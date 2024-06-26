Экскурсии от вашего отеля в Чолпон-Ате

Найдено 12 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Чолпон-Ате на русском языке, цены от €35, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по живописным местам Чолпон-Аты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Григорьевскому и Семёновскому ущельям на внедорожнике. Увидите уникальные природные объекты и живописные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
35 за человека
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз: водопады, скалы и традиции
Отправляйтесь в удивительное путешествие из Чолпон-Аты в ущелье Джеты-Огуз. Вас ждут горные пейзажи, водопад Девичьи слёзы и знакомство с местной культурой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
100 за всё до 4 чел.
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
3 отзыва
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
13 июля в 06:00
23 июля в 08:00
35 за человека
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
215194 за всё до 6 чел.
Джип-тур на озеро Сон-Куль
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Джип-тур на озеро Сон-Куль: природа и культура Кыргызстана
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана с джип-туром на озеро Сон-Куль. Вас ждут бирюзовые водохранилища, древние захоронения и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
345 за всё до 6 чел.
Путешествие вокруг Иссык-Куля
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
14 отзывов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
399 за всё до 6 чел.
Дикое сердце Кыргызстана
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия к диким водопадам и альпийским лугам Чолпон-Аты
Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
205 за всё до 6 чел.
Тур в горные ущелья Иссык-Куля
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия по живописным ущельям Чолпон-Аты
Погрузитесь в красоту высокогорного озера Иссык-Куль и окружающих ущелий. Вас ждут прогулки, истории и легенды о самых живописных местах Киргизии
Начало: Г. Чолпон Ата, ваш отель или гостиница
Расписание: в летний период каждый день в 8:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
$40 за человека
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Индивидуальная
12 часов
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Индивидуальная экскурсия по Чолпон-Ате с посещением Каракола и ущелья Жууку. Погрузитесь в историю и природу Кыргызстана
Начало: Чолпон-ата, ваш отель
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$352 за всё до 6 чел.
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Индивидуальная
10 часов
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
Путешествие к ледникам Тянь-Шаня
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая экскурсия в Чолпон-Ате: перевал Кок-Айрык и замёрзший водопад
Однодневное приключение в Чолпон-Ате: перевал Кок-Айрык, альпийские луга и ледниковый водопад. Наслаждайтесь красотой природы на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
275262 за всё до 6 чел.
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Путешествие в Чолпон-Ату: откройте для себя Каракол, Алтын-Аршан и горячие источники. Прекрасные виды и целебные воды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
279 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Георгий
    26 июня 2024
    Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
    24 июля 2024 г. брали экскурсию в ущелье Жеты-Огуз. Гидом была Мария. Встретила у отеля. В дороге много и интересно
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    рассказывала про Киргизию, время в пути из Чолпон-Аты (3,5 ч.) пролетело незаметно. В ущелье нас застал дождь, тропинки размыло, что придало поход к водопаду особенный колорит. Места очень красивые, гид великолепный. На обратном пути заехали в Каракол, пообедали в проверенном кафе. Рекомендуем.

  • н
    надежда
    14 июня 2024
    По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
    Это путешествие в Григорьевское ущелье и Святое озеро было невероятно вдохновляюще. Большое спасибо Артёму за это небывалое приключение и за
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    то, что он сделал этот день неповторимым и запоминающимся. Вспоминать о нём будет непосильной радостью, и надеюсь, что мы снова совершим подобное путешествие в будущем.

  • К
    Кристина
    11 июня 2024
    По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
    Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей жизни. Я рекомендую эту
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    поездку всем, кто хочет увидеть невероятные красоты природы и узнать больше о своей окружающей среде. С самого начала нашего путешествия, Артем поделился необычайными фактами и интересными легендами. Мы посетили Святое озеро, оно скрыто в верзовье Семёновского ущелья и добраться туда, реально сложно, но и тут все было на высшем уровне, благодаря нашему гиду и его проходимому внедорожнику, мы очутились в райском месте, это того стоит, поверьте! Спасибо большое за предоставленные эмоции и отличный отдых!

    Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моейПоездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моейПоездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моейПоездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моейПоездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей
  • м
    михаил
    9 июня 2024
    По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
    Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На сайте Tripster нашёл тур
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    "По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике" и не пожалел о своём выборе! Мой гид Артем оказался настоящим профессионалом. Он не только показал мне самые живописные места, но и подробно рассказывал о каждом из них, делая моё путешествие ещё более увлекательным. Артем был компетентен во всех вопросах и создавал атмосферу полного комфорта и безопасности. Одним из самых запоминающихся моментов была экстремальная дорога к озеру Сутту-Булак. Благодаря мастерству Артема, мы преодолели этот путь легко и безопасно. Ущелья, которые я увидел, просто завораживали своей красотой. Дорога была непростой, но каждая минута стоила того! Спасибо вам, Артем, за невероятные впечатления. Я обязательно буду рекомендовать вас всем своим друзьям и знакомым.

    Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. НаПриехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. НаПриехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. НаПриехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. НаПриехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. НаПриехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. НаПриехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На
  • Н
    Наталья
    16 марта 2024
    Тур в горные ущелья Иссык-Куля
    Очень хороший тур. Шикарные виды, отличный маршрут. Очень приятный и доброжелательный гид. Все рассказал и показал. Я давно мечтала побывать именно в этих ущельях.
  • А
    Ангелина
    3 декабря 2023
    Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
    Мария, Дмитрий наша компания от всей души благодарит вас за путь, который мы прошли, за великолепные рассказы, безопасное вождение, за
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    облепиховый чай с плюшками. Нам очень повезло с погодой, с вами. Жмем лапу Аксу и спасибо, что она была вместе с нами. Надеемся на следующую встречу.

  • С
    Сергей
    23 сентября 2023
    Дикое сердце Кыргызстана
    Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии. По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных"
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    экскурсий на микроавтобусах: в Семеновское и Григорьевское ущелья, вокруг Иссык-Куля за один день и т. д. Но ни одна из этих экскурсий не позволит познакомиться по-настоящему с природой и атмосферой Кыргызстана. Все проходит по стандартным маршрутам и "галопом по Европам". В поисках действительно запоминающегося тура я попал на "Трипстер" и забронировал тур "Дикое сердце Кыргызстана". Экскурсия проводится на группу от 1 до 6 человек по фиксированной цене за машину. Маршрут начинается из города Чолпон-Ата. И уже через 15-20 минут вы оказываетесь в окружении красивейших горных пейзажей. Мне лично не очень повезло с погодой в день экскурсии, но это ничуть не испортило впечатлений: есть что-то завораживающее и в дождливых горных пейзажах. Дорога действительно проходит по бездорожью, но это единственный способ посмотреть самые красивые места, а также погулять по альпийским лугам и насладиться горным воздухом вдали от суеты и огромного количества туристических групп. Тур состоит не только из передвижений на внедорожнике, но и из остановок на прекрасных панорамных видах (любителям привезти красочные фотографии из путешествия строго рекомендую), а также небольших прогулок, не требующих специальной физической подготовки. По сему поводу тур подойдет всем: тем, кто хочет насладиться тишиной и умиротворением, кто хочет сделать запоминающиеся фотографии, ну и тем, кому хочется просто чего-то необычного.

    Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсииОстались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии
  • Т
    Татьяна
    20 сентября 2023
    Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
    Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
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    красивые, к тому же мы любим разумный экстрим. Сами ущелья очень красивые, обед в юрте был вкусный, и очень колоритный. Экскурсию рекомендую!👍Организаторы очень отзывчивые и внимательные.

  • Н
    Надежда
    31 августа 2023
    Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
    Дмитрий и Мария - внимательные, интересные, увлеченные гиды. Было очень приятно провести этот день в горах в такой замечательной компании.
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    Здорово, что процесс организован еще и абсолютно безопасно - для меня это важно. Ребята - влюбленные в горы и страну, мы столько всего узнали интересного. Получили множество положительной энергии и на следующий день снова выбрали ребят для нового трекинга.

  • А
    Алина
    30 августа 2023
    Джип-тур на озеро Сон-Куль
    Нам провели прекрасную экскурсию! Большое спасибо гиду Канату! Ему можно доверить жизнь в горах! Обязательно вернемся на другие экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чолпон-Ате
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. По горным ущельям Тянь-Шаня на внедорожнике
  2. Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз
  3. Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
  4. Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
  5. Джип-тур на озеро Сон-Куль
Какие места ещё посмотреть в Чолпон-Ате
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Ущелья
  2. Иссык-Куль
Сколько стоит экскурсия по Чолпон-Ате в июле 2024
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