Мы устроим пикник на берегу Иссык-Куля, примем
Описание тура
Организационные детали
Рекомендации по снаряжению: спортивный костюм, ветровка, кроссовки или кеды на нескользкой подошве, головной убор, солнцезащитные очки, принадлежности для купания, спальные принадлежности, крем от загара, рюкзачок, фотоаппарат или видеокамера.
Проживание. Будем жить в частном гостевом доме и отеле Elion, 1,- 2-, 3-местное размещение, а также 1 ночь проведём в традиционной юрте.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины. Обеды за доплату.
Транспорт. Комфортабельный внедорожник.
Дети. Участие возможно с 10 лет.
Программа тура по дням
Иссы-Куль и каньон Сказка
Встретим вас в аэропорту Бишкека, устроим небольшой перекус и отправимся на озеро Иссык-Куль. Полюбуемся живописным ущельем Боом. Подкрепимся и выпьем чашечку кофе в гипермаркете по пути и продолжим путешествие по южному берегу озера.
Остановимся в каньонах Марс — скалы и почва здесь имеют необычный красный цвет, поэтому место и было названо в честь планеты. У вас будет время погулять и сделать эффектные снимки на память.
Наконец доберёмся до Иссык-Куля. На скалистом берегу отдохнём, искупаемся в прохладных водах и устроим пикник. А в завершении насыщенного дня посетим каньон Сказка с разноцветными скалами, напоминающими башни замка, фантастических существ или просто работы современного скульптора. Здесь есть даже своя «Китайская стена»!
Вечером заселимся в гостевой дом и поужинаем.
Ущелье Барскоон и ледник
После завтрака поедем в ущелье Барскоон, одно из самых живописных в регионе. Будем любоваться громадными водопадами, их здесь более 10. Увидим водопад «Брызги шампанского» — его струи слетают с высоты более 100 метров! Затем поднимемся к ледникам, преодолевая серпантин и непростую горную дорогу. Окажемся на высоте 4000 метров над уровнем моря, в Сыртовой долине. Здесь насладимся головокружительными видами снежных хребтов. По желанию можем взобраться на ледник. А ещё рекомендуем заранее взять с собой сгущёнку, чтобы сделать из снега самодельное мороженое.
Снова остановимся на берегу Иссык-Куля, чтобы искупаться, принять солнечные ванны и отдохнуть. Вечером поужинаем в гостевом доме.
Ущелье Джеты-Огуз и ночёвка в юрте
Позавтракаем и отправимся в ущелье Джеты-Огуз или Семь быков. Место получило необычное название из-за формы алых скал — они напоминают огромных животных. Вдоволь надышимся хвойными ароматами, пока будем гулять по каньону и любоваться скалами. Желающие смогут прокатиться верхом (за доплату) к водопаду Девичьи слёзы.
Вечером заселимся в национальную юрту, расположенную в ущелье. Местные приготовят нам вкуснейший ужин с блюдами киргизской кухни. Затем у вас будет свободное время. Ночью советуем не расходиться спать сразу, а немножко задержаться и насладиться невероятным звёздным небом.
Экскурсия по Караколу, Семёновское и Григорьевское ущелья и форель на ужин
Сегодня побываем в городе Каракол. Вы увидите Свято-Троицкую церковь и Дунганскую мечеть, построенную в китайском стиле. Заглянем в музейно-мемориальный комплекс Н. М. Пржевальского, где вы познакомитесь с биографией путешественника и его походами.
Переедем на северное побережье Иссык-Куля, а по пути остановимся, чтобы искупаться в термально-минеральных источниках под открытым небом (за доплату). Прокатимся по Семёновскому и Григорьевскому ущельям, будем делать остановки, чтобы погулять и пофотографировать. И побываем на берегу Святого озера, под водой которого можно увидеть затопленный лес. Зрелище завораживает!
Пообедаем у местных жителей и попробуем настоящую горную форель. Вечером прибудем в курортный городок Чолпон-Ата и заселимся в гостевой дом.
Отъезд
После завтрака у вас будет немного свободного времени, а затем отвезём вас в аэропорт. По дороге заедем на местный рынок, где вы сможете закупиться сувенирами, фруктами и подарками.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€530
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Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины
- Трансферы по маршруту
- Трансферы из/в аэропорт
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Обеды
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Посещение горячих источников (по желанию)