1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по живописным местам Чолпон-Аты
Отправьтесь в незабываемое путешествие по Григорьевскому и Семёновскому ущельям на внедорожнике. Увидите уникальные природные объекты и живописные пейзажи
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€35 за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Чолпон-Аты - в ущелье Джеты-Огуз: водопады, скалы и традиции
Отправляйтесь в удивительное путешествие из Чолпон-Аты в ущелье Джеты-Огуз. Вас ждут горные пейзажи, водопад Девичьи слёзы и знакомство с местной культурой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Вокруг озера Иссык-Куль в мини-группе
Однодневное путешествие вокруг озера Иссык-Куль на микроавтобусе. Каньоны, ущелья, Каракол с храмом и мечетью, горячие источники и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
13 июля в 06:00
23 июля в 08:00
€35 за человека
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Григорьевское и Семёновское ущелья на внедорожнике
Полюбоваться Тянь-Шанскими горами, заглянуть в юрту и окунуться в термальные источники
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
3 июля в 09:00
215€194 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Джип-тур на озеро Сон-Куль: природа и культура Кыргызстана
Погрузитесь в атмосферу горного Кыргызстана с джип-туром на озеро Сон-Куль. Вас ждут бирюзовые водохранилища, древние захоронения и обед в юрте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
€345 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие вокруг Иссык-Куля
Город Каракол, каньон Сказка, термальные источники, ущелья Барскоон и Джеты-Огуз за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:30
3 июля в 06:30
€399 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия к диким водопадам и альпийским лугам Чолпон-Аты
Погрузитесь в незабываемое путешествие по диким местам Кыргызстана. Всего за один день вы увидите водопады, альпийские луга и горные хребты
Начало: У вашего отеля
3 июля в 09:00
4 июля в 09:00
€205 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по живописным ущельям Чолпон-Аты
Погрузитесь в красоту высокогорного озера Иссык-Куль и окружающих ущелий. Вас ждут прогулки, истории и легенды о самых живописных местах Киргизии
Начало: Г. Чолпон Ата, ваш отель или гостиница
Расписание: в летний период каждый день в 8:30
Завтра в 08:30
3 июля в 08:30
$40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Земля кочевников: живописное ущелье Жууку
Индивидуальная экскурсия по Чолпон-Ате с посещением Каракола и ущелья Жууку. Погрузитесь в историю и природу Кыргызстана
Начало: Чолпон-ата, ваш отель
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
$352 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Захватывающие дух Семёновское и Григорьевское ущелья
Начало: Бишкек, адрес вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$230 за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Незабываемая экскурсия в Чолпон-Ате: перевал Кок-Айрык и замёрзший водопад
Однодневное приключение в Чолпон-Ате: перевал Кок-Айрык, альпийские луга и ледниковый водопад. Наслаждайтесь красотой природы на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
275€262 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Ущелье Алтын-Аршан, Каракол и термальные источники
Путешествие в Чолпон-Ату: откройте для себя Каракол, Алтын-Аршан и горячие источники. Прекрасные виды и целебные воды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
3 июля в 07:00
€279 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГеоргий26 июня 202424 июля 2024 г. брали экскурсию в ущелье Жеты-Огуз. Гидом была Мария. Встретила у отеля. В дороге много и интересно
- ннадежда14 июня 2024Это путешествие в Григорьевское ущелье и Святое озеро было невероятно вдохновляюще. Большое спасибо Артёму за это небывалое приключение и за
- ККристина11 июня 2024Поездка в Григорьевское и Семёновское ущелье с гидом Артемом станет одним из лучших воспоминаний в моей жизни. Я рекомендую эту
- ммихаил9 июня 2024Приехав в Кыргызстан, я очень хотел посетить горы, но не знал, с кем лучше поехать. На сайте Tripster нашёл тур
- ННаталья16 марта 2024Очень хороший тур. Шикарные виды, отличный маршрут. Очень приятный и доброжелательный гид. Все рассказал и показал. Я давно мечтала побывать именно в этих ущельях.
- ААнгелина3 декабря 2023Мария, Дмитрий наша компания от всей души благодарит вас за путь, который мы прошли, за великолепные рассказы, безопасное вождение, за
- ССергей23 сентября 2023Остались только самые положительные впечатления от прошедшей экскурсии. По прибытии на Иссык-Куль (я отдыхал в городе Чолпон-Ата) предлагается большое количество "стандартных"
- ТТатьяна20 сентября 2023Нашим экскурсоводом был Валерий, профессиональный водитель и интересный человек. Экскурсия нам очень понравились, дорога на Святое озеро экстремальная, но места
- ННадежда31 августа 2023Дмитрий и Мария - внимательные, интересные, увлеченные гиды. Было очень приятно провести этот день в горах в такой замечательной компании.
- ААлина30 августа 2023Нам провели прекрасную экскурсию! Большое спасибо гиду Канату! Ему можно доверить жизнь в горах! Обязательно вернемся на другие экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Чолпон-Ате в категории «От вашего отеля»
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