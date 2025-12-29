Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Иссык-Куль - это не только пляжи. Вас ждут горы, каньоны и горячие источники. Погрузитесь в уникальную природу Кыргызстана и откройте новые горизонты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
8 апр в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Провести целый день в горах Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
8 апр в 07:00
€399 за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
15 июн в 06:00
16 июн в 06:00
€40 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 декабря 2025Отличная Экскурсия! Гид эрудирован, и харизматичен!
- РРоман5 сентября 2025Все круто. Всем советую!
- ССветлана1 сентября 2025В августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько не пожалели, что провели весь
- ЧЧуваева1 сентября 2025Очень полезная и насыщенная экскурсия. рекомендую ее совершать в начале путешествия чтобы было больше понимания как далее распределить свое время.
- ААнна18 августа 2025Маршрут насыщенный. Каньон сказка своей красотой полностью сглаживает ранний подъем.
Единственное замечание - очень пыльно внутри автобуса, сложилось впечатление, что его не мыли с начала сезона.
- ВВладимир15 августа 2025Описать это сложно и нудно. Одно могу сказать это было отлично! Абсолютно все!
- ИИрина13 августа 2025Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая прогулка. Почти 17 часов
- ННиколай6 августа 2025Желательно чтобы экскурсовод был более профессиональным.
- ГГалина24 июля 2025Все хорошо,кроме ужасной дороги,которая ремонтируется на большей части дороги,процентов 70
- ААнна22 июля 2025Отличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тоже.
