Приготовьтесь к приключению — мы едем высоко-высоко в горы! Сначала направимся к перевалу Кок-Айрык c суровыми скалами и зелёными долинами. Вы полюбуетесь невероятными видами, после чего мы заберёмся ещё выше — до отметки 4000 м, к ледникам и замёрзшему водопаду. Эта поездка, несмотря на впечатляющий набор высоты, подходит людям с любой физической подготовкой.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сегодня мы отправимся в незабываемое приключение к перевалу Кок-Айрык, скрытому глубоко в горах. Вас ждут альпийские луга, захватывающие дух пейзажи и свежий горный воздух. В самых красивых местах будем делать остановки, чтобы пофотографироваться и погулять.

Но это еще не всё! Мы поднимемся выше, достигнув впечатляющей высоты 4000 м, — в царство ледников. Летом вы ощутите настоящий контраст, поскольку здесь снег и лёд соседствуют с зелёными пастбищами под небесными холмами.

Кульминация нашего путешествия — замёрзший водопад ледникового происхождения. Это удивительное явление природы, которое не часто удаётся увидеть. Вы сможете разглядеть кристально чистый лёд поразительных форм, искрящийся на солнце.

Организационные детали