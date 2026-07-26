Топ-локации национального парка Чжанцзяцзе: горы Аватара, Байлун и Тяньцзышань
Увидеть впечатляющие пейзажи: от парящих гор до тихих лесных ущелий
За день вы исследуете знаменитые уголки национального парка Чжанцзяцзе.
Подниметесь на лифте Байлун, увидите легендарные «горы Аватара», полюбуетесь панорамами Тяньцзышаня, прогуляетесь вдоль ручья Золотой Кнут и откроете для себя более спокойную часть парка — Янцзяцзе. Мы возьмём на себя логистику и расскажем о природе, истории и культуре этих мест.
Описание экскурсии
Лифт Байлун. Начнём с самого высокого наружного лифта в мире (326 м), занесённого в Книгу рекордов Гиннесса. За полторы минуты поднимемся к панорамам Юаньцзяцзе.
Юаньцзяцзе — горы из «Аватара». Вы увидите гору «Аватар-Аллилуйя», природный мост «Первый мост под небесами» и выйдете на смотровую площадку Михунтай с панорамой знаменитых песчаниковых столбов.
Янцзяцзе. Побываете в менее людной части парка с узкими ущельями, скальными грядами, водопадом Лунцюань и природной «Великой китайской стеной».
Тяньцзышань. По канатной дороге поднимемся к смотровой площадке. Осмотрим парк Хэлун, пик Императорской кисти, скалу «Фея, разбрасывающая цветы» и Каменный лес Западного моря.
Ручей Золотой Кнут. Пройдём вдоль прозрачного горного ручья среди лесов и отвесных скал. По пути увидим скалу Цзинбянь, деревянные мостики и, если повезёт, гигантскую саламандру. Здесь также встречаются обезьяны, поэтому вещи лучше держать при себе.
Десятимильная галерея. Завершим маршрут прогулкой среди природных каменных скульптур необычных форм. При желании часть пути можно проехать на экскурсионном трамвайчике.
Полёт на вертолёте (по желанию). Вы сможете увидеть парк с высоты.
Мы расскажем:
как сформировались уникальные песчаниковые столбы Чжанцзяцзе
почему парк включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
какие легенды связаны с местными вершинами
как здесь живут народы туцзя и мяо
каким образом современная туристическая инфраструктура помогает сохранять национальный парк
Организационные детали
Можно провести экскурсию для больших групп — детали уточняйте в переписке
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
входные билеты — 239 юаней (~$36) за чел.
полёт на вертолёте (по желанию) — 500–3000 юаней (~$74–434) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Соня — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 433 туристов
Нихао! С 2020 года я провожу индивидуальные экскурсии для русских путешественников в Шанхае и его пригородах. За годы работы я поняла — каждый ищет своё. Кому-то важны небоскрёбы и шопинг, читать дальшеуменьшить
кому-то — тихие дворики и китайская кухня. Вместе со своими коллегами-гидами я создаю маршруты, которые резонируют с вашими ожиданиями. Помогаем путешественникам открывать Шанхай как живой, пульсирующий город.
Мы предлагаем:
— авторские маршруты по городу — от классических достопримечательностей до скрытых локаций
— гибкое планирование: учитываем ваши интересы, темп и время
— сопровождение на всём пути: помощь с логистикой, рекомендациями и коммуникацией
— дополнительные услуги: трансфер, бронирование билетов, сопровождение в магазинах и ресторанах
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