Путешествие вокруг Иссык-Куля

Город Каракол, каньон Сказка, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
В окрестностях Иссык-Куля расположено множество фантастических мест.

Вы увидите главные достопримечательности старинного Караколя, пройдете по марсианскому каньону Сказка. Погуляете по горным ущельям, прикоснетесь к ледникам и удивитесь разнообразию природы Кыргызстана.
5
21 отзыв
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Путешествие вокруг Иссык-Куля

Описание экскурсии

Южный берег Иссык-Куля

Северное побережье озера славится пляжным отдыхом. Мы же отправимся на юг — к горам, каньонам и ущельям. В программе экскурсии:

  • Каракол — первый город в Иссык-Кульской котловине. Вы увидите Дунганскую мечеть в виде пагоды и деревянную Свято-Троицкую церковь. А также посетите музей и могилу известного путешественника Николая Пржевальского.
  • Ущелье Джеты-Огуз — вы полюбуетесь грядой безмолвных красных скал, возвышающихся над живописной долиной. А я расшифрую название ущелья и расскажу, как оно образовалось.
  • Ущелье Барскоон — мы насладимся чарующими панорамами водопадов и хвойных лесов. Затем поднимемся по склонам ущелья на перевалы Арабель и Суек, где сможем дотронуться до ледников.
  • Каньон Сказка — место, которое покорит вас причудливыми коралловыми скалами, напоминающими марсианский ландшафт.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Общая протяжённость маршрута — 650 км
  • Входные билеты не включены в стоимость: музей Пржевальского — 120 ₽, каньон Сказка — 50 ₽, термальные источники — 150–350 ₽
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1706 туристов
Я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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2
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Мы получили невероятные впечатления!
Это одна из самых ярких экскурсий на моей памяти, за что большое спасибо Дмитрию!
Экскурсия очень понравилась!

Для тех кто поедет, пару фактов и советов из нашего опыта.

Были 13го
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августа.
Экскурсия начинается рано, в 6 утра и заканчивается поздно, мы где-то в 23 вернулись. У вас будут остановки на покушать и туалет.
Очень рекомендую взять с собой солнцезащитный крем. Были места где прям жарит.

Имейте ввиду, что за ущельем Барскоон и фразой дотронемся до ледников - кроется буквально поднятие на 4000м на джипе:)
Поэтому даже в хорошую погоду внизу у озера, лучше взять кофту хотя бы.
Будут красивые виды, горная холодная река и желание выйти из машины, поснимать и побыть среди этих красот.

Ещё важный момент по каньону Сказка. Лучше брать трекинговую обувь. В наш приезд, поверхность была сухая и скользкая. Городские кроссовки буквально скатываются. Там есть за что цепляться в камнях и можно в такой обуви лазить за фотками, но для безопасности, лучше брать обувь надежнее.

И если у вас вдруг есть квадрокоптер, очень рекомендую ехать с ним. Виды невероятные.

Отдельно напишу большое спасибо Дмитрию!
Дмитрий отлично знает эти места и местных. Останавливал в красивых местах, поддерживал диалоги с местными, подсказывал по еде, что взять поинтереснее.
Когда просили, делал остановки на фото, побегать по лугам и прочим надобностям.

Разговоры с Дмитрием так же были задушевные и интересные!

В общем, за один день и много незабываемых, фентезийно-фантастических локаций. Во многие места хотелось бы вернуться снова!
Спасибо!

Мы получили невероятные впечатления!
Мы получили невероятные впечатления!
Мы получили невероятные впечатления!
Мы получили невероятные впечатления!
Мы получили невероятные впечатления!
Мы получили невероятные впечатления!
Мы получили невероятные впечатления!
Мы получили невероятные впечатления!+1
Мы получили невероятные впечатления!
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Алексей
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Дмитрий - прекрасный рассказчик, знает географию и историю своей страны и ещё много чего, слушать его очень интересно и приятно.
Мы посетили невероятные виды:
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и каньоны, и ущелья, были в Караколе и в конце путешествия поели лагман.
Было комфортно путешествовать даже с ребёнком 3 лет, гид очень чутко реагировал на наши запросы и просьбы. По нашей просьбе поставили автокресло.
А ещё гид отличный фотограф 📸 Всем советуем! Экскурсия огонь 🔥🔥🔥

Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!+2
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарим Вас за доверие. Всех благ и обчзательно возвращайтесь. Здесь еще много красоты.
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А
Мы были в мае 2026 года. Дмитрий провел для нас 2 замечательные экскурсии. Показал нам страну с лучшей стороны, много информации об истории, обычаях народа, современным Кыргызстане, кухне. Отличный водитель, поднялись на 4000 метров, увидели плато, альпийские луга, горные реки и озера. Огромное спасибо Дмитрию за эти запоминающиеся путешествия!
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Е
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы охали, вздыхали, поражённые открывали рты, а наши сердца екали и замирали от увиденного. Многое
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из испытанного требует времени для осознания.
Дмитрий - большой профессионал в своём деле, всего за один день он смог раскрыть и погрузить нас в такой масштабный и сложный регион Иссык-Куль: это не жемчужина, это - сокровищница!
Мы успели посетить все заявленные локации, тк прибыли в Чолпон-Ату заранее, тур начали в 6.30 утра, и нам повезло с погодой. Можно спросить у организатора, он посовует как добраться, где остановиться, куда сходить, что посмотреть, любые мелочи и особенности, без обмана, проверенные места. Организация довольно гибкая, заранее по договоренности, ориентируясь на сезон и погоду, программу можно увеличить/сократить/поменять, цена будет зависеть от километража.
Дмитрий великолепно водит в горах, отлично знает особенности и опасности местности, осторожен и не рискует, мы чувствовали себя в безопасности, однако, были полностью захвачены и погружены.
Мы получили подробный интересный рассказ, охватывающий географию, климат, историю племён, формирования и открытия этой местности человеком, характеристику флоры и фауны, особенности жизни в регионе в прошлом и сейчас, представление о взаимосвязи и влиянии всего перечисленного.
Организатор действительно знает регион, каждый ручей, дорогу, пик, перевал, ледник.
Не буду пытаться описывать пейзажи, плоские картинки не передают всей грандиозности и масштаба, ощущения пространства, благоговения перед гигантами. Живописно, художественно, стихийно, неожиданно.
Этот тур получился настоящим приключением и подарком.
Нам есть с чем сравнить, не ошибемся, если назовём Дмитрия передовым профессионалом в этой деятельности по данному региону. Развивается, строит планы, вкладывается в свой регион. Человек горит этим, для него это не работа, а жизнь.
Спасибо Вам такое же огромное, как эти горы на 4200м!

Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы+2
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы
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Ирина
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая прогулка. Почти 17 часов с подъёмом на высоту 4000 м, парккуром по каньонам и
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ходьбой наверх по горам. Но это стало одним из лучших путешествий в нашей жизни. За один день побывали почти во всех климатических поясах, умылись в горных реках и насмотрелись такой красоты, как-будто посетили другую планету.

Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая+2
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая
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Лариса
великолепное путешествие, огромное спасибо Дмитрию,. для нас оно было лёгким и незабываемым, и время пролетело, очень быстро несмотря на достаточно длинный маршрут. мы побывали в Караоке, особенные впечатления от посещения
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СвятоТроицкую церкви, это не только великолепный деревянный храм, но и кусочек родины вдали от дома, памятник мужеству православных, покунувщих свои дома в силу разных обстоятельств. а на обратном пути отведали местную кухню в Zarina, было очень вкусно и чисто. ущелье Джеты-Огуз удивило. кто и как творит эту красоту? природа, высшие силы? вообразить нельзя, нужно видеть. ущелье Барселон -ещё один сюрприз! мы поднялись на 4028 метров над уровнем моря! дух захватывает! красиво, холодно, но там есть жизнь! такое нельзя не увидеть. Дмитрий-вы гений! вы труженник и художник, спасибо!

великолепное путешествие, огромное спасибо Дмитрию,. для нас оно было лёгким и незабываемым, и время пролетело, очень
великолепное путешествие, огромное спасибо Дмитрию,. для нас оно было лёгким и незабываемым, и время пролетело, очень
великолепное путешествие, огромное спасибо Дмитрию,. для нас оно было лёгким и незабываемым, и время пролетело, очень
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