Чунцин известен острой кухней, но у города есть и другая вкусная сторона. Мы прогуляемся по историческим районам Шибати и улице Байсян. Посетим заведения, которые любят местные жители. Вы попробуете аутентичные блюда — от суповых пельменей и лапши с горохом до тофу-пудинга и желе по-чунцински. Всё — без острого перца и жжения!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

от $300 за человека

Описание экскурсии

Начнём в самом сердце Чунцина — на площади Цзефанбэй, главной торговой и культурной достопримечательности города.

Остановимся в аутентичном ресторане, чтобы оценить лапшу с горохом хуаши и рубленым свиным мясом.

Исследуем исторический район Шибати (Восемнадцать ступеней) — один из старейших кварталов Чунцина. На его извилистых улочках вы услышите о жизни старого Чунцина, развитии города и скрытых уголках, которые любят местные жители.

Посетим небольшое скромное заведение, которое легко пропустить, хотя оно является местной жемчужиной. Здесь вы попробуете клейкий рис с рёбрышками и сладкий тофу-пудинг.

Заглянем в лапшичную, знаменитую суповыми пельменями ручной лепки. Вы насладитесь сочной начинкой, а также классическим тушёным яйцом по-чунцински.

Прогуляемся по историческому району улицы Байсян, соединяющему Цзефанбэй с набережной. Старые кирпичи, узкие лестницы и улочки — идеальное место, чтобы запечатлеть колорит Чунцина.

Завершим прогулку сытным обедом в ресторане Ciji Grandma’s Bridge. В меню — жареные рисовые лепёшки с яйцом, пропаренный рис с вяленым мясом и освежающее желe по-чунцински.

Организационные детали