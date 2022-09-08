Первую остановку мы сделаем у фотогеничного Орто-Токойского водохранилища. Оно поразит вас сюрреалистичным сочетанием цветных охристых гор, бирюзовой воды и пасущихся на берегу верблюдов. Далее извилистая горная дорога приведет нас к захоронениям и крепостным стенам древнего городища. А в районе поселка Туз вы увидите загадочный «горящий» источник. Я поделюсь историей и легендами этих удивительных мест.
Преодолев высокогорный перевал Кызарт, вы увидите фантастически красивое озеро Сон-Куль. Прогуляетесь, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь идиллическими панорамами. А также попробуете национальную кухню в аутентичном юрточном лагере. Мы проедем на машине по всему южному берегу озера, затем спустимся через перевал Калмак-Ашуу. Если повезет, встретим в пути очаровательных яков.