Кыргызстан летом — жаркая страна. Средняя температура тут +30 градусов. Но так как мы будем подниматься к высокогорным озёрам, следует взять с собой тёплую одежду. При бронировании тура мы направим чек-лист необходимых вещей. Спойлер: какой-то специализированной одежды не потребуется.

В Кыргызстане российские карты не принимаются. Наличные доллары/рубли можно будет обменять на сомы и оплачивать покупки наличными.

На протяжении всего тура связь будет практически везде, с некоторыми перебоями в отдалённых местах (перевалы в дороге, треки к высокогорным озёрам).

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.

Основа меню — традиционная кыргызская кухня: куурдак, бешбармак, манты, лагман, боорсоки, каттама. Питание организовано преимущественно домашнее (приготовление в печи), возможны приёмы пищи в кафе. Вегетарианское меню доступно по предварительному запросу.

Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Sequoia, Toyota Landcruiser 200, Toyota FJ-Cruiser, Toyota Tundra (в зависимости от размера группы). При наборе группы 4-7 человек едем на внедорожнике, при наборе группы более 7 человек — на минивэне премиального уровня. Все автомобили оснащены кондиционером.

Возраст участников. 7-70 лет. Участие детей — по согласованию.

Виза. Не нужна для граждан РФ. Въезд в Кыргызстан возможен по российскому или загранпаспорту.

Уровень сложности. Основные передвижения — на автомобиле. На высокогорных озёрах запланированы конные прогулки продолжительностью 1,5–3 часа. Конные маршруты сопровождаются опытными конюхами, лошади обучены работе с туристами. Перед прогулками на лошадях проводится инструктаж.

Связь и интернет. Во всех местах ночевок есть Wi-Fi. В дороге сеть ловит практически везде, пропадает только на перевалах, в каньонах, ущельях и высокогорных озёрах. С приобретением сим-карты организатор поможет.