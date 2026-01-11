Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район Шибати
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
от $220 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Чунцин: Скайуок, бомбоубежища, скрытые переулки и старинная чайная
Начало: Eling metro station, Станция метро · Chongqing, Yu...
$220 за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы
Изучить нетуристические районы и живую городскую среду
Начало: Около станции метро «Цисинганг» (Qixinggang)
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
2 фев в 14:00
$100 за человека
- ЕЕкатерина11 января 2026Экскурсию проводила замечательная и очень внимательная Алина! Экскурсией остались довольны! Также Алина дала много рекомендации для дальнейшего пребывания в городе и помогла с покупкой билетов в театр 1949, на шоу ковки железных цветов! Однозначно лайк, однозначно рекомендуем!
- ККонстантин28 декабря 2025Мы провели великолепную экскурсию по Чунцину с нашим гидом Диего! Храм Лохань был спокойным и атмосферным, что создавало прекрасный контраст
