Экскурсии выходного дня в Чолпон-Ате

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
7 отзывов
Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
Однодневная поездка по знаменитым ущельям Иссык-Куля. Святое озеро, горные пейзажи, чистый воздух и ужин в юрте. Прогулки на лошадях и фото с беркутами
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
7 июля в 09:00
30 за человека
Джип-тур на озеро Сон-Куль
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Джип-тур на озеро Сон-Куль: природа и культура Кыргызстана
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана с джип-туром на озеро Сон-Куль. Вас ждут бирюзовые водохранилища, древние захоронения и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
7 июля в 06:30
345 за всё до 6 чел.
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 12:00
7 июля в 09:00
215194 за всё до 6 чел.
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
4 отзыва
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
7 июля в 06:00
35 за человека
Дикое сердце Кыргызстана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия к диким водопадам и альпийским лугам Чолпон-Аты
Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты
Начало: У вашего отеля
7 июля в 12:00
8 июля в 09:00
205 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    3 июля 2024
    Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
    Прекрасная экскурсия и организация экскурсии. Машина была вовремя, вёл сам хозяин- Роман. Рассказ интересный. Природа потрясающая. От обеда в юрте в восторге- настоящая национальная вкусная кухня в национальной атмосфере. Рекомендуем!
    Прекрасная экскурсия и организация экскурсии. Машина была вовремя, вёл сам хозяин- Роман. Рассказ интересный. Природа потрясающаяПрекрасная экскурсия и организация экскурсии. Машина была вовремя, вёл сам хозяин- Роман. Рассказ интересный. Природа потрясающая
  • С
    Светлана
    24 июня 2024
    Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
    Замечательная экскурсия! Проехали по 2 ущельям, заглянули на озеро (правда не Священное озеро, туда погода не позволила поехать, а другое,
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    но ничуть не менее красивое). Затем был прекрасный обед в юрте и пешая прогулка по горной дороге. Даже в дождливую погоду (а мы, увы, первую половину пути ехали под дождем) виды незабываемые! Спасибо организаторам тура, я буду вас рекомендовать.

    Замечательная экскурсия! Проехали по 2 ущельям, заглянули на озеро (правда не Священное озеро, туда погода неЗамечательная экскурсия! Проехали по 2 ущельям, заглянули на озеро (правда не Священное озеро, туда погода неЗамечательная экскурсия! Проехали по 2 ущельям, заглянули на озеро (правда не Священное озеро, туда погода неЗамечательная экскурсия! Проехали по 2 ущельям, заглянули на озеро (правда не Священное озеро, туда погода неЗамечательная экскурсия! Проехали по 2 ущельям, заглянули на озеро (правда не Священное озеро, туда погода не
  • В
    Виктория
    1 июня 2024
    Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
    Все было отлично! Особенно повезло с погодой и мы проехали там, где далеко не каждая машина может проехать. Увидели Святое озеро. Виды просто потрясающие! Спасибо за экскурсию!
  • С
    Сергей
    23 сентября 2023
    Дикое сердце Кыргызстана
    Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии. По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных"
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    экскурсий на микроавтобусах: в Семеновское и Григорьевское ущелья, вокруг Иссык-Куля за один день и т. д. Но ни одна из этих экскурсий не позволит познакомиться по-настоящему с природой и атмосферой Кыргызстана. Все проходит по стандартным маршрутам и "галопом по Европам". В поисках действительно запоминающегося тура я попал на "Трипстер" и забронировал тур "Дикое сердце Кыргызстана". Экскурсия проводится на группу от 1 до 6 человек по фиксированной цене за машину. Маршрут начинается из города Чолпон-Ата. И уже через 15-20 минут вы оказываетесь в окружении красивейших горных пейзажей. Мне лично не очень повезло с погодой в день экскурсии, но это ничуть не испортило впечатлений: есть что-то завораживающее и в дождливых горных пейзажах. Дорога действительно проходит по бездорожью, но это единственный способ посмотреть самые красивые места, а также погулять по альпийским лугам и насладиться горным воздухом вдали от суеты и огромного количества туристических групп. Тур состоит не только из передвижений на внедорожнике, но и из остановок на прекрасных панорамных видах (любителям привезти красочные фотографии из путешествия строго рекомендую), а также небольших прогулок, не требующих специальной физической подготовки. По сему поводу тур подойдет всем: тем, кто хочет насладиться тишиной и умиротворением, кто хочет сделать запоминающиеся фотографии, ну и тем, кому хочется просто чего-то необычного.

    Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
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    красивые, к тому же мы любим разумный экстрим. Сами ущелья очень красивые, обед в юрте был вкусный, и очень колоритный. Экскурсию рекомендую!👍Организаторы очень отзывчивые и внимательные.

  • А
    Алина
    30 августа 2023
    Джип-тур на озеро Сон-Куль
    Нам провели прекрасную экскурсию! Большое спасибо гиду Канату! Ему можно доверить жизнь в горах! Обязательно вернемся на другие экскурсии!
  • М
    Мария
    26 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный и профессиональный гид Дмитрий.
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    Все наши ожидания от поездки полностью были оправданы. Дмитрий рассказал и показал нам красоты Кыргызстана его глазами. Мы узнали много нового и интересного. Все мы провели исключительно приятный и познавательный день, вкусно поели. Огромное спасибо всем за заботливое отношение.

    В эту поездку мы отправились семьёй. Три поколения возрастом 23, 50, 73 года и очень обаятельный
  • К
    Ксения
    22 августа 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Спасибо Дмитрию за замечательный отдых! Экстрим, комфорт и безопасность, увлекательное повествование, масса впечатлений, тщательно спланированный маршрут и вкусный обед - всё это он нам обеспечил. Рекомендуем всем)
  • А
    Анастасия
    18 августа 2023
    Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
    Экскурсия очень понравилось, спасибо нашему гиду Жаннату - интересно рассказывал историю Кыргызстана, а как он поет - услада для ушей! Виды завораживающие, обед вкусный. Спасибо большое за прекрасные впечатления!
  • Ю
    Юлия
    17 августа 2023
    Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
    Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать, завтрак и обед на
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    высшем уровне. Горячие источники - это как раз то, что нужно после длительной поездки. Впечатлений масса, отдельное спасибо нашему водителю, это к слову о том, какой русский не любит быстрой езды?))) Было круто! А наш гид - это чудо, все подробно, ярко и эмоционально рассказывал, так говорить может только человек, искренне влюблённый в свою родину! Кантемир one love! Спасибо вам всем за чудесный день!!! Рекомендую всем!!!

    Добрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передатьДобрый день! Выражаю огромную благодарность организаторам экскурсии. Пейзажи потрясающие, ни одно фото не способно этого передать

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Святое озеро, Григорьевское и Семёновское ущелья - групповая экскурсия на внедорожниках
  2. Джип-тур на озеро Сон-Куль
  3. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
  4. Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
  5. Дикое сердце Кыргызстана
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июле 2024
Сейчас в Чолпон-Ате в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 345 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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