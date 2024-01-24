Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья

Индивидуальная экскурсия в Чолпон-Ате
Григорьевское и Семёновское ущелья находятся на северном берегу озера Исык-Куль и считаются одним из самых известных достопримечательностей Иссык-Куля. Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру Кыргыстана.
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Ближайшие даты:
24
янв
25
янв
26
янв
27
янв
28
янв
29
янв
30
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает: Семеновское ущелье — вы полюбуетесь величественным хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом. Посетите живописную долину Кырчын, подниметесь по извилистой дороге к Святому озеру и насладитесь захватывающими дух горными видами. Григорьевское ущелье — вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях. А также заглянете на обед в юрту: попробуете национальную кухню, горную форель, чай с травами и горным медом. Термальные источники Ак-Бермет — большой спа-центр с бассейнами разной температуры. Вы отдохнете в горячих источниках и узнаете, в чем их целебная сила. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Сопровождающий гид
Что не входит
  • Входные билеты не включены в стоимость:
  • Термальные источники — 350 сом
  • Конная прогулка — 100 сом за 10 минут
  • Обед в юрте оплачивается дополнительно — от 600 сом с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
Завершение: Чолпон-ата, адрес вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Чолпон-Аты

ИндивидуальныеНа весь деньИссык-КульПопулярные места

Похожие туры из Чолпон-Аты

Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Индивидуальная
12 часов
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Чолпон-ата, ваш отель
Завтра
26 янв
27 янв
28 янв
$352 за всё до 6 чел.
Григорьевское и Семеновское ущелья на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Григорьевское и Семеновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
у вашего отеля
Завтра
26 янв
27 янв
28 янв
215 за всё до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
у вашего отеля
Завтра
26 янв
27 янв
28 янв
399 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Чолпон-Ате. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