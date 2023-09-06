Погулять между скал, взглянуть на ели под бирюзовой водой и поужинать в юрте
Вы нагуляетесь, надышитесь чистейшим воздухом и зарядитесь удивительной мощью, исходящей от здешней земли. А ещё покатаетесь на лошадках и зайдёте на ужин в юрту.
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Описание
Что вас ожидает
Семёновское ущелье (Кырчын)
Всего 40 минут езды от Чолпон-Аты — и вы любуетесь горной рекой Кичи Ак-Суу в красивом ущелье Кырчын, где обычно проходят всемирные игры кочевников. После прогулки по ущелью мы пересечём захватывающий перевал (высота — 3924 м н. у. м.) — покорить его можно только на внедорожниках и лишь в сухую погоду. В удобном месте мы сделаем остановку, чтобы вы смогли пофотографировать впечатляющие пейзажи.
Святое озеро
Труднодоступная дорога к небольшому горному озеру позволяет сохранять его в чистоте. Даже в разгар сезона здесь почти нет туристов, и только местные чабаны пасут стада коров и яков. Вода в Святом озере ярко-бирюзового цвета, ледяная и чистая. Под толщей воды вы разглядите ели, покрытые водорослями, между которыми играет горная форель. Мы погуляем по окрестностям озера и сделаем пикник в тени Тянь-Шаньских гор.
Григорьевское ущелье
В Григорьевском ущелье вас поразят неприступные, но очень красивые по форме каменные валуны. Вы полюбуетесь дикой природой, горными вершинами и прозрачными водоёмами. Атмосфера здесь удивительная, пейзажи завораживают — и наполняют сердце тихой радостью. После прогулки вас ждёт вкусный ужин в национальной юрте. Пока он будет готовиться, все желающие смогут совершить небольшую конную прогулку и сфотографироваться с беркутами.
Альтернативные варианты
Из-за плохой погоды мы можем не подняться на машинах к Святому озеру. В таком случае либо пройдём туда пешком (прогулка займёт 40–50 минут), либо отправимся к другому озеру в Григорьевском ущелье, либо вместо озёр поедем купаться в горячих источниках.
Организационные детали
- Предоплата за экскурсию — 6 евро с человека. Остаток — 22 евро с человека отдадите водителю.
- Ребёнок до 5 лет может ехать на коленях бесплатно. Если два ребёнка занимают в машине одно место, мы берём оплату за одно место.
- Выезд из Чолпон-Аты — в 8:00–9:00. Обратно обычно возвращаемся около 18:00. Однако если группа сдружилась, хорошо сидит в юрте и не хочет уезжать, торопить никто не будет. Как насидитесь, так и поедем.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Питание в юрте — около 1000 сомов на человека
- Катание на лошадях — около 20 сомов за минуту
- Фото с беркутами — от 100 сомов
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Маршрут порекомендую всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Кыргызстана!