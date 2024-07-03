1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на озеро Сон-Куль: природа и культура Кыргызстана
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана с джип-туром на озеро Сон-Куль. Вас ждут бирюзовые водохранилища, древние захоронения и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
7 июля в 06:30
€345 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
7 июля в 09:00
215€194 за всё до 6 чел.
Групповая
11 часов
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
7 июля в 06:00
€35 за человека
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия к диким водопадам и альпийским лугам Чолпон-Аты
Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты
Начало: У вашего отеля
7 июля в 12:00
8 июля в 09:00
€205 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июля 2024Прекрасная экскурсия и организация экскурсии. Машина была вовремя, вёл сам хозяин- Роман. Рассказ интересный. Природа потрясающая. От обеда в юрте в восторге- настоящая национальная вкусная кухня в национальной атмосфере. Рекомендуем!
- ССветлана24 июня 2024Замечательная экскурсия! Проехали по 2 ущельям, заглянули на озеро (правда не Священное озеро, туда погода не позволила поехать, а другое,
- ВВиктория1 июня 2024Все было отлично! Особенно повезло с погодой и мы проехали там, где далеко не каждая машина может проехать. Увидели Святое озеро. Виды просто потрясающие! Спасибо за экскурсию!
- ССергей23 сентября 2023Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии. По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных"
- ТТатьяна20 сентября 2023Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
- ААлина30 августа 2023Нам провели прекрасную экскурсию! Большое спасибо гиду Канату! Ему можно доверить жизнь в горах! Обязательно вернемся на другие экскурсии!
- ММария26 августа 2023В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный и профессиональный гид Дмитрий.
- ККсения22 августа 2023Спасибо Дмитрию за замечательный отдых! Экстрим, комфорт и безопасность, увлекательное повествование, масса впечатлений, тщательно спланированный маршрут и вкусный обед - всё это он нам обеспечил. Рекомендуем всем)
- ААнастасия18 августа 2023Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
- ЮЮлия17 августа 2023Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июле 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 345 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Чолпон-Ате (Киргизия 🇰🇬) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на выходные, 42 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Киргизии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь