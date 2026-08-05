Начните знакомство с Чжанцзяцзе там, где природа создала один из самых необычных пейзажей в мире. Вас ждут горные вершины, окутанные облаками, глубокие каньоны, прозрачные реки и рассказы о культуре народа тудзя. А при желании день можно завершить красочным этническим шоу.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от $560 за группу

Описание экскурсии

8:00 — выезд из отеля. По пути расскажем, как появились знаменитые кварцевые столбы Чжанцзяцзе и познакомим вас с культурой народа тудзя

9:00 — гора Тяньцзышань. Вы подниметесь по канатной дороге на одну из вершин парка. Отсюда открываются панорамы сотен кварцевых пиков, уходящих в облака. Именно эти пейзажи вдохновили создателей фильма «Аватар»

11:30 — прогулка по тропам. Пройдём среди горных рек, водопадов и густого леса. Поговорим об уникальной природе национального парка и его геологии

14:30 — обзорные площадки. Перед вами откроются величественные панорамы горных массивов

16:30 — свободное время. По желанию можно посетить этнические шоу «Очаровательный Сянси» и «Вечная любовь» или прогуляться на лодке по озеру Баофэн

17:30 — выезд в отель

Организационные детали