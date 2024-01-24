Описание

Что вас ожидает: Семеновское ущелье — вы полюбуетесь величественным хребтом Кунгей Ала-Тоо, кристально чистой рекой Ак-Суу и хвойным лесом. Посетите живописную долину Кырчын, подниметесь по извилистой дороге к Святому озеру и насладитесь захватывающими дух горными видами. Григорьевское ущелье — вы увидите еще два высокогорных озера, погуляете по идиллическим местам и, по желанию, покатаетесь на лошадях. А также заглянете на обед в юрту: попробуете национальную кухню, горную форель, чай с травами и горным медом. Термальные источники Ак-Бермет — большой спа-центр с бассейнами разной температуры. Вы отдохнете в горячих источниках и узнаете, в чем их целебная сила. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.