Бирюзовое водохранилище, «горящий» источник и древнее городище
Первую остановку мы сделаем у фотогеничного Орто-Токойского водохранилища. Оно поразит вас сюрреалистичным сочетанием цветных охристых гор, бирюзовой воды и пасущихся на берегу верблюдов. Далее извилистая горная дорога приведёт нас к захоронениям и крепостным стенам древнего городища. А в районе посёлка Туз вы увидите загадочный «горящий» источник. Я поделюсь историей и легендами этих удивительных мест.
Озеро Сон-Куль, горные перевалы и обед в юрте
Преодолев высокогорный перевал Кызарт, вы увидите фантастически красивое озеро Сон-Куль. Прогуляетесь, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь идиллическими панорамами. А также попробуете национальную кухню в аутентичном юрточном лагере. Мы проедем на машине по всему южному берегу озера, затем спустимся через перевал Калмак-Ашуу. Если повезёт, встретим в пути очаровательных яков.
Организационные детали
Общая протяжённость маршрута — 600 км.
Обед в юрте оплачивается дополнительно — 500 ₽ с чел.
Экскурсию можно провести с ночёвкой. Стоимость за 2 дня за группу 1-6 человек — €702. Включён завтрак. Проживание оплачивается дополнительно. Детали уточняйте в переписке
С вами буду я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Чолпон-Ате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1682 туристов
Меня зовут Дмитрий, я владелец туристического клуба и автор реконструкции маршрута Петра Семенова-Тян-Шанского. Родился в Кыргызстане, окончил художественное училище в Бишкеке, но связал свою жизнь с путешествиями. Я очень люблю горы, хорошо знаю труднодоступные и малоизученные места страны. Приглашаю вместе исследовать гордый и величественный Тянь-Шань!
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Д
Дарья
Прекрасная природа, хороший гид. Все понравилось.
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Оксана
23 июня мы побывали на озере Сон Куль и это было потрясающе! С первых минут меня поразила атмосфера этого места. Природа здесь действительно впечатляет. Выражаю отдельную благодарность нашему гиду Дмитрию, читать дальшеуменьшить
он очень увлечен своим делом и смог передать всю красоту и историю нашего путешествия. Его рассказы были не только познавательными, но и увлекательными, благодаря чему наше путешествие, которое длилось 2 дня пролетела незаметно. Также хочу отметить, что организация поездки была на высшем уровне. Все было четко спланировано. Однозначно рекомендую путешествие Тур на озеро Сон Куль. Это путешествие оставило массу положительных эмоций и впечатлений от красоты природы, гор, озера.
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Л
Людмила
Мы брали экскурсию на Сон-Куль в самом начале нашего путешествия по Кыргызстану. Выбрали данное предложение, так как хотели посетить труднодоступные места и мы остались в восторге. По дороге мы встретили множество читать дальшеуменьшить
животных от верблюдов до яков, насладились удивительными пейзажами, особенно на плато, на перевале на высоте 3550 м, покатались на лошадях, пообедали в юрточном городке у озера, а также были приглашены в гости к местным жителям где нас угостили кумысом и накормили лепешками. Нас сопровождал прекрасный гид и суперпрофи водитель Канат, с которым не страшна любая горная дорога. Он не только показал нам самые красивые места, но и рассказал огромное количество интересной информации о стране, традиция и обычаях. Это был отличный опыт и я с удовольствием порекомендую этот маршрут!
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И
Ирина
Нам поездка очень понравилась. Если Вы хотите посмотреть горы Киргизии без экстрима, то это прекрасный вариант. Мы проехали по нескольким серпантинам, виды просто потрясающие! Само озеро поражает обилием пасущихся животных читать дальшеуменьшить
и тоже очень красиво. Прекрасный обед в юрте и милые коники. На обратном пути посмотрели водопад. Конечно много грунтовой дороги, будьте к этому готовы. Огромная благодарность гиду Ришаду, видно, что человек очень любит свой край и стремится показать нам всю его красоту.
+2
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А
Алина
Нам провели прекрасную экскурсию! Большое спасибо гиду Канату! Ему можно доверить жизнь в горах! Обязательно вернемся на другие экскурсии!
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А
Александр
Интересный маршрут, большим плюсом видится, что въезд и выезд на Сон-Куль происходят через разные переводы, Канату спасибо за отличный день
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