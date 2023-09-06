Приглашаем вас в однодневную поездку по знаменитым ущельям Иссык-Куля — Семёновскому и Григорьевскому. Главной целью нашего путешествия будет чудесное Святое озеро, скрытое в горах от толп туристов. Вы нагуляетесь, надышитесь чистейшим воздухом и зарядитесь удивительной мощью, исходящей от здешней земли. А ещё покатаетесь на лошадках и зайдёте на ужин в юрту.

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Описание

Что вас ожидает

Семёновское ущелье (Кырчын)

Всего 40 минут езды от Чолпон-Аты — и вы любуетесь горной рекой Кичи Ак-Суу в красивом ущелье Кырчын, где обычно проходят всемирные игры кочевников. После прогулки по ущелью мы пересечём захватывающий перевал (высота — 3924 м н. у. м.) — покорить его можно только на внедорожниках и лишь в сухую погоду. В удобном месте мы сделаем остановку, чтобы вы смогли пофотографировать впечатляющие пейзажи.

Святое озеро

Труднодоступная дорога к небольшому горному озеру позволяет сохранять его в чистоте. Даже в разгар сезона здесь почти нет туристов, и только местные чабаны пасут стада коров и яков. Вода в Святом озере ярко-бирюзового цвета, ледяная и чистая. Под толщей воды вы разглядите ели, покрытые водорослями, между которыми играет горная форель. Мы погуляем по окрестностям озера и сделаем пикник в тени Тянь-Шаньских гор.

Григорьевское ущелье

В Григорьевском ущелье вас поразят неприступные, но очень красивые по форме каменные валуны. Вы полюбуетесь дикой природой, горными вершинами и прозрачными водоёмами. Атмосфера здесь удивительная, пейзажи завораживают — и наполняют сердце тихой радостью. После прогулки вас ждёт вкусный ужин в национальной юрте. Пока он будет готовиться, все желающие смогут совершить небольшую конную прогулку и сфотографироваться с беркутами.

Альтернативные варианты

Из-за плохой погоды мы можем не подняться на машинах к Святому озеру. В таком случае либо пройдём туда пешком (прогулка займёт 40–50 минут), либо отправимся к другому озеру в Григорьевском ущелье, либо вместо озёр поедем купаться в горячих источниках.

Организационные детали

Предоплата за экскурсию — 6 евро с человека. Остаток — 22 евро с человека отдадите водителю.

Ребёнок до 5 лет может ехать на коленях бесплатно. Если два ребёнка занимают в машине одно место, мы берём оплату за одно место.

Выезд из Чолпон-Аты — в 8:00–9:00. Обратно обычно возвращаемся около 18:00. Однако если группа сдружилась, хорошо сидит в юрте и не хочет уезжать, торопить никто не будет. Как насидитесь, так и поедем.

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы