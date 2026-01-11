Мои заказы

Экскурсии от метро в Чунцине

Найдено 3 экскурсии в категории «От метро» в Чунцине на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Открывая Чунцин
Пешая
На поезде
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Открывая Чунцин
Поезд сквозь здание, парки "Элин" и "Эрчан" и аутентичный район Шибати
Начало: У станции метро «Цзяочанкоу»
Завтра в 09:00
2 фев в 09:00
от $220 за человека
Чунцин: Скайуок, бомбоубежища, скрытые переулки и старинная чайная
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Чунцин: Скайуок, бомбоубежища, скрытые переулки и старинная чайная
Начало: Eling metro station, Станция метро · Chongqing, Yu...
$220 за всё до 12 чел.
Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Чунцину: местные кварталы
Изучить нетуристические районы и живую городскую среду
Начало: Около станции метро «Цисинганг» (Qixinggang)
Расписание: ежедневно в 14:00
Завтра в 14:00
2 фев в 14:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 января 2026
    Открывая Чунцин
    Экскурсию проводила замечательная и очень внимательная Алина! Экскурсией остались довольны! Также Алина дала много рекомендации для дальнейшего пребывания в городе и помогла с покупкой билетов в театр 1949, на шоу ковки железных цветов! Однозначно лайк, однозначно рекомендуем!
  • К
    Константин
    28 декабря 2025
    Открывая Чунцин
    Мы провели великолепную экскурсию по Чунцину с нашим гидом Диего! Храм Лохань был спокойным и атмосферным, что создавало прекрасный контраст
    читать дальше

    с оживлённым городом. Башня Куэйсинлоу стала ещё одним ярким впечатлением - потрясающий вид на уникальный горный ландшафт Чунцина действительно впечатляет. Поездка по канатной дороге через реку Янцзы была очень увлекательной и позволила увидеть город с совершенно другой перспективы. Диего был дружелюбным, эрудированным и сделал весь день приятным и комфортным. Очень рекомендуем эту экскурсию по Чунцину!

