Гастрономическое приключение для тех, кто любит нежные вкусы
Чунцин известен острой кухней, но у города есть и другая вкусная сторона. Мы прогуляемся по историческим районам Шибати и улице Байсян. Посетим заведения, которые любят местные жители.
Вы попробуете аутентичные блюда — от суповых пельменей и лапши с горохом до тофу-пудинга и желе по-чунцински. Всё — без острого перца и жжения!
Описание экскурсии
Начнём в самом сердце Чунцина — на площади Цзефанбэй, главной торговой и культурной достопримечательности города.
Остановимся в аутентичном ресторане, чтобы оценить лапшу с горохом хуаши и рубленым свиным мясом.
Исследуем исторический район Шибати (Восемнадцать ступеней) — один из старейших кварталов Чунцина. На его извилистых улочках вы услышите о жизни старого Чунцина, развитии города и скрытых уголках, которые любят местные жители.
Посетим небольшое скромное заведение, которое легко пропустить, хотя оно является местной жемчужиной. Здесь вы попробуете клейкий рис с рёбрышками и сладкий тофу-пудинг.
Заглянем в лапшичную, знаменитую суповыми пельменями ручной лепки. Вы насладитесь сочной начинкой, а также классическим тушёным яйцом по-чунцински.
Прогуляемся по историческому району улицы Байсян, соединяющему Цзефанбэй с набережной. Старые кирпичи, узкие лестницы и улочки — идеальное место, чтобы запечатлеть колорит Чунцина.
Завершим прогулку сытным обедом в ресторане Ciji Grandma’s Bridge. В меню — жареные рисовые лепёшки с яйцом, пропаренный рис с вяленым мясом и освежающее желe по-чунцински.
Организационные детали
В программе четыре остановки в заведениях с дегустациями на каждом месте. Блюда включены в стоимость
Дополнительная еда или напитки, не указанные в программе, оплачиваются вами самостоятельно
Сообщите гиду о любых диетических ограничениях или аллергиях заранее. Мы с радостью адаптируем меню на каждой остановке под ваши потребности
Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Цзефанбэй
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
