Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках

Погулять между скал, взглянуть на ели под бирюзовой водой и поужинать в юрте

5
4 отзыва
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Приглашаем вас в однодневную поездку по знаменитым ущельям Иссык-Куля — Семёновскому и Григорьевскому. Главной целью нашего путешествия будет чудесное Святое озеро, скрытое в горах от толп туристов.

Вы нагуляетесь, надышитесь чистейшим воздухом и зарядитесь удивительной мощью, исходящей от здешней земли. А ещё покатаетесь на лошадках и зайдёте на ужин в юрту.
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Ближайшие даты:
26
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Семёновское ущелье (Кырчын)

Всего 40 минут езды от Чолпон-Аты — и вы любуетесь горной рекой Кичи Ак-Суу в красивом ущелье Кырчын, где обычно проходят всемирные игры кочевников. После прогулки по ущелью мы пересечём захватывающий перевал (высота — 3924 м н. у. м.) — покорить его можно только на внедорожниках и лишь в сухую погоду. В удобном месте мы сделаем остановку, чтобы вы смогли пофотографировать впечатляющие пейзажи.

Святое озеро

Труднодоступная дорога к небольшому горному озеру позволяет сохранять его в чистоте. Даже в разгар сезона здесь почти нет туристов, и только местные чабаны пасут стада коров и яков. Вода в Святом озере ярко-бирюзового цвета, ледяная и чистая. Под толщей воды вы разглядите ели, покрытые водорослями, между которыми играет горная форель. Мы погуляем по окрестностям озера и сделаем пикник в тени Тянь-Шаньских гор.

Григорьевское ущелье

В Григорьевском ущелье вас поразят неприступные, но очень красивые по форме каменные валуны. Вы полюбуетесь дикой природой, горными вершинами и прозрачными водоёмами. Атмосфера здесь удивительная, пейзажи завораживают — и наполняют сердце тихой радостью. После прогулки вас ждёт вкусный ужин в национальной юрте. Пока он будет готовиться, все желающие смогут совершить небольшую конную прогулку и сфотографироваться с беркутами.

Альтернативные варианты

Из-за плохой погоды мы можем не подняться на машинах к Святому озеру. В таком случае либо пройдём туда пешком (прогулка займёт 40–50 минут), либо отправимся к другому озеру в Григорьевском ущелье, либо вместо озёр поедем купаться в горячих источниках.

Организационные детали

  • Предоплата за экскурсию — 6 евро с человека. Остаток — 22 евро с человека отдадите водителю.
  • Ребёнок до 5 лет может ехать на коленях бесплатно. Если два ребёнка занимают в машине одно место, мы берём оплату за одно место.
  • Выезд из Чолпон-Аты — в 8:00–9:00. Обратно обычно возвращаемся около 18:00. Однако если группа сдружилась, хорошо сидит в юрте и не хочет уезжать, торопить никто не будет. Как насидитесь, так и поедем.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание в юрте — около 1000 сомов на человека
  • Катание на лошадях — около 20 сомов за минуту
  • Фото с беркутами — от 100 сомов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
6 сен 2023
Тур очень понравился всей семье (двое взрослых и два маленьких ребёнка). Отдельное спасибо водителю-гиду Алексею, который интересно рассказывал и шутил на протяжении всей экскурсии.
Маршрут порекомендую всем, кто хочет увидеть настоящую красоту Кыргызстана!
И
6 сен 2023
Очень понравилась экскурсия. Виды потрясающие! Подъем на озеро, конечно, был экстремальным, но это того стоило. Профессионал водитель Александр справился с лихвой, дал возможность свободно погулять, шутил и сделал поездку непринужденной. Ему отдельный респет! Собралась отличная компания туристов в группе, здорово провели время. Экскурсию рекомендую.
Ю
4 сен 2023
Сегодня посетили экскурсию на внедорожниках на Григорьевское и Семёновской ущелье, места просто потрясающие, красота ущельев с высоты 2600-2800 метров завораживает!!! Дорога в ущелье достаточно сложная и опасная, но наш водитель Алексей обеспечил нам полный комфорт и безопасность, прекрасным бонусом от него было посещение смотровой площадки с видом на прекрасное побережье Иссык-куль!!!
Сегодня посетили экскурсию на внедорожниках на Григорьевское и Семёновской ущелье, места просто потрясающие, красота ущельев сСегодня посетили экскурсию на внедорожниках на Григорьевское и Семёновской ущелье, места просто потрясающие, красота ущельев сСегодня посетили экскурсию на внедорожниках на Григорьевское и Семёновской ущелье, места просто потрясающие, красота ущельев сСегодня посетили экскурсию на внедорожниках на Григорьевское и Семёновской ущелье, места просто потрясающие, красота ущельев с
С
4 сен 2023
Ребята большие молодцы, Алексею респект, всю дорогу рассказывал о местных достопримечательностях, историю образования поселков Семеновка и Григоревка, все на высшем уровне, в конце был прекрасный бонус с шикарным видом на иссык-куль, рекомендую 👍

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