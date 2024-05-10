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Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия на священную гору Сулайман-Тоо с посещением пещерного музея
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Завтра в 12:00
9 июля в 09:00
от €40 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
Завтра в 14:00
8 июля в 14:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
10 июля в 09:00
13 июля в 10:00
от €30 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННастя10 мая 2024Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
- ММарина5 мая 2024Все прошло замечательно. Всем рекомендую
- ННаталья30 апреля 2024Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую
- ММарина28 апреля 2024Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида. Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
- ККристина15 августа 20232 часа пролетели незаметно. Считаю, что это главный показатель. У нас была длительная пересадка в Оше, и за столь короткий промежуток времени
- ААндрей11 апреля 2023Интересно, познавательно, необычно и очень вкусно!
- EEvgeny5 октября 2022Рекомендую людям, интересующимся кулинарией и этнографией. Аутентичный рецепт местного плова, с привлечением гостей в качестве помощников при приготовлении. Пока плов
- ААнна17 августа 2022Очень рекомендуем этот мастер-класс и гида Атабека - душевная атмосфера, интересная беседа, новый взгляд на город, историю и традиции. Ну и сам плов был бесподобен! Уникальный нестандартный опыт
Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «На выходные»
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