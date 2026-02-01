Индивидуальный тур в Чэнду, Лэшань и на гору Эмэй
Понаблюдать за жизнью панд, увидеть самую большую в мире статую Будды и погулять по священной горе
Начало: Чэнду, в холле вашего отеля или другом месте по до...
25 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$786 за человека
Когда цветёт сакура: комфорт-тур по весеннему Китаю в мини-группе, главные и неизведанные места
Исследовать пещеру Чжицзинь, познакомиться с культурой хакка и сделать фото в нежно-розовой дымке
Начало: Аэропорт Чэнду, время встречи по договорённости, з...
21 мар в 10:00
$2100 за человека
От Чэнду до Гуанчжоу: увлекательная поездка по западной части Китая
Проплыть по реке Ли, посетить театр и шоу на воде, заглянуть в храмы и в гости к пандам
Начало: Чэнду, аэропорт, 14:00
4 мая в 08:00
$2860 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «С детьми»
Самые популярные туры этой рубрики в Чэнду
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Чэнду в феврале 2026
Сейчас в Чэнду в категории "С детьми" можно забронировать 3 тура от 786 до 2860.
Туры на русском языке в Чэнду (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 тура на 2026 год по теме «С детьми», цены от $786. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель