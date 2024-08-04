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невыносимо душно. Большие расстояния между локациями под солнцем, открытые окна не спасали. Тем более, когда на пыльных дорогах окна закрывали. На таких маршрутах без кондиционера очень тяжело. Это немного подпортило впечатление. А люди и места очень приятные. Спасибо.