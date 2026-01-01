Памирские ландшафты: джип-тур к озеру Тулпар-Кёль только для вашей компании (всё включено)
Познакомиться с традициями кочевников и побывать в базовом лагере пика Ленина
Начало: Ош, точное время и место - по договорённости
24 мая в 08:00
25 мая в 08:00
$390 за человека
Только своей компанией к озеру Сары-Челек на внедорожнике: из Оша в Арстанбап
Отправиться к живописнейшей и менее популярной локации по следам Македонского и перезагрузиться
Начало: Г. Ош, ранний выезд, место по договорённости
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
$360 за человека
-
10%
Услышать зов гор: своей компанией по югу Кыргызстана. Треккинги, гастрономия и юрты (всё включено)
Дойти к базовому лагерю пика Ленина, побывать в неизведанных местах и насладиться местной кухней
Начало: Аэропорт Оша, 8:00
20 мая в 08:00
27 мая в 08:00
$1035
$1150 за человека
