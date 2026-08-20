Иссык-Кульский экспресс: большое путешествие вокруг озера

Красные каньоны, горные водопады, старинные храмы и горячие бассейны - за 1 день из Чолпон-Аты
Продуманный маршрут объединяет топ-локации Иссык-Куля в идеальный пазл — от красных лабиринтов каньона Сказка и горных ущелий до горячих источников и исторических зданий Каракола.

Наши опытные гиды не просто сопровождают, а оживляют каждую локацию через легенды и традиции кыргызского народа, превращая обычную поездку в полное погружение в местную культуру.
Иссык-Кульский экспресс: большое путешествие вокруг озера
Иссык-Кульский экспресс: большое путешествие вокруг озера
Иссык-Кульский экспресс: большое путешествие вокруг озера

Описание экскурсии

6:00 — выезд из Чолпон-Аты

Отправимся на запад, а затем продолжим путь по южному берегу Иссык-Куля. По дороге гид расскажет об истории озера, его природных особенностях и жизни региона.

7:30–8:00 — завтрак в Кызыл-Туу

Сделаем остановку в местном кафе, чтобы перекусить и выпить горячего чая перед активной частью маршрута.

9:00–10:00 — каньон Сказка

Прогуляемся среди красных и золотистых глиняных образований, которым ветер и вода придали очертания башен и лабиринтов. С высоты откроются виды на Иссык-Куль и окружающие горы.

11:00–12:30 — ущелье Барскоон

Побываем в горном ущелье с хвойными лесами и водопадами. Обсудим, как формировался местный ландшафт, и пройдём по природным тропам.

14:30–15:50 — Жети-Огуз и обед

Увидим красные скалы «Семь Быков» и «Разбитое сердце» на фоне зелёной долины. После прогулки остановимся на обед с блюдами национальной кухни.

16:20–16:50 — Каракол

Познакомимся с необычной архитектурой города: осмотрим Дунганскую мечеть, напоминающую китайскую пагоду, и деревянный Свято-Троицкий собор. Поговорим о народах, религиях и культурных традициях региона.

17:45–18:45 — горячие источники Чон-Орюктю

Завершим маршрут на северном берегу Иссык-Куля. Отдохнём после дороги и прогулок в открытых бассейнах с минеральной водой.

~20:00 — возвращение в Чолпон-Ату

Вы узнаете:

  • как возникло озеро Иссык-Куль и почему оно почти не замерзает
  • как сформировались каньон Сказка, ущелье Барскоон и красные скалы Жети-Огуза
  • как жили кочевники и какие традиции сохранились в регионе
  • что архитектура Каракола рассказывает о многонациональной истории города

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или Volkswagen Crafter
  • Дополнительные расходы:
    — Завтрак — ~200 сом (€2) за чел.
    — Обед — ~800 сом (€8) за чел.
    — Каньон Сказка — 50 сом (€0,5) за чел.
    — Дунганская мечеть — 50 сом (€0,5) за чел.
    — Горячие источники — 300 сом (€3) за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 06:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет€47
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айжан
Айжан — Организатор в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Откройте настоящий Кыргызстан вместе с нами — горы, Иссык-Куль, каньоны, юрты и незабываемые путешествия по самым красивым местам Центральной Азии. Мы создаём комфортные туры для гостей из России: встреча в
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аэропорту, проверенные отели, опытные гиды и маршруты, в которые хочется вернуться снова. От спокойного отдыха на Иссык-Куле до джип-туров и конных приключений — покажем Кыргызстан таким, каким его знают местные. А наши профессиональные гиды дополнят ваши впечатления о Кыргызстане.

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