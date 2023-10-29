Отправиться на джипе к прекрасным горным пейзажам и альпийским лугам
Приготовьтесь к приключению — мы едем высоко-высоко в горы! Сначала направимся к перевалу Кок-Айрык c суровыми скалами и зелёными долинами.
Вы полюбуетесь невероятными видами, после чего мы заберёмся ещё выше — до отметки 4000 м, к ледникам и замёрзшему водопаду. Эта поездка, несмотря на впечатляющий набор высоты, подходит людям с любой физической подготовкой.
Вы полюбуетесь невероятными видами, после чего мы заберёмся ещё выше — до отметки 4000 м, к ледникам и замёрзшему водопаду. Эта поездка, несмотря на впечатляющий набор высоты, подходит людям с любой физической подготовкой.
Ближайшие даты:
29
окт
окт
30
окт
окт
31
окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Сегодня мы отправимся в незабываемое приключение к перевалу Кок-Айрык, скрытому глубоко в горах. Вас ждут альпийские луга, захватывающие дух пейзажи и свежий горный воздух. В самых красивых местах будем делать остановки, чтобы пофотографироваться и погулять.
Но это еще не всё! Мы поднимемся выше, достигнув впечатляющей высоты 4000 м, — в царство ледников. Летом вы ощутите настоящий контраст, поскольку здесь снег и лёд соседствуют с зелёными пастбищами под небесными холмами.
Кульминация нашего путешествия — замёрзший водопад ледникового происхождения. Это удивительное явление природы, которое не часто удаётся увидеть. Вы сможете разглядеть кристально чистый лёд поразительных форм, искрящийся на солнце.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
- Маршрут не предполагает треккинга и пешего подъёма в горы. Поэтому он подойдёт путешественникам любых возрастов и физической подготовки.
- Возьмите с собой еду, мы устроим пикник в одном из живописных мест. Остановки на обед в кафе не будет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Привет, путешественники! Я Никита, гид в Кыргызстане. Живу здесь долго и с удовольствием покажу все самые красивые горные места. Жду нашей встречи, чтобы вместе отправиться по следам кочевников.
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