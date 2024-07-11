Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Путешествие в Чолпон-Ату: откройте для себя Каракол, Алтын-Аршан и горячие источники. Прекрасные виды и целебные воды ждут вас
Отправляйтесь на захватывающий джип-тур по горной дороге в ущелье Алтын-Аршан.
Погрузитесь в целебные термальные источники, наслаждайтесь видами заснеженных вершин и тянь-шаньской ели, вдыхайте свежий горный воздух. В рамках экскурсии посетите город Каракол, где сможете увидеть памятники архитектуры 19 века.
Этот тур идеально сочетает в себе природные красоты и культурное наследие, предлагая уникальный опыт для каждого путешественника
Дорога до него займёт порядка 2 часов. Этот город с населением 85 тыс. чел. сохранил свою аутентичность, а многие здания 19 века дошли до нас в хорошем состоянии и находятся под защитой государства.
Алтын-Аршан
Из Каракола до ущелья доедем за 2–3 часа. Оно расположено в огромном заповеднике. Самое красивое время в ущелье — конец июля–август. Сюда можно добраться только на машинах повышенной проходимости: дорога заканчивается сразу за посёлком Теплоключенка и дальше вас ждёт настоящий джипинг.
Горячие источники
В ущелье находится большое количество термальных источников с различным составом воды и температуры. В них можно купаться круглый год. Вода лечит болезни суставов, органов пищеварения, печени, почек, сердца, ЦНС. А ещё из урочища открывается грандиозный вид на пятитысячник «Аксуйская стена», или пик Палатка.
Организационные детали
Общая протяжённость маршрута — 360 км
Продолжительность экскурсии — 10–12 часов
Трансфер от вашего отеля и обратно на подготовленном внедорожнике входит в стоимость
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Провели экскурсии для 1004 туристов
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!