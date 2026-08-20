Продуманный маршрут объединяет топ-локации Иссык-Куля в идеальный пазл — от красных лабиринтов каньона Сказка и горных ущелий до горячих источников и исторических зданий Каракола. Наши опытные гиды не просто сопровождают, а оживляют каждую локацию через легенды и традиции кыргызского народа, превращая обычную поездку в полное погружение в местную культуру.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Чолпон-Аты

Отправимся на запад, а затем продолжим путь по южному берегу Иссык-Куля. По дороге гид расскажет об истории озера, его природных особенностях и жизни региона.

7:30–8:00 — завтрак в Кызыл-Туу

Сделаем остановку в местном кафе, чтобы перекусить и выпить горячего чая перед активной частью маршрута.

9:00–10:00 — каньон Сказка

Прогуляемся среди красных и золотистых глиняных образований, которым ветер и вода придали очертания башен и лабиринтов. С высоты откроются виды на Иссык-Куль и окружающие горы.

11:00–12:30 — ущелье Барскоон

Побываем в горном ущелье с хвойными лесами и водопадами. Обсудим, как формировался местный ландшафт, и пройдём по природным тропам.

14:30–15:50 — Жети-Огуз и обед

Увидим красные скалы «Семь Быков» и «Разбитое сердце» на фоне зелёной долины. После прогулки остановимся на обед с блюдами национальной кухни.

16:20–16:50 — Каракол

Познакомимся с необычной архитектурой города: осмотрим Дунганскую мечеть, напоминающую китайскую пагоду, и деревянный Свято-Троицкий собор. Поговорим о народах, религиях и культурных традициях региона.

17:45–18:45 — горячие источники Чон-Орюктю

Завершим маршрут на северном берегу Иссык-Куля. Отдохнём после дороги и прогулок в открытых бассейнах с минеральной водой.

~20:00 — возвращение в Чолпон-Ату

Вы узнаете:

как возникло озеро Иссык-Куль и почему оно почти не замерзает

как сформировались каньон Сказка, ущелье Барскоон и красные скалы Жети-Огуза

как жили кочевники и какие традиции сохранились в регионе

что архитектура Каракола рассказывает о многонациональной истории города

Организационные детали