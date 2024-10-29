Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья

Подняться к леднику, погулять по каньону Сказка и провести ночь в традиционной юрте
Приглашаем в путешествие по удивительной стране, где вы увидите красные марсианские скалы, снежные хребты, причудливые каменные изваяния, высокие горы и густые заросли тянь-шанской ели.

Мы устроим пикник на берегу Иссык-Куля, примем
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солнечные ванны и даже сможем искупаться в прохладных водах.

Увидим 100-метровый водопад «Брызги шампанского» в живописном ущелье Барскоон и на машине поднимемся к леднику на высоту 4000 метров.

А ещё переночуем в настоящей юрте, отведаем блюд традиционной кухни и насладимся россыпью звёзд в ночном небе — в городе такого не увидеть!

Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Увидеть главное в Киргизии в мини-группе: инопланетные каньоны, Иссык-Куль и горные ущелья
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендации по снаряжению: спортивный костюм, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, принадлежности для купания, спальные принадлежности, крем от загара, рюкзачок, фотоаппарат или видеокамера.

Проживание. Будем жить в частном гостевом доме и отеле Elion, 1,- 2-, 3-местное размещение, а также 1 ночь проведём в традиционной юрте.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Обеды за доплату.

Транспорт. Комфортабельный внедорожник.

Дети. Участие возможно с 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Иссы-Куль и каньон Сказка

Встретим вас в аэропорту Бишкека, устроим небольшой перекус и отправимся на озеро Иссык-Куль. Полюбуемся живописным ущельем Боом. Подкрепимся и выпьем чашечку кофе в гипермаркете по пути и продолжим путешествие по южному берегу озера.

Остановимся в каньонах Марс — скалы и почва здесь имеют необычный красный цвет, поэтому место и было названо в честь планеты. У вас будет время погулять и сделать эффектные снимки на память.

Наконец доберёмся до Иссык-Куля. На скалистом берегу отдохнём, искупаемся в прохладных водах и устроим пикник. А в завершении насыщенного дня посетим каньон Сказка с разноцветными скалами, напоминающими башни замка, фантастических существ или просто работы современного скульптора. Здесь есть даже своя «Китайская стена»!

Вечером заселимся в гостевой дом и поужинаем.

Иссы-Куль и каньон СказкаИссы-Куль и каньон СказкаИссы-Куль и каньон СказкаИссы-Куль и каньон СказкаИссы-Куль и каньон СказкаИссы-Куль и каньон СказкаИссы-Куль и каньон СказкаИссы-Куль и каньон СказкаИссы-Куль и каньон СказкаИссы-Куль и каньон Сказка
2 день

Ущелье Барскоон и ледник

После завтрака поедем в ущелье Барскоон, одно из самых живописных в регионе. Будем любоваться громадными водопадами, их здесь более 10. Увидим водопад «Брызги шампанского» — его струи слетают с высоты более 100 метров! Затем поднимемся к ледникам, преодолевая серпантин и непростую горную дорогу. Окажемся на высоте 4000 метров над уровнем моря, в Сыртовой долине. Здесь насладимся головокружительными видами снежных хребтов. По желанию можем взобраться на ледник. А ещё рекомендуем заранее взять с собой сгущёнку, чтобы сделать из снега самодельное мороженое.

Снова остановимся на берегу Иссык-Куля, чтобы искупаться, принять солнечные ванны и отдохнуть. Вечером поужинаем в гостевом доме.

Ущелье Барскоон и ледникУщелье Барскоон и ледникУщелье Барскоон и ледникУщелье Барскоон и ледникУщелье Барскоон и ледник
3 день

Ущелье Джеты-Огуз и ночёвка в юрте

Позавтракаем и отправимся в ущелье Джеты-Огуз или Семь быков. Место получило необычное название из-за формы алых скал — они напоминают огромных животных. Вдоволь надышимся хвойными ароматами, пока будем гулять по каньону и любоваться скалами. Желающие смогут прокатиться верхом (за доплату) к водопаду Девичьи слёзы.

Вечером заселимся в национальную юрту, расположенную в ущелье. Местные приготовят нам вкуснейший ужин с блюдами киргизской кухни. Затем у вас будет свободное время. Ночью советуем не расходиться спать сразу, а немножко задержаться и насладиться невероятным звёздным небом.

Ущелье Джеты-Огуз и ночёвка в юртеУщелье Джеты-Огуз и ночёвка в юртеУщелье Джеты-Огуз и ночёвка в юртеУщелье Джеты-Огуз и ночёвка в юртеУщелье Джеты-Огуз и ночёвка в юрте
4 день

Экскурсия по Караколу, Семёновское и Григорьевское ущелья и форель на ужин

Сегодня побываем в городе Каракол. Вы увидите Свято-Троицкую церковь и Дунганскую мечеть, построенную в китайском стиле. Заглянем в музейно-мемориальный комплекс Н. М. Пржевальского, где вы познакомитесь с биографией путешественника и его походами.

Переедем на северное побережье Иссык-Куля, а по пути остановимся, чтобы искупаться в термально-минеральных источниках под открытым небом (за доплату). Прокатимся по Семёновскому и Григорьевскому ущельям, будем делать остановки, чтобы погулять и пофотографировать. И побываем на берегу Святого озера, под водой которого можно увидеть затопленный лес. Зрелище завораживает!

Пообедаем у местных жителей и попробуем настоящую горную форель. Вечером прибудем в курортный городок Чолпон-Ата и заселимся в гостевой дом.

Экскурсия по Караколу, Семёновское и Григорьевское ущелья и форель на ужинЭкскурсия по Караколу, Семёновское и Григорьевское ущелья и форель на ужинЭкскурсия по Караколу, Семёновское и Григорьевское ущелья и форель на ужинЭкскурсия по Караколу, Семёновское и Григорьевское ущелья и форель на ужинЭкскурсия по Караколу, Семёновское и Григорьевское ущелья и форель на ужинЭкскурсия по Караколу, Семёновское и Григорьевское ущелья и форель на ужинЭкскурсия по Караколу, Семёновское и Григорьевское ущелья и форель на ужин
5 день

Отъезд

После завтрака у вас будет немного свободного времени, а затем отвезём вас в аэропорт. По дороге заедем на местный рынок, где вы сможете закупиться сувенирами, фруктами и подарками.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€530
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Обеды
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Посещение горячих источников (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, утро
Завершение: Аэропорт Бишкека, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

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