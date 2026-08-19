В окрестностях Иссык-Куля расположено множество фантастических мест.
Вы увидите главные достопримечательности старинного Караколя, пройдете по марсианскому каньону Сказка. Погуляете по горным ущельям, прикоснетесь к ледникам и удивитесь разнообразию природы Кыргызстана.
Вы увидите главные достопримечательности старинного Караколя, пройдете по марсианскому каньону Сказка. Погуляете по горным ущельям, прикоснетесь к ледникам и удивитесь разнообразию природы Кыргызстана.
Описание экскурсии
Южный берег Иссык-Куля
Северное побережье озера славится пляжным отдыхом. Мы же отправимся на юг — к горам, каньонам и ущельям. В программе экскурсии:
- Каракол — первый город в Иссык-Кульской котловине. Вы увидите Дунганскую мечеть в виде пагоды и деревянную Свято-Троицкую церковь. А также посетите музей и могилу известного путешественника Николая Пржевальского.
- Ущелье Джеты-Огуз — вы полюбуетесь грядой безмолвных красных скал, возвышающихся над живописной долиной. А я расшифрую название ущелья и расскажу, как оно образовалось.
- Ущелье Барскоон — мы насладимся чарующими панорамами водопадов и хвойных лесов. Затем поднимемся по склонам ущелья на перевалы Арабель и Суек, где сможем дотронуться до ледников.
- Каньон Сказка — место, которое покорит вас причудливыми коралловыми скалами, напоминающими марсианский ландшафт.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Общая протяжённость маршрута — 650 км
- Входные билеты не включены в стоимость: музей Пржевальского — 120 ₽, каньон Сказка — 50 ₽, термальные источники — 150–350 ₽
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1706 туристов
Я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы получили невероятные впечатления!
Это одна из самых ярких экскурсий на моей памяти, за что большое спасибо Дмитрию!
Экскурсия очень понравилась!
Для тех кто поедет, пару фактов и советов из нашего опыта.
Были 13го
Это одна из самых ярких экскурсий на моей памяти, за что большое спасибо Дмитрию!
Экскурсия очень понравилась!
Для тех кто поедет, пару фактов и советов из нашего опыта.
Были 13го
+1
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Провели 17 часов в компании замечательного гида Дмитрия!
Дмитрий - прекрасный рассказчик, знает географию и историю своей страны и ещё много чего, слушать его очень интересно и приятно.
Мы посетили невероятные виды:
Дмитрий - прекрасный рассказчик, знает географию и историю своей страны и ещё много чего, слушать его очень интересно и приятно.
Мы посетили невероятные виды:
+2
Дмитрий
Ответ организатора:
Благодарим Вас за доверие. Всех благ и обчзательно возвращайтесь. Здесь еще много красоты.
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А
Мы были в мае 2026 года. Дмитрий провел для нас 2 замечательные экскурсии. Показал нам страну с лучшей стороны, много информации об истории, обычаях народа, современным Кыргызстане, кухне. Отличный водитель, поднялись на 4000 метров, увидели плато, альпийские луга, горные реки и озера. Огромное спасибо Дмитрию за эти запоминающиеся путешествия!
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Е
Трудно подобрать точные слова, чтобы передать все эмоции, мысли и ощущения, полученные в этом туре. Мы охали, вздыхали, поражённые открывали рты, а наши сердца екали и замирали от увиденного. Многое
+2
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Прекрасная экскурсия! Ришад влюблён в свою работу, и это чувствовалось во всем. Да, это не лёгкая прогулка. Почти 17 часов с подъёмом на высоту 4000 м, парккуром по каньонам и
+2
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великолепное путешествие, огромное спасибо Дмитрию,. для нас оно было лёгким и незабываемым, и время пролетело, очень быстро несмотря на достаточно длинный маршрут. мы побывали в Караоке, особенные впечатления от посещения
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