Мини-группа
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы
Изучить нетуристические районы и живую городскую среду
Начало: Около станции метро «Цисинганг» (Qixinggang)
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
28 янв в 14:00
$100 за человека
Мини-группа
до 3 чел.
Сказочная гора Улун и три моста Тяньшэн - из Чунцина
Путешествие в мир, где природа творит чудеса
Начало: У памятника Цзефанбэй
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 09:00 и 09:30
29 янв в 07:00
30 янв в 07:00
$532
$559 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Чунцин! Главное за один день
Исследовать город вдоль и поперёк - пешком, на метро и такси
Начало: У монумента освобождения
Расписание: ежедневно в 10:00
28 янв в 10:00
29 янв в 10:00
$165 за человека
