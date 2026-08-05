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Облачный Чжанцзяцзе: скалы из древних легенд (всё включено)

Увидеть природу «Аватара» и попробовать кухню тудзя во время шоу
Почувствуйте дыхание лесов Пандоры — «Аватар» придумали в парке Чжанцзяцзе! Вы увидите каменные пики и пройдёте по мосту над пропастью.

С утра попробуете гимнастику тайцзи, а вечером насладитесь блюдами народа тудзя и посмотрите этношоу.

Я расскажу редкие легенды, покажу секретные смотровые и раскрою, как местным удаётся жить в гармонии с природой веками.
Облачный Чжанцзяцзе: скалы из древних легенд (всё включено)
Облачный Чжанцзяцзе: скалы из древних легенд (всё включено)
Облачный Чжанцзяцзе: скалы из древних легенд (всё включено)

Описание экскурсии

Весь этот день вы проведёте с русскоговорящим гидом, без спешки и строгих ограничений по времени (тайминг указан примерно).

7:00–8:00 — занятие гимнастикой тайцзи (по желанию). На смотровой у входа в парк Чжанцзяцзе вы бесплатно попробуете оздоровительную практику

8:30–9:00 — канатная дорога на гору Тяньцзышань. Подъём откроет вид на тысячи каменных пиков, утопающих в тумане

9:00–10:30 — зона Тяньцзышань

— смотровая «Фея, рассыпающая цветы»
— Пики Императорской кисти (Юби). Ряд стройных каменных столбов высотой до 100 м. По преданию, это окаменевшие кисти древнего вождя тудзя
— парк Хэ Лона. Мемориальная зона со скульптурой и информационными стендами посвящена местному герою
— каменный лес западных пиков

10:30–11:15 — зона Янцзяцзе. Длинная гряда скал повторяет контуры Великой Китайской стены

11:15–13:00 — зона Юаньцзяцзе

— Три смотровые
— Каменный мост между скалами над пропастью 400 м
— Природная арка, сквозь которую проплывают облака
— Пруд для отпускания черепах — место традиционных духовных обрядов
— Скала в форме гигантской черепахи
— Мост соединённых сердец
— Столб Цянькунь — прототип горы Аллилуйя из фильма «Аватар»

12:00–13:00 — перерыв на обед

13:00–13:30 — горный лифт «Байлун» («Сто драконов») высотой 326 м. Из кабины вы увидите Ряды генералов — пики, похожие на воинов в строю

13:30–16:30 — долина десяти Ли. Вы пройдёте по длинной тропе вдоль горной реки

18:00–19:15 — этнический ужин. Вы попробуете дикие грибы, мясные деликатесы и рисовые закуски по старинным рецептам тудзя. Гид расскажет о древних обрядах и особенностях кухни

19:15–20:30 — шоу с народными танцами, песнями и постановками о быте горных жителей

А ещё вы узнаете

  • Как формировались пики Чжанцзяцзе
  • Какие легенды народа тудзя связаны с каждой скалой
  • Как горные люди живут в гармонии с природой веками
  • Почему этот ландшафт признала ЮНЕСКО

Организационные детали

  • Поедем на микроавтобусе с кондиционером. Детские кресла предоставим бесплатно при запросе за сутки до поездки
  • В стоимость всё включено: входные билеты в парк Чжанцзяцзе, подъём по канатной дороге, спуск на лифте, лёгкий обед, неограниченные закуски и напитки в транспорте, ужин, этношоу, занятие тайцзи
  • До смотровых, канатной дороги и лифта не допускают гостей с серьёзными болезнями сердца, сильной одышкой, тяжёлыми нарушениями опорно-двигательного аппарата без медицинского сопровождения. Маршрут включает пешие прогулки средней сложности, требуется базовая физическая подготовка

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваш гид в Чжанцзяцзе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я исследую историю и археологическую культуру. Веду экскурсии с 2018 года. Всегда стараюсь рассказывать легко, увлекательно и без скуки. Со мной вы почувствуете дух каждого места и узнаете много нового и интересного. Приятных путешествий!

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