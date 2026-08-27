Большой каньон — это отвесные скалы, водопады, лесные тропы и головокружительные панорамы.
Вы пройдёте по знаменитому Стеклянному мосту и выберете развлечения: от зиплайна и горных горок до прогулки на лодке.
Вы пройдёте по знаменитому Стеклянному мосту и выберете развлечения: от зиплайна и горных горок до прогулки на лодке.
Описание экскурсии
Дорога из Чжанцзяцзе займёт около 1 ч.
Большой каньон (3 ч). Вы отправитесь в каньон с отвесными скалами, густой растительностью, водопадами и извилистыми ручьями.
В каньоне вы сможете выбрать 5 из 7 развлечений:
- зиплайн над каньоном
- VR-полёт над Чжанцзяцзе
- горная горка Уванпо
- Небесная горка через узкие проходы каньона
- лифт «Сокровище» (плавный спуск в каньон с видами на скалы)
- Скульптурный лифт (аттракцион с быстрым спуском)
- прогулка на лодке по Радужному озеру
Стеклянный мост (1 ч). Вы пройдёте по знаменитому прозрачному мосту, подвешенному высоко над каньоном. Под ногами будет открываться вид прямо в долину, а вокруг — горные панорамы Чжанцзяцзе.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер на автомобиле или минивэне, бутилированная вода, входные билеты и 5 развлечений на выбор
- Обед оплачивается дополнительно
- На лодке есть спасжилеты, перед началом проводится инструктаж по технике безопасности
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
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Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
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