Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для путешествия к ледникам Тянь-Шаня - с июня по сентябрь. В это время года можно насладиться прекрасными видами и комфортной погодой для поездки на внедорожнике.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в горы Тянь-Шаня. Сначала направимся к перевалу Кок-Айрык, где вас ждут суровые скалы и зелёные долины.Полюбуйтесь невероятными видами, а затем поднимитесь ещё выше - до

отметки 4000 м, к ледникам и замёрзшему водопаду. Эта поездка подходит людям с любой физической подготовкой. Комфортабельный внедорожник и опытный гид обеспечат вам незабываемые впечатления. Не забудьте взять с собой еду для пикника в одном из живописных мест

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сегодня мы отправимся в незабываемое приключение к перевалу Кок-Айрык, скрытому глубоко в горах. Вас ждут альпийские луга, захватывающие дух пейзажи и свежий горный воздух. В самых красивых местах будем делать остановки, чтобы пофотографироваться и погулять.

Но это еще не всё! Мы поднимемся выше, достигнув впечатляющей высоты 4000 м, — в царство ледников. Летом вы ощутите настоящий контраст, поскольку здесь снег и лёд соседствуют с зелёными пастбищами под небесными холмами.

Кульминация нашего путешествия — замёрзший водопад ледникового происхождения. Это удивительное явление природы, которое не часто удаётся увидеть. Вы сможете разглядеть кристально чистый лёд поразительных форм, искрящийся на солнце.

Организационные детали