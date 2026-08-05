Почувствуйте дыхание лесов Пандоры — «Аватар» придумали в парке Чжанцзяцзе! Вы увидите каменные пики и пройдёте по мосту над пропастью. С утра попробуете гимнастику тайцзи, а вечером насладитесь блюдами народа тудзя и посмотрите этношоу. Я расскажу редкие легенды, покажу секретные смотровые и раскрою, как местным удаётся жить в гармонии с природой веками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

от $475 за группу

Ваш гид в Чжанцзяцзе

Описание экскурсии

Весь этот день вы проведёте с русскоговорящим гидом, без спешки и строгих ограничений по времени (тайминг указан примерно).

7:00–8:00 — занятие гимнастикой тайцзи (по желанию). На смотровой у входа в парк Чжанцзяцзе вы бесплатно попробуете оздоровительную практику

8:30–9:00 — канатная дорога на гору Тяньцзышань. Подъём откроет вид на тысячи каменных пиков, утопающих в тумане

9:00–10:30 — зона Тяньцзышань

— смотровая «Фея, рассыпающая цветы»

— Пики Императорской кисти (Юби). Ряд стройных каменных столбов высотой до 100 м. По преданию, это окаменевшие кисти древнего вождя тудзя

— парк Хэ Лона. Мемориальная зона со скульптурой и информационными стендами посвящена местному герою

— каменный лес западных пиков

10:30–11:15 — зона Янцзяцзе. Длинная гряда скал повторяет контуры Великой Китайской стены

11:15–13:00 — зона Юаньцзяцзе

— Три смотровые

— Каменный мост между скалами над пропастью 400 м

— Природная арка, сквозь которую проплывают облака

— Пруд для отпускания черепах — место традиционных духовных обрядов

— Скала в форме гигантской черепахи

— Мост соединённых сердец

— Столб Цянькунь — прототип горы Аллилуйя из фильма «Аватар»

12:00–13:00 — перерыв на обед

13:00–13:30 — горный лифт «Байлун» («Сто драконов») высотой 326 м. Из кабины вы увидите Ряды генералов — пики, похожие на воинов в строю

13:30–16:30 — долина десяти Ли. Вы пройдёте по длинной тропе вдоль горной реки

18:00–19:15 — этнический ужин. Вы попробуете дикие грибы, мясные деликатесы и рисовые закуски по старинным рецептам тудзя. Гид расскажет о древних обрядах и особенностях кухни

19:15–20:30 — шоу с народными танцами, песнями и постановками о быте горных жителей

А ещё вы узнаете

Как формировались пики Чжанцзяцзе

Какие легенды народа тудзя связаны с каждой скалой

Как горные люди живут в гармонии с природой веками

Почему этот ландшафт признала ЮНЕСКО

Организационные детали