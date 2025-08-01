Девичник в сердце Тянь-Шаня: конные прогулки, ночёвки в юртах, горячие источники и мастер-класс
Послушать фольклорные песни, искупаться в чане и термах и приготовить традиционные лепёшки
Вас ждёт насыщенное и комфортное путешествие в камерной обстановке: уютные юрты, домашняя еда из печи, бани и чаны с ароматным парением, кулинарный мастер-класс, национальные шоу, купание в термальных источниках. Мы читать дальше
прогуляемся на лошадях по альпийским просторам, увидим невероятной красоты озёра и каньоны. Вечерами будем вести беседы у костра под звёздами за травяным чаем.
Для всего этого мы без спешки преодолеем более 1500 км, уделим каждому живописному месту должное внимание.
Станем настоящими кочевниками и сделаем красивых кадров на год вперёд! Будет красиво, душевно и очень по-женски. Ты с нами?
Описание тура
Организационные детали
Кыргызстан летом — жаркая страна. Средняя температура тут +30 градусов. Но так как мы будем подниматься к высокогорным озёрам, следует взять с собой тёплую одежду. При бронировании тура мы направим чек-лист необходимых вещей. Спойлер: какой-то специализированной одежды не потребуется. В Кыргызстане российские карты не принимаются. Наличные доллары/рубли можно будет обменять на сомы и оплачивать покупки наличными. На протяжении всего тура связь будет практически везде, с некоторыми перебоями в отдалённых местах (перевалы в дороге, треки к высокогорным озёрам).
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание.
Основа меню — традиционная кыргызская кухня: куурдак, бешбармак, манты, лагман, боорсоки, каттама. Питание организовано преимущественно домашнее (приготовление в печи), возможны приёмы пищи в кафе. Вегетарианское меню доступно по предварительному запросу.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Toyota Sequoia, Toyota Landcruiser 200, Toyota FJ-Cruiser, Toyota Tundra (в зависимости от размера группы). При наборе группы 4-7 человек едем на внедорожнике, при наборе группы более 7 человек — на минивэне премиального уровня. Все автомобили оснащены кондиционером.
Возраст участников. 7-70 лет. Участие детей — по согласованию.
Виза. Не нужна для граждан РФ. Въезд в Кыргызстан возможен по российскому или загранпаспорту.
Уровень сложности. Основные передвижения — на автомобиле. На высокогорных озёрах запланированы конные прогулки продолжительностью 1,5–3 часа. Конные маршруты сопровождаются опытными конюхами, лошади обучены работе с туристами. Перед прогулками на лошадях проводится инструктаж.
Связь и интернет. Во всех местах ночевок есть Wi-Fi. В дороге сеть ловит практически везде, пропадает только на перевалах, в каньонах, ущельях и высокогорных озёрах. С приобретением сим-карты организатор поможет.
Программа тура по дням
1 день
Купание в горячих источниках, конная прогулка, релакс в чане и бане
Встречаемся в аэропорту и выезжаем к северному берегу Иссык-Куля. По пути остановимся на завтрак с ароматной каттамой и чаем из самовара. Затем расслабимся в горячих источниках с возможностью освежиться в прохладных водах озера.
После обеда отправимся в Семёновское и Григорьевское ущелья — хвойные леса, скалистые склоны и прозрачные горные реки создают здесь настоящий альпийский ландшафт. Нас ждёт лёгкая конная прогулка с местными проводниками и выход к таинственному озеру Сутуу-Булак.
Завершим день традиционным ужином, погреемся в бане, искупаемся в горячем чане и проведём первую ночь в юрте.
2 день
Термальные источники, ущелье Джети-Огуз, каньоны южного берега Иссык-Куля
После завтрака отправимся ещё к одним термальным источникам. Затем нас ждёт одно из самых узнаваемых природных чудес Кыргызстана — красные скалы ущелья Джети-Огуз, своей формой напоминающие быков и разбитое сердце. Местная легенда придаёт этим образованиям особую символику. Пообедаем по-домашнему: горячий плов, сочная самса, лепёшки и свежие овощи прямо с огорода.
Вторая часть дня пройдёт среди каньонов южного берега: мягкий свет заката окрасит камни в тёплые оттенки на фоне бескрайнего озера. Вечером остановимся в комфортном гостевом доме. Нас ждёт ужин в сопровождении национальной музыки и душевных историй — глубокое погружение в местную культуру.
3 день
Путь к озеру Кёль-Суу, вечер у костра и баня
Сегодня мы отправимся в путешествие по высокогорью к жемчужине Кыргызстана — озеру Кёль-Суу. Нас ждёт путь через перевалы, откуда открываются величественные виды на ущелья и бурные реки с изумрудной водой. По пути сделаем остановку в городе Нарын, чтобы пообедать.
