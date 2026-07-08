Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Однодневная групповая экскурсия на внедорожниках по Семёновскому и Григорьевскому ущельям. Главная цель - Святое озеро, скрытое в горах. Здесь вы насладитесь чистым воздухом, великолепными пейзажами и тишиной. Программа включает прогулки, читать дальшеуменьшить
фотосессии, пикник у озера и ужин в национальной юрте. В случае плохой погоды предусмотрены альтернативные маршруты. Катание на лошадях и фото с беркутами добавят ярких впечатлений. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Лучшее время для экскурсии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время дороги к Святому озеру наиболее проходимы, а погода комфортна для прогулок и пикников. В мае и сентябре также можно насладиться красотой ущелий, но следует быть готовым к переменчивой погоде и возможным ограничениям в доступе к некоторым местам. В остальное время года путешествие возможно, но может потребовать дополнительных усилий из-за погодных условий и ограниченного доступа к определённым участкам маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Семёновское ущелье
Григорьевское ущелье
Святое озеро
Описание экскурсии
Семёновское ущелье (Кырчын)
Всего 40 минут езды от Чолпон-Аты — и вы любуетесь горной рекой Кичи Ак-Суу в красивом ущелье Кырчын, где обычно проходят всемирные игры кочевников. После прогулки по ущелью мы пересечём захватывающий перевал (высота — 3924 м н. у. м.) — покорить его можно только на внедорожниках и лишь в сухую погоду. В удобном месте мы сделаем остановку, чтобы вы смогли пофотографировать впечатляющие пейзажи.
Святое озеро
Труднодоступная дорога к небольшому горному озеру позволяет сохранять его в чистоте. Даже в разгар сезона здесь почти нет туристов, и только местные чабаны пасут стада коров и яков. Вода в Святом озере ярко-бирюзового цвета, ледяная и чистая. Под толщей воды вы разглядите ели, покрытые водорослями, между которыми играет горная форель. Мы погуляем по окрестностям озера и сделаем пикник в тени Тянь-Шаньских гор.
Григорьевское ущелье
В Григорьевском ущелье вас поразят неприступные, но очень красивые по форме каменные валуны. Вы полюбуетесь дикой природой, горными вершинами и прозрачными водоёмами. Атмосфера здесь удивительная, пейзажи завораживают — и наполняют сердце тихой радостью. После прогулки вас ждёт вкусный ужин в национальной юрте. Пока он будет готовиться, все желающие смогут совершить небольшую конную прогулку и сфотографироваться с беркутами.
Альтернативные варианты
Из-за плохой погоды мы можем не подняться на машинах к Святому озеру. В таком случае либо пройдём туда пешком (прогулка займёт 40–50 минут), либо отправимся к другому озеру в Григорьевском ущелье, либо вместо озёр поедем купаться в горячих источниках.
Организационные детали
Предоплата за экскурсию — 6 евро с человека. Остаток — 22 евро с человека отдадите водителю.
Ребёнок до 5 лет может ехать на коленях бесплатно. Если два ребёнка занимают в машине одно место, мы берём оплату за одно место.
Выезд из Чолпон-Аты — в 8:00–9:00. Обратно обычно возвращаемся около 18:00. Однако если группа сдружилась, хорошо сидит в юрте и не хочет уезжать, торопить никто не будет. Как насидитесь, так и поедем.
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Питание в юрте — около 1000 сомов на человека
Катание на лошадях — около 20 сомов за минуту
Фото с беркутами — от 100 сомов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 703 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Наша команда гидов уже более 15 лет занимается организацией экскурсий на Иссык-Куле. Мы любим горы и с радостью делимся своей любовью с гостями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
48
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3
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2
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Надежда
Сегодня, 8 июля 2026 года, мы посетили групповую экскурсию на внедорожниках к Святому озеру, а также в Семёновское и Григорьевское ущелье. Наш водитель продемонстрировал настоящее мастерство вождения по труднопроходимой горной местности. читать дальшеуменьшить
В некоторые моменты дорога буквально захватывала дух, но благодаря его опыту и уверенности мы чувствовали себя в полной безопасности. Mitsubishi Delica на АТ-резине и с приподнятой подвеской демонстрирует великолепную проходимость и очень плавный ход даже на крутых подъёмах и спусках. Благодаря этому поездка проходит комфортно, а в салоне не укачивает. Виды были просто потрясающими: величественные горы, бурные реки, озеро, живописные долины, тянь-шаньские ели и бескрайние луга, на которых мирно пасётся скот. Воздух был невероятно свежим и наполненным ароматами горных трав — чабреца, шалфея и медовых цветов. Всё прошло замечательно, несмотря на то, что из-за погодных условий мы не смогли попасть в Григорьевское ущелье. Организаторы быстро сориентировались и заменили этот пункт программы посещением форелевой фермы, где мы увидели, как выращивают форель, и очень вкусно пообедали. Мы остались очень довольны поездкой! Огромное спасибо организатору за отличную экскурсию и отдельная благодарность нашему водителю за профессионализм, внимательность и безопасное путешествие.
+2
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Роман
С нами был Иван. Отличный гид и водитель, аккуратно довез по сложной дороге до озера, интересно рассказывал, учитвал пожелания группы, дал хорошие советы на дальнейший отдых. Места замечательные, море впечатлений, рекомендую данную экскурсию 😊
+2
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Татьяна
Экскурсия отличная. У нас был прекрасный водитель-гид Александр. С полной серьезностью и долей шуток рассказал нам про Кыргызстан. Про то что было, что стало, про обычаи и красоту. природа тут уникально прекрасна. маршрут обговорен в начале выезда. пунктуально забрали нас из гостиницы. Рекомендую всем.
+4
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Ю
Юлия
Замечательная экскурсия! Спасибо гиду Александру за интересную информацию, уверенное вождение в горной местности, вкусный обед. Однозначно рекомендую экскурсию!!!! Потрясающие пейзажи гор,увидели озеро с его обитателями.
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К
Константин
Если вы на Иссык-Куле, то главное после озера, что вы должны увидеть, это горы, ущелья, горные озера. Красота гор, в сочетании с легким экстримом джип-тура оставит у вас незабываемые впечатления от этой экскурсии на многие годы. Однозначно советую!
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Елена
Только сейчас собралась написать отзыв, хотя путешествовали в прошлом году. Такого экстрима давно не было. когда выезжали все было отлично, солнечно, потом в горах началась гроза, молния, и страшно, и читать дальшеуменьшить
драйвово, если можно так сказать. Было несколько машин, водители просто асы, профессионалы и юмористы. говорили, если страшно, закройте глаза как и мы.)) Природа конечно очень живописная, потом заезжали в горах к семье и предлагали настоящий кумыс, потом был обалденный обед в юртах:рыба просто бомба! короче что писать, надо просто поехать и получить острые ощущения. Рекомендую однозначно!
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