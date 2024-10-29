Встретим вас в аэропорту Бишкека, устроим небольшой перекус и отправимся на озеро Иссык-Куль. Полюбуемся живописным ущельем Боом. Подкрепимся и выпьем чашечку кофе в гипермаркете по пути и продолжим путешествие по южному берегу озера.

Остановимся в каньонах Марс — скалы и почва здесь имеют необычный красный цвет, поэтому место и было названо в честь планеты. У вас будет время погулять и сделать эффектные снимки на память.

Наконец доберёмся до Иссык-Куля. На скалистом берегу отдохнём, искупаемся в прохладных водах и устроим пикник. А в завершении насыщенного дня посетим каньон Сказка с разноцветными скалами, напоминающими башни замка, фантастических существ или просто работы современного скульптора. Здесь есть даже своя «Китайская стена»!

Вечером заселимся в гостевой дом и поужинаем.