Мои заказы

Каракол – экскурсии в Чолпон-Ате

Найдено 3 экскурсии в категории «Каракол» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
На машине
13 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Иссык-Куль - это не только пляжи. Вас ждут горы, каньоны и горячие источники. Погрузитесь в уникальную природу Кыргызстана и откройте новые горизонты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
8 апр в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Джиппинг
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Провести целый день в горах Кыргызстана
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
8 апр в 07:00
€399 за всё до 4 чел.
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
На автобусе
11 часов
18 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Вокруг озера Иссык-Куль в группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
15 июн в 06:00
16 июн в 06:00
€40 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    29 декабря 2025
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Отличная Экскурсия! Гид эрудирован, и харизматичен!
  • Р
    Роман
    5 сентября 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Все круто. Всем советую!
    Все круто. Всем советую!Все круто. Всем советую!Все круто. Всем советую!Все круто. Всем советую!Все круто. Всем советую!
  • С
    Светлана
    1 сентября 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    В августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько не пожалели, что провели весь
    читать дальше

    день в поездке. Горячие источники помогли расслабиться в конце поездки и мы готовы были сделать ещё одно турне вокруг озера 😁. Спасибо нашему водителю Бахтыяру за отличное вождение, нам было спокойно, не смотря на не очень хорошие дороги. И конечно же спасибо нашему гиду Шахиру, за историю мест, где мы проезжали, позновательную информацию, юмор! Ребята, оставайтесь такими же активными и позитивными👍Было здорово.

    В августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько неВ августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько неВ августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько неВ августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько неВ августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько неВ августе 2025г. посетила экскурсию вокруг озера Иссык-Куль. Места посетили чудесные, очень красивая природа, нисколько не
  • Ч
    Чуваева
    1 сентября 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Очень полезная и насыщенная экскурсия. рекомендую ее совершать в начале путешествия чтобы было больше понимания как далее распределить свое время.
    читать дальше

    Прекрасный гид по имени Шакир, за какие то пару часов смог объединить всех участников экскурсии, что казалось все такие родные и близкие. Пару лет назад ездила на Байкал и там даже за 5 дней мы так не сдружились. В общем Шакир - красавчик, низкий поклон такому дружелюбному и веселому гиду по памяти рассказывающему длинные познавательные легенды.
    Дисциплина на высшем уровне, все четко и по времени.
    Очень впечатлили: каньон Сказка, скалы "Разбитое сердце" и "7 быков", а также горячие источники, где мы имели прекрасную возможность искупаться, жаль что не было в программе соленого озера.
    У меня было всего два дня на Иссык-куле. Экскурсия очень помогла успеть все посмотреть за короткое время, хочется вернуться.

  • А
    Анна
    18 августа 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Маршрут насыщенный. Каньон сказка своей красотой полностью сглаживает ранний подъем.
    Единственное замечание - очень пыльно внутри автобуса, сложилось впечатление, что его не мыли с начала сезона.
    Маршрут насыщенный. Каньон сказка своей красотой полностью сглаживает ранний подъемМаршрут насыщенный. Каньон сказка своей красотой полностью сглаживает ранний подъемМаршрут насыщенный. Каньон сказка своей красотой полностью сглаживает ранний подъемМаршрут насыщенный. Каньон сказка своей красотой полностью сглаживает ранний подъемМаршрут насыщенный. Каньон сказка своей красотой полностью сглаживает ранний подъем
  • В
    Владимир
    15 августа 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Описать это сложно и нудно. Одно могу сказать это было отлично! Абсолютно все!
  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая прогулка. Почти 17 часов
    читать дальше

    с подъёмом на высоту 4000 м, парккуром по каньонам и ходьбой наверх по горам. Но это стало одним из лучших путешествий в нашей жизни. За один день побывали почти во всех климатических поясах, умылись в горных реках и насмотрелись такой красоты, как-будто посетили другую планету.

    Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкаяПрекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкаяПрекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкаяПрекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкаяПрекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкаяПрекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкаяПрекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкаяПрекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкаяПрекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкаяПрекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
  • Н
    Николай
    6 августа 2025
    Путешествие вокруг Иссык-Куля
    Желательно чтобы экскурсовод был более профессиональным.
  • Г
    Галина
    24 июля 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Все хорошо,кроме ужасной дороги,которая ремонтируется на большей части дороги,процентов 70
  • А
    Анна
    22 июля 2025
    Вокруг озера Иссык-Куль в группе
    Отличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тоже.
    Отличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тожеОтличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тожеОтличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тожеОтличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тожеОтличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тожеОтличная организация, всё четко до минуты. Гид отличная, водитель тоже

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «Каракол»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие вокруг Иссык-Куля;
  2. Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники;
  3. Вокруг озера Иссык-Куль в группе.
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в апреле 2026
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "Каракол" можно забронировать 3 экскурсии от 40 до 399. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Экскурсии на русском языке в Чолпон-Ате (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Каракол», 38 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь