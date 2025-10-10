Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Гонконгу
Начало: По договоренности, обычно в центре города или у от...
Расписание: Начало с 9:00-10:00 или 14:00-15:00, по договоренности
Сегодня в 09:00
12 окт в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Билет на автобус
Big Bus: обзорная экскурсия Hop‑on Hop‑off по Гонконгу и билет на паром
Начало: Star Ferry Pier, Man Kwong St, Central, Hong Kong
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$52 за человека
Круиз
Круиз с безлимитными напитками и шоу «Симфония огней»
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:15
$40.94 за человека
Билеты
Гонконг: поездка на трамвае Пик
Начало: 33 Garden Rd, Central, Гонконг
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
$17.41 за билет
Круиз
Вечерний круиз по Виктории‑Харбор: огни Гонконга и шоу Симфония огней
Начало: Kowloon Public Pier No. 3
Сегодня в 18:40
Завтра в 18:40
$19.89 за человека
Водная прогулка
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор
Начало: 24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
$32.80 за человека
Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Сегодня в 18:20
Завтра в 18:20
$47.52 за человека
Круиз
Круиз в гавани Виктория: дневные панорамы и закаты Гонконга
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
$20.55 за человека
Круиз
Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
Сегодня в 18:40
Завтра в 18:40
$17.71 за человека
