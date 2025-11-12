Эта индивидуальная экскурсия в Чолпон-Ате удивит даже самых опытных путешественников. Участники отправятся на высоту 3800 метров, чтобы насладиться потрясающей панорамой Иссык-Куля. Маршрут проходит через живописные ущелья и серпантины, где можно
5 причин купить эту экскурсию
- 🚙 Комфортабельный внедорожник
- 🏞 Потрясающие виды на Иссык-Куль
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
- 🌿 Единение с природой
- 👨👩👧👦 Подходит для всех возрастов
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Радиорелейная станция
- Иссык-Куль
Описание экскурсии
- Встретимся в городе Чолпон-Ата, заглянем в Балыкчи, чтобы запастись продуктами для пикника.
- И отправимся в горы — великолепные пейзажи будут меняться с головокружительной скоростью.
- Мы проедем через ущелья с нависающими скалами, покорим множество серпантинов.
- Наконец, окажемся там, где замирает жизнь и начинается настоящая тундра.
- Вы рассмотрите самую большую радиорелейную станцию Кыргызстана.
- С высоты насладитесь видом на великолепный Иссык-Куль, ощутите единение с природой.
- И конечно же, сделаете потрясающие фотографии.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике, пример транспорта можно увидеть в галерее.
- Маршрут не предполагает треккинга и пешего подъёма в горы. Поэтому он подойдёт путешественникам любых возрастов и физической подготовки.
- Возьмите с собой перекус, мы устроим пикник в одном из живописных мест. По желанию можем заехать на обед в кафе (заказ оплачивается дополнительно).
- Время в пути — 1,5 ч. в одну сторону.
- Вас буду сопровождать я или другой сопровождающий из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Провели экскурсии для 46 туристов
Привет, путешественники! Я Никита, гид в Кыргызстане. Живу здесь долго и с удовольствием покажу все самые красивые горные места. Жду нашей встречи, чтобы вместе отправиться по следам кочевников.Задать вопрос
