Джип-тур на озеро Сон-Куль

Отправиться к сказочному высокогорному озеру и удивиться красоте кыргызской природы

5
2 отзыва
Расположенное на высоте 3016 метров, озеро Сон-Куль запомнится вам прозрачной водой, юртами на берегу и окружающими заснеженными вершинами.

По пути к нему я покажу бирюзовое Орто-Токойское водохранилище, древние захоронения и «горящий» источник. Расскажу о природе, истории, богатых традициях и кухне Кыргызстана.
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Джип-тур на озеро Сон-Куль
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Бирюзовое водохранилище, «горящий» источник и древнее городище

Первую остановку мы сделаем у фотогеничного Орто-Токойского водохранилища. Оно поразит вас сюрреалистичным сочетанием цветных охристых гор, бирюзовой воды и пасущихся на берегу верблюдов. Далее извилистая горная дорога приведет нас к захоронениям и крепостным стенам древнего городища. А в районе поселка Туз вы увидите загадочный «горящий» источник. Я поделюсь историей и легендами этих удивительных мест.

Озеро Сон-Куль, горные перевалы и обед в юрте

Преодолев высокогорный перевал Кызарт, вы увидите фантастически красивое озеро Сон-Куль. Прогуляетесь, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь идиллическими панорамами. А также попробуете национальную кухню в аутентичном юрточном лагере. Мы проедем на машине по всему южному берегу озера, затем спустимся через перевал Калмак-Ашуу. Если повезет, встретим в пути очаровательных яков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Общая протяженность маршрута — 600 км.
  • Обед в юрте оплачивается дополнительно — 500 руб. с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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8 сен 2022
Мы брали экскурсию на Сон-Куль в самом начале нашего путешествия по Кыргызстану.
Выбрали данное предложение, так как хотели посетить труднодоступные места и мы остались в восторге. По дороге мы встретили множество животных от верблюдов до яков, насладились удивительными пейзажами, особенно на плато, на перевале на высоте 3550 м, покатались на лошадях, пообедали в юрточном городке у озера, а также были приглашены в гости к местным жителям где нас угостили кумысом и накормили лепешками.
Нас сопровождал прекрасный гид и суперпрофи водитель Канат, с которым не страшна любая горная дорога. Он не только показал нам самые красивые места, но и рассказал огромное количество интересной информации о стране, традиция и обычаях.
Это был отличный опыт и я с удовольствием порекомендую этот маршрут!
А
10 июля 2022
Интересный маршрут, большим плюсом видится, что въезд и выезд на Сон-Куль происходят через разные переводы, Канату спасибо за отличный день

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