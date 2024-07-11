Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники

Путешествие в Чолпон-Ату: откройте для себя Каракол, Алтын-Аршан и горячие источники. Прекрасные виды и целебные воды ждут вас
Отправляйтесь на захватывающий джип-тур по горной дороге в ущелье Алтын-Аршан.

Погрузитесь в целебные термальные источники, наслаждайтесь видами заснеженных вершин и тянь-шаньской ели, вдыхайте свежий горный воздух. В рамках экскурсии посетите город Каракол, где сможете увидеть памятники архитектуры 19 века.

Этот тур идеально сочетает в себе природные красоты и культурное наследие, предлагая уникальный опыт для каждого путешественника

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🚙 Джип-тур по горной дороге
  2. 🏞️ Виды заснеженных вершин
  3. 🛁 Купание в термальных источниках
  4. 🏛️ Посещение города Каракол
  5. 🌲 Природа тянь-шаньской ели
  6. 💧 Целебные свойства воды
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Ущелье Алтын-Аршан
  • Город Каракол
  • Термальные источники

Описание экскурсии

Каракол

Дорога до него займёт порядка 2 часов. Этот город с населением 85 тыс. чел. сохранил свою аутентичность, а многие здания 19 века дошли до нас в хорошем состоянии и находятся под защитой государства.

Алтын-Аршан

Из Каракола до ущелья доедем за 2–3 часа. Оно расположено в огромном заповеднике. Самое красивое время в ущелье — конец июля–август. Сюда можно добраться только на машинах повышенной проходимости: дорога заканчивается сразу за посёлком Теплоключенка и дальше вас ждёт настоящий джипинг.

Горячие источники

В ущелье находится большое количество термальных источников с различным составом воды и температуры. В них можно купаться круглый год. Вода лечит болезни суставов, органов пищеварения, печени, почек, сердца, ЦНС. А ещё из урочища открывается грандиозный вид на пятитысячник «Аксуйская стена», или пик Палатка.

Организационные детали

  • Общая протяжённость маршрута — 360 км
  • Продолжительность экскурсии — 10–12 часов
  • Трансфер от вашего отеля и обратно на подготовленном внедорожнике входит в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Обед — в среднем 700 сом/чел.
  • Музей Пржевальского в Караколе — 150 сом/чел.
  • Термальные источники — 400 сом/чел.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Чолпон-Аты

ИндивидуальныеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиНочныеЛетниеВыездныеНа выходныеНа весь деньТермальные источникиУщельяПопулярные местаГорыSPAОт вашего отеля

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