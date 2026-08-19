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из испытанного требует времени для осознания.

Дмитрий - большой профессионал в своём деле, всего за один день он смог раскрыть и погрузить нас в такой масштабный и сложный регион Иссык-Куль: это не жемчужина, это - сокровищница!

Мы успели посетить все заявленные локации, тк прибыли в Чолпон-Ату заранее, тур начали в 6.30 утра, и нам повезло с погодой. Можно спросить у организатора, он посовует как добраться, где остановиться, куда сходить, что посмотреть, любые мелочи и особенности, без обмана, проверенные места. Организация довольно гибкая, заранее по договоренности, ориентируясь на сезон и погоду, программу можно увеличить/сократить/поменять, цена будет зависеть от километража.

Дмитрий великолепно водит в горах, отлично знает особенности и опасности местности, осторожен и не рискует, мы чувствовали себя в безопасности, однако, были полностью захвачены и погружены.

Мы получили подробный интересный рассказ, охватывающий географию, климат, историю племён, формирования и открытия этой местности человеком, характеристику флоры и фауны, особенности жизни в регионе в прошлом и сейчас, представление о взаимосвязи и влиянии всего перечисленного.

Организатор действительно знает регион, каждый ручей, дорогу, пик, перевал, ледник.

Не буду пытаться описывать пейзажи, плоские картинки не передают всей грандиозности и масштаба, ощущения пространства, благоговения перед гигантами. Живописно, художественно, стихийно, неожиданно.

Этот тур получился настоящим приключением и подарком.

Нам есть с чем сравнить, не ошибемся, если назовём Дмитрия передовым профессионалом в этой деятельности по данному региону. Развивается, строит планы, вкладывается в свой регион. Человек горит этим, для него это не работа, а жизнь.

Спасибо Вам такое же огромное, как эти горы на 4200м!