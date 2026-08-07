Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в горы Тянь-Шаня. Сначала направимся к перевалу Кок-Айрык, где вас ждут суровые скалы и зелёные долины.
Полюбуйтесь невероятными видами, а затем поднимитесь ещё выше - до
Полюбуйтесь невероятными видами, а затем поднимитесь ещё выше - до
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Захватывающие виды
- 🚙 Комфортабельный внедорожник
- ❄️ Ледники и замёрзший водопад
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
- 🍽️ Пикник на природе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для путешествия к ледникам Тянь-Шаня - с июня по сентябрь. В это время года можно насладиться прекрасными видами и комфортной погодой для поездки на внедорожнике.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Перевал Кок-Айрык
- Ледники
- Замёрзший водопад
Описание экскурсии
Сегодня мы отправимся в незабываемое приключение к перевалу Кок-Айрык, скрытому глубоко в горах. Вас ждут альпийские луга, захватывающие дух пейзажи и свежий горный воздух. В самых красивых местах будем делать остановки, чтобы пофотографироваться и погулять.
Но это еще не всё! Мы поднимемся выше, достигнув впечатляющей высоты 4000 м, — в царство ледников. Летом вы ощутите настоящий контраст, поскольку здесь снег и лёд соседствуют с зелёными пастбищами под небесными холмами.
Кульминация нашего путешествия — замёрзший водопад ледникового происхождения. Это удивительное явление природы, которое не часто удаётся увидеть. Вы сможете разглядеть кристально чистый лёд поразительных форм, искрящийся на солнце.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- Маршрут не предполагает треккинга и пешего подъёма в горы. Поэтому он подойдёт путешественникам любых возрастов и физической подготовки.
- Возьмите с собой еду, мы устроим пикник в одном из живописных мест. Остановки на обед в кафе не будет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 61 туриста
Привет, путешественники! Я Никита, гид в Кыргызстане. Живу здесь долго и с удовольствием покажу все самые красивые горные места. Жду нашей встречи, чтобы вместе отправиться по следам кочевников.
Входит в следующие категории Чолпон-Аты
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