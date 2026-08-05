Начните знакомство с Чжанцзяцзе там, где природа создала один из самых необычных пейзажей в мире.
Вас ждут горные вершины, окутанные облаками, глубокие каньоны, прозрачные реки и рассказы о культуре народа тудзя. А при желании день можно завершить красочным этническим шоу.
Вас ждут горные вершины, окутанные облаками, глубокие каньоны, прозрачные реки и рассказы о культуре народа тудзя. А при желании день можно завершить красочным этническим шоу.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из отеля. По пути расскажем, как появились знаменитые кварцевые столбы Чжанцзяцзе и познакомим вас с культурой народа тудзя
9:00 — гора Тяньцзышань. Вы подниметесь по канатной дороге на одну из вершин парка. Отсюда открываются панорамы сотен кварцевых пиков, уходящих в облака. Именно эти пейзажи вдохновили создателей фильма «Аватар»
11:30 — прогулка по тропам. Пройдём среди горных рек, водопадов и густого леса. Поговорим об уникальной природе национального парка и его геологии
14:30 — обзорные площадки. Перед вами откроются величественные панорамы горных массивов
16:30 — свободное время. По желанию можно посетить этнические шоу «Очаровательный Сянси» и «Вечная любовь» или прогуляться на лодке по озеру Баофэн
17:30 — выезд в отель
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на микроавтобус, билеты в парк и на канатную дорогу, питьевая вода
- Дополнительно и по желанию оплачиваются:
— обед
— этническое шоу — 228 юаней (~$32) за чел.
— лодочная прогулка — 80 юаней (~$11) за чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 12
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 914 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже много лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских детей,
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