Космический Кыргызстан индивидуально: путешествие на джипах, всё включено
Красные каньоны, горные озёра и дух экспедиции
Это путешествие проведёт вас через самые необычные ландшафты юга Кыргызстана — от красных каньонов Баткена и пещер Кан-и-Гут до зелёных ущелий, водопадов и высокогорных долин у подножия Памира.
Вы будете ехать
по дорогам, где за каждым поворотом открываются почти неземные виды, гулять среди марсианских скал, ночевать в горах и знакомиться с жизнью кыргызских сёл. Это не просто поездка — это путешествие на «другую планету» в сердце Центральной Азии.
Описание тура
Организационные детали
📄 Документы • Паспорт (и при необходимости регистрация) • Медицинская страховка рекомендуется
🎒 Что взять с собой• Удобную треккинговую обувь• Тёплую одежду (в горах возможны перепады температуры)• Ветровку/дождевик• Головной убор и солнцезащитные очки• Солнцезащитный крем• Личные медикаменты• Power bank (в удалённых локациях может не быть электричества) 🚙 Особенности маршрута• Возможны длительные переезды по горным и грунтовым дорогам• В некоторых местах отсутствует мобильная связь• Погодные условия в горах могут меняться быстро 🏕️ Проживание• В отдалённых районах условия размещения могут быть простыми (горячая вода и интернет не всегда доступны)• Размещение по 2–3 человека в комнате/юрте 🍽️ Питание• Трёхразовое питание включено• Особые диетические требования сообщаются заранее ⚠️ Безопасность• Следовать инструкциям гида• Не отходить от группы в горной местности• Уважать природу и местные традиции
Программа тура по дням
1 день
Прибытие, прогулка по Ошу
После прибытия в аэропорт Оша вас встретят и отвезут в отель. Затем — обзорная прогулка по городу. Вы посетите гору Сулайман-Тоо — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, увидите центральную площадь и восточный базар.
2 день
Марсианский Баткен
Утром отправимся в Баткен. Посетим геопарк Мадыген, известный необычными ландшафтами и древними геологическими слоями. Побываем в пещерах Кан-и-Гут и увидим «Гору моллюсков» с окаменелостями древних морских организмов.
По пути будут остановки на панорамных точках с пейзажами, напоминающими марсианскую поверхность.
3 день
Водопады и каньоны
Выезд в Ош. По пути совершим треккинг по ущелью Кожокайыр. Далее посетим водопад Абшыр-Ата и природный парк «Кара-Кой» с живописными горными ландшафтами.
4 день
Горные озёра и сельская жизнь
В этот день вы увидите Папанское водохранилище и посетите ущелье Лаглан. После переезда в село Кожокелен познакомитесь с бытом и повседневной жизнью местных.
5 день
Тайны ущелья Кожокелен
Этот день посвятим треккингу по ущелью Кожокелен. Посетим пещеру с подземным озером и водопадом. После прогулки — возвращение в Ош.
6 день
Алайская долина и ущелье Мурдаш
Отправимся в ущелье Мурдаш и прогуляемся по живописному каньону. По пути нам откроются панорамы Алайской долины. После вернёмся в Ош.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Базовый билет
$800
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Посещение всех локаций по программе и входные билеты
Экосборы, разрешения на посещение природных зон
Аптечка первой помощи
Что не входит в цену
Авиабилеты/дорога до Оша и обратно
Напитки
Индивидуальная страховка
Дополнительные услуги вне программы
Обратите внимание: стоимость тура указана при группе от 4 человек
Для группы из 3 участников - 1000 $ с человека
Для из 2 участников - 1400 $ с человека
Для 1 человека - 2800 $
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ош, 8:00. Возможна встреча в течение дня по договорённости
Завершение: Ош, 20:00. Возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Алмаз — ваша команда гидов в Оше
Меня зовут Алмаз, и я родом с юга Кыргызстана — из тех мест, где горы начинаются сразу за порогом. С детства я знал каждую тропу, каждый перевал, а с возрастом
понял: хочу показать эту красоту другим. Вот уже несколько лет я организую джип-туры по южному Кыргызстану — туда, куда не доезжают туристические автобусы, где нет толп и шума, а только вы, горы и настоящая природа. Я сам составляю маршруты и делаю всё, чтобы путешествие стало особенным. В моей команде работают местные гиды-проводники, которым я всецело доверяю.
