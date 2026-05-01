Космический Кыргызстан индивидуально: путешествие на джипах, всё включено

Красные каньоны, горные озёра и дух экспедиции
Это путешествие проведёт вас через самые необычные ландшафты юга Кыргызстана — от красных каньонов Баткена и пещер Кан-и-Гут до зелёных ущелий, водопадов и высокогорных долин у подножия Памира.

Вы будете ехать
читать дальше

по дорогам, где за каждым поворотом открываются почти неземные виды, гулять среди марсианских скал, ночевать в горах и знакомиться с жизнью кыргызских сёл. Это не просто поездка — это путешествие на «другую планету» в сердце Центральной Азии.

Описание тура

Организационные детали

📄 Документы
• Паспорт (и при необходимости регистрация)
• Медицинская страховка рекомендуется

🎒 Что взять с собой• Удобную треккинговую обувь• Тёплую одежду (в горах возможны перепады температуры)• Ветровку/дождевик• Головной убор и солнцезащитные очки• Солнцезащитный крем• Личные медикаменты• Power bank (в удалённых локациях может не быть электричества) 🚙 Особенности маршрута• Возможны длительные переезды по горным и грунтовым дорогам• В некоторых местах отсутствует мобильная связь• Погодные условия в горах могут меняться быстро 🏕️ Проживание• В отдалённых районах условия размещения могут быть простыми (горячая вода и интернет не всегда доступны)• Размещение по 2–3 человека в комнате/юрте 🍽️ Питание• Трёхразовое питание включено• Особые диетические требования сообщаются заранее ⚠️ Безопасность• Следовать инструкциям гида• Не отходить от группы в горной местности• Уважать природу и местные традиции

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, прогулка по Ошу

После прибытия в аэропорт Оша вас встретят и отвезут в отель. Затем — обзорная прогулка по городу. Вы посетите гору Сулайман-Тоо — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите центральную площадь и восточный базар.

2 день

Марсианский Баткен

Утром отправимся в Баткен. Посетим геопарк Мадыген, известный необычными ландшафтами и древними геологическими слоями. Побываем в пещерах Кан-и-Гут и увидим «Гору моллюсков» с окаменелостями древних морских организмов.

По пути будут остановки на панорамных точках с пейзажами, напоминающими марсианскую поверхность.

3 день

Водопады и каньоны

Выезд в Ош. По пути совершим треккинг по ущелью Кожокайыр. Далее посетим водопад Абшыр-Ата и природный парк «Кара-Кой» с живописными горными ландшафтами.

4 день

Горные озёра и сельская жизнь

В этот день вы увидите Папанское водохранилище и посетите ущелье Лаглан. После переезда в село Кожокелен познакомитесь с бытом и повседневной жизнью местных.

5 день

Тайны ущелья Кожокелен

Этот день посвятим треккингу по ущелью Кожокелен. Посетим пещеру с подземным озером и водопадом. После прогулки — возвращение в Ош.

6 день

Алайская долина и ущелье Мурдаш

Отправимся в ущелье Мурдаш и прогуляемся по живописному каньону. По пути нам откроются панорамы Алайской долины. После вернёмся в Ош.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание (5 завтраков, 6 обедов, 5 ужинов, пикники)
  • Встреча в аэропорту/на вокзале в Оше
  • Трансферы по программе
  • Транспорт с водителем, топливо и дорожные сборы
  • Услуги гида
  • Посещение всех локаций по программе и входные билеты
  • Экосборы, разрешения на посещение природных зон
  • Аптечка первой помощи
Что не входит в цену
  • Авиабилеты/дорога до Оша и обратно
  • Напитки
  • Индивидуальная страховка
  • Дополнительные услуги вне программы
  • Обратите внимание: стоимость тура указана при группе от 4 человек
  • Для группы из 3 участников - 1000 $ с человека
  • Для из 2 участников - 1400 $ с человека
  • Для 1 человека - 2800 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ош, 8:00. Возможна встреча в течение дня по договорённости
Завершение: Ош, 20:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алмаз
Алмаз — ваша команда гидов в Оше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Алмаз, и я родом с юга Кыргызстана — из тех мест, где горы начинаются сразу за порогом. С детства я знал каждую тропу, каждый перевал, а с возрастом
понял: хочу показать эту красоту другим. Вот уже несколько лет я организую джип-туры по южному Кыргызстану — туда, куда не доезжают туристические автобусы, где нет толп и шума, а только вы, горы и настоящая природа. Я сам составляю маршруты и делаю всё, чтобы путешествие стало особенным. В моей команде работают местные гиды-проводники, которым я всецело доверяю.

