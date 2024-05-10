1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Ош
Главные достопримечательности южной столицы Кыргызстана на обзорной экскурсии
Начало: На центральной площади
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €35 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ош: кулинарный мастер-класс
Побывать на душевном застолье в местной семье и раскрыть секреты традиционного ошского плова
Начало: На центральной площади
Завтра в 14:00
12 июня в 14:00
от €80 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ош: восхождение на Трон Соломона
Подняться на священную гору, насладиться чарующими видами и посетить пещерный музей
Начало: У Огненных ворот
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €40 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ош: подъём на священную гору Сулейман-Тоо
Пройти по тропе паломников, посетить пещерный музей и полюбоваться городом с высоты
Начало: У горы Сулайман-Тоо
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €30 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ош - город хлебный
Проследить путь знаменитой кыргызской лепешки: от тандыра до стола
Начало: В районе Араванского
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от €40 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 мая 2024Атабек прекрасный экскурсовод. Очень рекомендую
- ННастя10 мая 2024Всё прошло отлично. Поднимались на гору по пологому подъем через музей, спускались по более крутому спуску со стороны центрального входа,
- ТТатьяна6 мая 2024Благодарим Атабека за прекрасную экскурсию! Очень позитивно, с юмором и обаянием, она пролетела на одном дыхании. Было очень интересно. Узнали много об истории Средней Азии разных периодов.
- ММарина5 мая 2024Все прошло замечательно. Всем рекомендую
- ННаталья30 апреля 2024Все понравилось, перед экскурсией Татьяна напомнила о дне, времени и месте встречи. Вовремя начали экскурсию. Интересный рассказ, продуманный маршрут. Татьяна приятная и располагающая к себе, поэтому однозначно рекомендую
- ММарина28 апреля 2024Невероятная преданность своему делу, уверенные знания истории, интерактив в программе- это экскурсия от настоящего профессионального гида. Динамично, интересно… и супер красиво. Советую!
- ТТатьяна31 марта 2024Огромное спасибо Атабеку за организацию нашей экскурсии. Мы были в Оше всего 2 дня, но нам удалось вместить все лучшее
- ААйнура26 марта 2024Моя семья с Кыргызстана, но в южной столице мы были в первый раз. Чтобы сделать путешествие максимально полезным, воспользовались услугами
- ИИрина16 сентября 2023Очень понравилась экскурсия, рекомендации по ресторанчикам, что посмотреть в Фергане, спасибо огромное, приедем еще.
- ККристина15 августа 20232 часа пролетели незаметно. Считаю, что это главный показатель. У нас была длительная пересадка в Оше, и за столь короткий промежуток времени
Ответы на вопросы от путешественников по Ошу в категории «Летние»
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