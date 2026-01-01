Магия Сычуани: большое путешествие по природным достопримечательностям провинции
Полюбоваться «альпийскими» пейзажами, увидеть гигантского Будду и посетить логово Жёлтого дракона
Начало: Аэропорт Тьянфу, до 14:00
10 окт в 08:00
$2090 за человека
Чудеса Китая: панды, скалы из «Аватара», город на водопаде и круиз по реке Ли
Побывать на масштабном шоу «Впечатление Лю Саньцзе», увидеть Небесные ворота и рисовые террасы
Начало: Аэропорт Чэнду, время прибытия ваших рейсов
6 мая в 08:00
$2980 за человека
От Чэнду до Гуанчжоу: увлекательная поездка по западной части Китая
Проплыть по реке Ли, посетить театр и шоу на воде, заглянуть в храмы и в гости к пандам
Начало: Чэнду, аэропорт, 14:00
4 мая в 08:00
$2860 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Чэнду в категории «Развлечения»
Сколько стоит тур в Чэнду в январе 2026
Сейчас в Чэнду в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 2090 до 2980. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
