С утра попробуете гимнастику тайцзи, а вечером насладитесь блюдами народа тудзя и посмотрите этношоу.
Я расскажу редкие легенды, покажу секретные смотровые и раскрою, как местным удаётся жить в гармонии с природой веками.
Описание экскурсии
Весь этот день вы проведёте с русскоговорящим гидом, без спешки и строгих ограничений по времени (тайминг указан примерно).
7:00–8:00 — занятие гимнастикой тайцзи (по желанию). На смотровой у входа в парк Чжанцзяцзе вы бесплатно попробуете оздоровительную практику
8:30–9:00 — канатная дорога на гору Тяньцзышань. Подъём откроет вид на тысячи каменных пиков, утопающих в тумане
9:00–10:30 — зона Тяньцзышань
— смотровая «Фея, рассыпающая цветы»
— Пики Императорской кисти (Юби). Ряд стройных каменных столбов высотой до 100 м. По преданию, это окаменевшие кисти древнего вождя тудзя
— парк Хэ Лона. Мемориальная зона со скульптурой и информационными стендами посвящена местному герою
— каменный лес западных пиков
10:30–11:15 — зона Янцзяцзе. Длинная гряда скал повторяет контуры Великой Китайской стены
11:15–13:00 — зона Юаньцзяцзе
— Три смотровые
— Каменный мост между скалами над пропастью 400 м
— Природная арка, сквозь которую проплывают облака
— Пруд для отпускания черепах — место традиционных духовных обрядов
— Скала в форме гигантской черепахи
— Мост соединённых сердец
— Столб Цянькунь — прототип горы Аллилуйя из фильма «Аватар»
12:00–13:00 — перерыв на обед
13:00–13:30 — горный лифт «Байлун» («Сто драконов») высотой 326 м. Из кабины вы увидите Ряды генералов — пики, похожие на воинов в строю
13:30–16:30 — долина десяти Ли. Вы пройдёте по длинной тропе вдоль горной реки
18:00–19:15 — этнический ужин. Вы попробуете дикие грибы, мясные деликатесы и рисовые закуски по старинным рецептам тудзя. Гид расскажет о древних обрядах и особенностях кухни
19:15–20:30 — шоу с народными танцами, песнями и постановками о быте горных жителей
А ещё вы узнаете
- Как формировались пики Чжанцзяцзе
- Какие легенды народа тудзя связаны с каждой скалой
- Как горные люди живут в гармонии с природой веками
- Почему этот ландшафт признала ЮНЕСКО
Организационные детали
- Поедем на микроавтобусе с кондиционером. Детские кресла предоставим бесплатно при запросе за сутки до поездки
- В стоимость всё включено: входные билеты в парк Чжанцзяцзе, подъём по канатной дороге, спуск на лифте, лёгкий обед, неограниченные закуски и напитки в транспорте, ужин, этношоу, занятие тайцзи
- До смотровых, канатной дороги и лифта не допускают гостей с серьёзными болезнями сердца, сильной одышкой, тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата без медицинского сопровождения. Маршрут включает пешие прогулки средней сложности, требуется базовая физическая подготовка