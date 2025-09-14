Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
Завтра в 10:00
16 сен в 09:00
от €40 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мастер-класс по выпечке лепешек в Оше с посещением чайханы
Узнайте секреты выпечки лепешек в традиционной печи тандыр и насладитесь ошским завтраком с горячим хлебом и свежим каймаком
Начало: В районе Араванского
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
от €60 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
Завтра в 14:00
15 сен в 14:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Индивидуальная экскурсия на Сулайман-Тоо
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Завтра в 09:00
16 сен в 11:00
от €50 за всё до 20 чел.
