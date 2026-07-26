За день вы исследуете знаменитые уголки национального парка Чжанцзяцзе. Подниметесь на лифте Байлун, увидите легендарные «горы Аватара», полюбуетесь панорамами Тяньцзышаня, прогуляетесь вдоль ручья Золотой Кнут и откроете для себя более спокойную часть парка — Янцзяцзе. Мы возьмём на себя логистику и расскажем о природе, истории и культуре этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $460 за экскурсию

Описание экскурсии

Лифт Байлун. Начнём с самого высокого наружного лифта в мире (326 м), занесённого в Книгу рекордов Гиннесса. За полторы минуты поднимемся к панорамам Юаньцзяцзе.

Юаньцзяцзе — горы из «Аватара». Вы увидите гору «Аватар-Аллилуйя», природный мост «Первый мост под небесами» и выйдете на смотровую площадку Михунтай с панорамой знаменитых песчаниковых столбов.

Янцзяцзе. Побываете в менее людной части парка с узкими ущельями, скальными грядами, водопадом Лунцюань и природной «Великой китайской стеной».

Тяньцзышань. По канатной дороге поднимемся к смотровой площадке. Осмотрим парк Хэлун, пик Императорской кисти, скалу «Фея, разбрасывающая цветы» и Каменный лес Западного моря.

Ручей Золотой Кнут. Пройдём вдоль прозрачного горного ручья среди лесов и отвесных скал. По пути увидим скалу Цзинбянь, деревянные мостики и, если повезёт, гигантскую саламандру. Здесь также встречаются обезьяны, поэтому вещи лучше держать при себе.

Десятимильная галерея. Завершим маршрут прогулкой среди природных каменных скульптур необычных форм. При желании часть пути можно проехать на экскурсионном трамвайчике.

Полёт на вертолёте (по желанию). Вы сможете увидеть парк с высоты.

Мы расскажем:

как сформировались уникальные песчаниковые столбы Чжанцзяцзе

почему парк включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

какие легенды связаны с местными вершинами

как здесь живут народы туцзя и мяо

каким образом современная туристическая инфраструктура помогает сохранять национальный парк

Организационные детали

Можно провести экскурсию для больших групп — детали уточняйте в переписке

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы: