из горной арчи. Доедем на машине до подъёма на дамбу и начнём треккинг (6 км, перепад высоты 350 м). Доберёмся к водоёму, прогуляемся вдоль берега, сделаем множество фотографий и устроим ланч на берегу. Затем переедем в Каракуль, заселимся в гостевой дом и поужинаем.
Озеро Сары-Челек
Отправимся к озеру Сары-Челек. Оно находится на высоте 2400 м, а вокруг него живописно растут реликтовые ореховые леса и цветут альпийские луга. На машине поднимемся к водоёму и начнём треккинг (5 км, перепад высот 350 м). После прогулки пообедаем и поедем в гостевой дом.
Водопад и озеро Кара-Камыш, окаменелости и следы динозавров
Утром поедем к водопаду Кара-Камыш и одноимённому горному озеру. После осмотра спустимся в долину и продолжим путь в сторону городка Ташкумыр. Там свернём с основной дороги, чтобы исследовать местность, где можно обнаружить древние окаменелости юрского периода, морские раковины и следы динозавров. Пообедаем и отправимся в Каракуль, где разместимся в гостевом доме.
Возвращение в Бишкек
Утром отправимся в Бишкек. По пути будут запланированы остановки в живописных местах для коротких прогулок. Дорога займёт почти весь день. К вечеру прибудем в Бишкек, разместимся в гостинице и отправимся на заключительный ужин в ресторан «Нават» (за доплату).
Отъезд
За 4 часа до вылета отвезём вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|70 300 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты в заповедники
- 1 л питьевой воды на человека в день
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Ужин в 6-й день и алкогольные напитки
- Доплата за 1-местное размещение - $190