Продолжим путь к границе с Китаем — именно здесь, на высоте более 3500 метров, расположено уникальное ледниковое озеро, к которому мы отправимся завтра. Сегодня же нас ждёт уютный вечер: ужин у костра, баня, юрты с обогревом и звёздное небо. А ещё — встреча с сурками! По дороге мы будем считать пушистых обитателей горных долин — весёлая игра на весь день.
4 день
Конная прогулка до Кёль - Суу, катание на лодке, возвращение в Бишкек
После завтрака сядем на лошадей и отправимся к озеру Кель-Суу, которое по праву считается одним из самых впечатляющих озёр планеты. Его молочно-бирюзовая вода, питаемая ледниками, меняется в зависимости от сезона. Здесь мы устроим прогулку вдоль берега, прокатимся на лодке и сделаем много запоминающихся кадров.
После возвращения нас ждёт горячий обед и путь обратно в цивилизацию. Вечером разместимся в гостевом доме.
5 день
Кулинарный мастер-класс, водохранилище, прибытие в аэропорт
Утром вас ждёт кулинарный мастер-класс — вместе мы приготовим традиционные боорсоки — мягкие, пышные лепёшки, которые подают с чаем. Затем отправимся в сторону аэропорта. По дороге остановимся на прощальный обед, а затем — у живописного водохранилища. При пасмурной погоде оно приобретает удивительное сходство с северными фьордами — возможно, именно таким будет ваш финальный кадр из путешествия.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$1150
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание, вода в транспорте на протяжении всего тура
Комфортабельный трансфер по маршруту
Входные билеты и посещение всех объектов по программе
Прогулки на лошадях, лодочные прогулки, водные процедуры
Мастер-классы, участие в национальных шоу
Что не входит в цену
Авиаперелёт до Бишкека и обратно
Медицинская страховка
Личные расходы (сувениры, перекусы в дорогу) - ориентировочно $25
Алкогольные напитки
Тур проводится при наборе группы от 4 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Манас, Бишкек, 3:00
Завершение: Аэропорт Манас, Бишкек, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Наталья — ваша команда гидов в Бишкеке
Привет, меня зовут Наташа. Я не просто люблю путешествовать — я этим живу. Мне важно находить настоящую красоту: не только в пейзажах, но и в деталях — в тишине утренних читать дальше
гор, в уюте вечернего чая на веранде при свете фонариков, в мягком пледе тёплого дома после дороги. Умение сочетать высококлассный комфорт с самыми нетуристическими, аутентичными местами — это про меня.
Меньше суеты, больше свободы — главная концепция моих путешествий. Комфортные красивые внедорожники, живописные дороги, тишина, просторы, горы, озёра. Вместо обычных отелей — атмосферные локации с характером, где можно выдохнуть, залипнуть на вид, и почувствовать, что ты в самом сердце природы.
Я лично отбираю каждую проверенную мною локацию как для себя. Ты не найдёшь их в стандартных турах. Местами, куда мы заедем, не делятся массово — их рекомендуют шёпотом. Присоединяйся. Доверься маршруту — он уже создан с душой.
Отзывы и рейтинг
Алексанлра
1 авг 2025
Наше путешествие по Кыргызстану - это одно из самых ярких и теплых приключений! Авторская программа детально продумана — от встречи, размещения, наших интересов и впечатлений, и за это огромное спасибо читать дальше
Наташе! Ездила я со своей дочерью подростком.
Первые дни мы провели в чудесной долине Чон-Кемин, в гостевом доме, где живут три поколения киргизской семьи. Это место с особой атмосферой аутентичного быта, радушными, хлебосольными хозяевами. Природа здесь необыкновенна, чистейший воздух, долины, горы как в сказке! И, конечно, лошади- это стало настоящей жемчужиной поездки. Ощущение свободы и гармонии с природой — ни с чем не сравнить.
Мы посетили величественное и живописное Григорьевское ущелье, купались в термальных источниках, гуляли по берегам чистейшего Иссык-Куля! И снова лошади — на каждом новом этапе нас сопровождали эти удивительные животные, и с каждой прогулкой связь с природой становилась только крепче.
Каждый день был приключением, мы побывали в нескольких заповедниках, даже жили в экологическом юрточном лагере. Спали в юрте под звёздным небом, наблюдали зарницу, сильный дождь стучал по куполу юрты, а внутри было тепло и уютно! Просыпались под пение птиц!
Отдельно хочется поблагодарить Наташу за её чуткость и внимание. Когда из-за сели мы не смогли поехать на каньон, она организовала сюрприз - дополнительную конную прогулку. Всё решалось легко, с настоящей заботой.
Этот тур был не просто отдыхом — это было настоящее путешествие, полное открытий, интересных разговоров, встреч и вдохновения!!! С Наташей не хотелось расставаться ❤️👏🙏🏻