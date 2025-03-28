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Проживание. Будем жить в юрточном лагере на берегу озера. Все юрты внутри оборудованы удобными кроватями и чистым постельным бельем. На территории лагеря есть кафе с блюдами национальной кухни.

*Фото юрт предоставил организатор

Питание. В стоимость входят ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день и пикник с чаем и печеньем в 1-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный внедорожник.

Дети. Участие возможно с 5 лет. В автомобиле есть детское кресло в автомобиле и бустер.

Тур доступен для бронирования в любой день.