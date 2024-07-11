Отправляйтесь на захватывающий джип-тур по горной дороге в ущелье Алтын-Аршан. Погрузитесь в целебные термальные источники, наслаждайтесь видами заснеженных вершин и тянь-шаньской ели, вдыхайте свежий горный воздух. В рамках экскурсии посетите город Каракол, где сможете увидеть памятники архитектуры 19 века. Этот тур идеально сочетает в себе природные красоты и культурное наследие, предлагая уникальный опыт для каждого путешественника

Описание экскурсии

Каракол

Дорога до него займёт порядка 2 часов. Этот город с населением 85 тыс. чел. сохранил свою аутентичность, а многие здания 19 века дошли до нас в хорошем состоянии и находятся под защитой государства.

Алтын-Аршан

Из Каракола до ущелья доедем за 2–3 часа. Оно расположено в огромном заповеднике. Самое красивое время в ущелье — конец июля–август. Сюда можно добраться только на машинах повышенной проходимости: дорога заканчивается сразу за посёлком Теплоключенка и дальше вас ждёт настоящий джипинг.

Горячие источники

В ущелье находится большое количество термальных источников с различным составом воды и температуры. В них можно купаться круглый год. Вода лечит болезни суставов, органов пищеварения, печени, почек, сердца, ЦНС. А ещё из урочища открывается грандиозный вид на пятитысячник «Аксуйская стена», или пик Палатка.

Организационные детали

Общая протяжённость маршрута — 360 км

Продолжительность экскурсии — 10–12 часов

Трансфер от вашего отеля и обратно на подготовленном внедорожнике входит в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию):