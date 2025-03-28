Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в юрточном лагере на берегу озера. Все юрты внутри оборудованы удобными кроватями и чистым постельным бельем. На территории лагеря есть кафе с блюдами национальной кухни.
*Фото юрт предоставил организатор
Питание. В стоимость входят ужин в 1-й день, завтрак во 2-й день и пикник с чаем и печеньем в 1-й день. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный внедорожник.
Дети. Участие возможно с 5 лет. В автомобиле есть детское кресло в автомобиле и бустер.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Программа тура по дням
Боомское ущелье, каньоны Ак-Сай и Иссык-Куль
Заберём вас из отеля в Бишкеке и отправимся на Иссык-Куль через живописное Боомское ущелье. По пути будем делать остановки только там, где вы захотите, а мы порекомендуем лучшие локации для съёмок и вкусные места, чтобы перекусить. Прибудем на южный берег Иссык-Куля, где почти нет селений и людей, зато есть красивые пейзажи: впечатляющие каньоны, дикие пляжи и вершины гор.
Через перевал Кекскен-Бель доберёмся к каньонам Ак-Сай красного цвета. Это место ещё называют «Долиной забытых рек». Скалы под воздействием ветра и времени приняли необычную форму и напоминают поверхность другой планеты. Со смотровой площадки сделаем эффектные кадры и поедем дальше.
В летние заезды искупаемся в Иссык-Куле. А если найдутся смельчаки, можете окунуться в воды озера в любой сезон. На пляже устроим пикник, выпьем чай из горных трав с печеньем и отдохнём под шум волн. Дальше прибудем в юрточный лагерь, построенный по всем правилам кочевников. В юрте прохладно летом и тепло зимой, она защищает от холодного ветра и зноя. Здесь нас будет ждать вкусный ужин.
Каньон Сказка и шоу кочевых охотников
Завтрак для кочевников — главный приём пищи. Не будем нарушать традиции и вкусно поедим, набираясь сил. Летом у вас будет время, чтобы ещё раз искупаться в озере, воды которого, как верят местные, способны омолаживать и лечить. Сегодня отправимся в каньон «Сказка». Скалы здесь имеют причудливую форму и напоминают замки и волшебных существ. Погуляем среди каменных изваяний и сфотографируемся.
Затем кочевники покажут нам свои навыки: искусство стрельбы из лука и охоту с помощью диких птиц. А затем вы сами сможете попробовать стрелять из лука по мишеням.
Побываем на северном берегу Иссык-Куля. Заедем в кафе, где отведаем блюда национальной кухни, а после трапезы вернёмся в Бишкек. Доставим вас в отель или в аэропорт к вашему рейсу.
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Что включено
- Проживание
- Ужин и завтрак, а также пикник
- Трансфер по маршруту
- Шоу кочевых охотников
- Плата за проезд к достопримечательностям
- Дождевики на случай непогоды или сильного ветра
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Питание вне программы
- Прогулка на лошадях (по желанию)
- Посещение горячих источников (по желанию)