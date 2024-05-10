Экскурсии выходного дня в Оше

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Оше на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ош: восхождение на Трон Соломона
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия на священную гору Сулайман-Тоо с посещением пещерного музея
Приехать в Ош и не покорить Сулайман-Тоо - как приехать в Рим и не увидеть Колизей. Восхождение, пещерный музей и ритуалы местных жителей ждут вас
Начало: У Огненных ворот
Завтра в 12:00
9 июля в 09:00
от 40 за всё до 20 чел.
Ош: кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Узгенский плов: мастер-класс и застолье в Оше
Приглашаем на кулинарный мастер-класс в Оше! Готовьте плов с местным поваром, посещайте рынок и наслаждайтесь восточным застольем
Начало: На центральной площади
Завтра в 14:00
8 июля в 14:00
от 80 за всё до 10 чел.
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия на гору Сулейман-Тоо в Оше
Гора Сулейман-Тоо в центре Оша - это визитная карточка города. Поднимитесь по тропе паломников и откройте для себя древние петроглифы и домик Бабура
Начало: У горы Сулайман-Тоо
10 июля в 09:00
13 июля в 10:00
от 30 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Настя
    10 мая 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
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    от этого сильно не устали, не смотря на жару. Татьяна родилась в Оше, с любовью рассказывает про свой город. Рекомендую гида и экскурсию!

  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Все прошло замечательно. Всем рекомендую
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
    Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую
  • М
    Марина
    28 апреля 2024
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида. Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
    Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гидаНевероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида
  • К
    Кристина
    15 августа 2023
    Ош: восхождение на Трон Соломона
    2 часа пролетели незаметно. Считаю, что это главный показатель. У нас была длительная пересадка в Оше, и за столь короткий промежуток времени
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    Атабек смог нас влюбить в город. Было очень интересно и очень познавательно. Спасибо! Мы с мужем впервые были в средней Азии. Теперь всерьез задумались вернуться и познакомиться ближе. История и истории в сочетании с актуальной жизнью города и страны, рекомендации по местам… все супер! Очень душевная и приятная прогулка вышла.

  • А
    Андрей
    11 апреля 2023
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Интересно, познавательно, необычно и очень вкусно!
  • E
    Evgeny
    5 октября 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Рекомендую людям, интересующимся кулинарией и этнографией. Аутентичный рецепт местного плова, с привлечением гостей в качестве помощников при приготовлении. Пока плов
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    настаивается, предлагается небольшая прогулка по району (есть термин «махалля» - община) Все заканчивается трапезой в прекрасном узбекском доме с соблюдением всех местных обычаев. Погружение в незнакомую для обычных россиян культуру. Атабек - приятный и образованный собеседник с прекрасным знанием истории Ошского региона

  • А
    Анна
    17 августа 2022
    Ош: кулинарный мастер-класс
    Очень рекомендуем этот мастер-класс и гида Атабека - душевная атмосфера, интересная беседа, новый взгляд на город, историю и традиции. Ну и сам плов был бесподобен! Уникальный нестандартный опыт

Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Ошу в июле 2024
Сейчас в Оше в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 80. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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