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Путешествие к ледникам Тянь-Шаня

Однодневное приключение в Чолпон-Ате: перевал Кок-Айрык, альпийские луга и ледниковый водопад. Наслаждайтесь красотой природы на внедорожнике
Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию в горы Тянь-Шаня. Сначала направимся к перевалу Кок-Айрык, где вас ждут суровые скалы и зелёные долины.

Полюбуйтесь невероятными видами, а затем поднимитесь ещё выше - до
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отметки 4000 м, к ледникам и замёрзшему водопаду. Эта поездка подходит людям с любой физической подготовкой. Комфортабельный внедорожник и опытный гид обеспечат вам незабываемые впечатления. Не забудьте взять с собой еду для пикника в одном из живописных мест

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие виды
  • 🚙 Комфортабельный внедорожник
  • ❄️ Ледники и замёрзший водопад
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всех возрастов
  • 🍽️ Пикник на природе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для путешествия к ледникам Тянь-Шаня - с июня по сентябрь. В это время года можно насладиться прекрасными видами и комфортной погодой для поездки на внедорожнике.
Сейчас август — это идеальное время.
Путешествие к ледникам Тянь-Шаня
Путешествие к ледникам Тянь-Шаня
Путешествие к ледникам Тянь-Шаня

Что можно увидеть

  • Перевал Кок-Айрык
  • Ледники
  • Замёрзший водопад

Описание экскурсии

Сегодня мы отправимся в незабываемое приключение к перевалу Кок-Айрык, скрытому глубоко в горах. Вас ждут альпийские луга, захватывающие дух пейзажи и свежий горный воздух. В самых красивых местах будем делать остановки, чтобы пофотографироваться и погулять.

Но это еще не всё! Мы поднимемся выше, достигнув впечатляющей высоты 4000 м, — в царство ледников. Летом вы ощутите настоящий контраст, поскольку здесь снег и лёд соседствуют с зелёными пастбищами под небесными холмами.

Кульминация нашего путешествия — замёрзший водопад ледникового происхождения. Это удивительное явление природы, которое не часто удаётся увидеть. Вы сможете разглядеть кристально чистый лёд поразительных форм, искрящийся на солнце.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
  • Маршрут не предполагает треккинга и пешего подъёма в горы. Поэтому он подойдёт путешественникам любых возрастов и физической подготовки.
  • Возьмите с собой еду, мы устроим пикник в одном из живописных мест. Остановки на обед в кафе не будет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита
Никита — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 61 туриста
Привет, путешественники! Я Никита, гид в Кыргызстане. Живу здесь долго и с удовольствием покажу все самые красивые горные места. Жду нашей встречи, чтобы вместе отправиться по следам кочевников.

Входит в следующие категории Чолпон-Аты

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