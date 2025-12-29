Прекрасный гид по имени Шакир, за какие то пару часов смог объединить всех участников экскурсии, что казалось все такие родные и близкие. Пару лет назад ездила на Байкал и там даже за 5 дней мы так не сдружились. В общем Шакир - красавчик, низкий поклон такому дружелюбному и веселому гиду по памяти рассказывающему длинные познавательные легенды.

Дисциплина на высшем уровне, все четко и по времени.

Очень впечатлили: каньон Сказка, скалы "Разбитое сердце" и "7 быков", а также горячие источники, где мы имели прекрасную возможность искупаться, жаль что не было в программе соленого озера.

У меня было всего два дня на Иссык-куле. Экскурсия очень помогла успеть все посмотреть за короткое время, хочется вернуться.