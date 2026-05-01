Киргизия славится своими горными пейзажами, и тур «Тянь-Шань - Фантастика марсианских пейзажей» - это уникальная возможность увидеть все своими глазами. Участники экскурсии насладятся красными скалами, марсианскими каньонами и величественными горами.
5 причин купить этот авторский тур
- 🏞️ Уникальные марсианские пейзажи
- ⛰️ Величие Тянь-Шаня
- 💧 Высокогорные озера и водопады
- 🌲 Природные скульптуры и каньоны
- 🌿 Чистый горный воздух
Что можно увидеть
- Тянь-Шань
- Иссык-Куль
- Каньоны
Описание тураКиргизия, ты ― просто космос! Красные скалы, марсианские пейзажи, самые экзотические рельефы, настоящие каменные лабиринты, природные скульптуры ― настоящий космос! Путь воды Вы погрузитесь в необыкновенный водный мир, с которого берет начало все живое. Высокогорные озера, водопады, минеральные источники ― полный релакс! Величие гор Голубые горы, воды горных потоков, вековые ели, полевые цветы, насыщенный воздух, минеральные источники ― все это приведет вас в неописуемый восторг! Киргизия — страна Небесных гор, высокогорных озер, кочевников и Великого Шелкового пути. В местных городах много советской архитектуры, мечетей и колоритных рынков, а за их пределами вы увидите древние традиции и первозданную природу, второе по величине соленое озеро Иссык-Куль, множество водопадов, марсианские каньоны, сказочные ущелья и самый северный семитысячник Земли. Целого отпуска в Киргизии будет мало — невозможно увидеть все и сразу, а увиденного будет мало.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье Иссык-Ата
- Ущелье Кегеты
- Город Чолпон-Ата
- Григорьевское и Семеновское ущелья
- Озера: Черное и Сут-Булак
- Город Каракол
- Ущелье Джеты-Огуз
- Пик Ельцина
- Ущелье Джуку
- Ущелье Барскоон
- Озеро Петрова
- Плато Арабель
- Водопады
- Каньон Сказка
- Ущелье Марс
- Каньон Кок-Мойнок
Что включено
- Проезд на горном транспорте
- Завтраки
- Услуги гида
- Проживание в отелях по маршруту
- Термальные источники
Что не входит в цену
- Перелет туда/обратно
- Ужины обеды
- Личные расходы
- Прогулка на корабле (12000 сом с группы)
- Вход на термальные источники 300-350 сом/чел.
- Беркут-шоу (7000 сом с группы)
- Аренда лошадей на локациях (1500сом/чел за лошадь + 2000 сом с группы на инструктора)
Место начала и завершения?
Бишкек
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
