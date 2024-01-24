Григорьевское и Семёновское ущелья находятся на северном берегу озера Исык-Куль и считаются одним из самых известных достопримечательностей Иссык-Куля. Мы подготовили для вас маршрут, раскрывающий природную красоту и самобытную культуру Кыргыстана.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает: Семеновское ущелье — вы полюбуетесь величественным хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом. Посетите живописную долину Кырчын, подниметесь по извилистой дороге к Святому озеру и насладитесь захватывающими дух горными видами. Григорьевское ущелье — вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях. А также заглянете на обед в юрту: попробуете национальную кухню, горную форель, чай с травами и горным медом. Термальные источники Ак-Бермет — большой спа-центр с бассейнами разной температуры. Вы отдохнете в горячих источниках и узнаете, в чем их целебная сила. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождающий гид
- Что не входит
- Входные билеты не включены в стоимость:
- Термальные источники — 350 сом
- Конная прогулка — 100 сом за 10 минут
- Обед в юрте оплачивается дополнительно — от 600 сом с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бишкек, адрес вашего отеляЗавершение: Чолпон-ата, адрес вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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