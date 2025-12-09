Индивидуальная
до 6 чел.
Дикое сердце Кыргызстана
Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты
Начало: У вашего отеля
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Иссык-Куль - это не только пляжи. Вас ждут горы, каньоны и горячие источники. Погрузитесь в уникальную природу Кыргызстана и откройте новые горизонты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
11 дек в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Чолпон-Аты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Григорьевскому и Семёновскому ущельям на внедорожнике. Увидите уникальные природные объекты и живописные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€204
€240 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Незабываемое приключение в Чолпон-Ате
Однодневное приключение в Чолпон-Ате: перевал Кок-Айрык, альпийские луга и ледниковый водопад. Наслаждайтесь красотой природы на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€275 за всё до 6 чел.
