Расположенное на высоте 3016 метров, озеро Сон-Куль запомнится вам прозрачной водой, юртами на берегу и окружающими заснеженными вершинами. По пути к нему я покажу бирюзовое Орто-Токойское водохранилище, древние захоронения и «горящий» источник. Расскажу о природе, истории, богатых традициях и кухне Кыргызстана.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Бирюзовое водохранилище, «горящий» источник и древнее городище

Первую остановку мы сделаем у фотогеничного Орто-Токойского водохранилища. Оно поразит вас сюрреалистичным сочетанием цветных охристых гор, бирюзовой воды и пасущихся на берегу верблюдов. Далее извилистая горная дорога приведёт нас к захоронениям и крепостным стенам древнего городища. А в районе посёлка Туз вы увидите загадочный «горящий» источник. Я поделюсь историей и легендами этих удивительных мест.

Озеро Сон-Куль, горные перевалы и обед в юрте

Преодолев высокогорный перевал Кызарт, вы увидите фантастически красивое озеро Сон-Куль. Прогуляетесь, подышите кристально чистым воздухом и насладитесь идиллическими панорамами. А также попробуете национальную кухню в аутентичном юрточном лагере. Мы проедем на машине по всему южному берегу озера, затем спустимся через перевал Калмак-Ашуу. Если повезёт, встретим в пути очаровательных яков.

Организационные детали