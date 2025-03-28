Индивидуальный тур в Кыргызстан: ночь в юрте в «Долине забытых рек» и шоу кочевых охотников

Увидеть каньон Сказка, окунуться в воды Иссык-Куля и поучиться стрелять из лука
Приглашаем отправиться в путешествие в край величественных красных скал, смелых кочевников и инопланетных пейзажей. За 2 дня вы погуляете по каньонам Ак-Сай и полюбуетесь горными хребтами на фоне Иссык-Куля. Выпьете
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ароматного травяного чая на берегу озера и послушаете шум волн. Ночевать будем в традиционной юрте, которая защищает от холодных ветров и спасает от летнего зноя. Кочевники продемонстрируют искусство стрельбы из лука и покажут, как охотятся с помощью диких птиц. Вы тоже сможете проверить свою ловкость и пострелять по мишеням. Тур проведём для вашей компании.

А по пути будем останавливаться только там, где вы захотите, и посоветуем лучшие места для фотографий.

Индивидуальный тур в Кыргызстан: ночь в юрте в «Долине забытых рек» и шоу кочевых охотников
Индивидуальный тур в Кыргызстан: ночь в юрте в «Долине забытых рек» и шоу кочевых охотников
Индивидуальный тур в Кыргызстан: ночь в юрте в «Долине забытых рек» и шоу кочевых охотников
Ближайшие даты:
28
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апр2
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апр
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Будем жить в юрточном лагере на берегу озера. Все юрты внутри оборудованы удобными кроватями и чистым постельным бельем. На территории лагеря есть кафе с блюдами национальной кухни.

*Фото юрт предоставил организатор

Питание. В стоимость входят ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день и пикник с чаем и печеньем в 1-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный внедорожник.

Дети. Участие возможно с 5 лет. В автомобиле есть детское кресло в автомобиле и бустер.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Боомское ущелье, каньоны Ак-Сай и Иссык-Куль

Заберём вас из отеля в Бишкеке и отправимся на Иссык-Куль через живописное Боомское ущелье. По пути будем делать остановки только там, где вы захотите, а мы порекомендуем лучшие локации для съёмок и вкусные места, чтобы перекусить. Прибудем на южный берег Иссык-Куля, где почти нет селений и людей, зато есть красивые пейзажи: впечатляющие каньоны, дикие пляжи и вершины гор.

Через перевал Кекскен-Бель доберёмся к каньонам Ак-Сай красного цвета. Это место ещё называют «Долиной забытых рек». Скалы под воздействием ветра и времени приняли необычную форму и напоминают поверхность другой планеты. Со смотровой площадки сделаем эффектные кадры и поедем дальше.

В летние заезды искупаемся в Иссык-Куле. А если найдутся смельчаки, можете окунуться в воды озера в любой сезон. На пляже устроим пикник, выпьем чай из горных трав с печеньем и отдохнём под шум волн. Дальше прибудем в юрточный лагерь, построенный по всем правилам кочевников. В юрте прохладно летом и тепло зимой, она защищает от холодного ветра и зноя. Здесь нас будет ждать вкусный ужин.

Боомское ущелье, каньоны Ак-Сай и Иссык-КульБоомское ущелье, каньоны Ак-Сай и Иссык-КульБоомское ущелье, каньоны Ак-Сай и Иссык-КульБоомское ущелье, каньоны Ак-Сай и Иссык-КульБоомское ущелье, каньоны Ак-Сай и Иссык-КульБоомское ущелье, каньоны Ак-Сай и Иссык-КульБоомское ущелье, каньоны Ак-Сай и Иссык-Куль
2 день

Каньон Сказка и шоу кочевых охотников

Завтрак для кочевников — главный приём пищи. Не будем нарушать традиции и вкусно поедим, набираясь сил. Летом у вас будет время, чтобы ещё раз искупаться в озере, воды которого, как верят местные, способны омолаживать и лечить. Сегодня отправимся в каньон «Сказка». Скалы здесь имеют причудливую форму и напоминают замки и волшебных существ. Погуляем среди каменных изваяний и сфотографируемся.

Затем кочевники покажут нам свои навыки: искусство стрельбы из лука и охоту с помощью диких птиц. А затем вы сами сможете попробовать стрелять из лука по мишеням.

Побываем на северном берегу Иссык-Куля. Заедем в кафе, где отведаем блюда национальной кухни, а после трапезы вернёмся в Бишкек. Доставим вас в отель или в аэропорт к вашему рейсу.

Каньон Сказка и шоу кочевых охотниковКаньон Сказка и шоу кочевых охотниковКаньон Сказка и шоу кочевых охотниковКаньон Сказка и шоу кочевых охотников

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Ужин и завтрак, а также пикник
  • Трансфер по маршруту
  • Шоу кочевых охотников
  • Плата за проезд к достопримечательностям
  • Дождевики на случай непогоды или сильного ветра
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Питание вне программы
  • Прогулка на лошадях (по желанию)
  • Посещение горячих источников (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, заберём вас из вашего отеля, время по договорённости
Завершение: Бишкек, доставим к вашему отелю или в аэропорт к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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