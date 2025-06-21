Совершите путешествие по Виктории‑Харбор на последней оригинальной джонке Гонконга — Dukling, известной во всём мире.
Вас ждут панорамы небоскрёбов, увлекательные истории о рыбацком прошлом и уютный вечер с бокалом напитка.
Описание водной прогулкиПлавучий музей Dukling: Путешествие в историю Гонконга Не упустите шанс подняться на борт «Dukling» — последней оригинальной джонки Гонконга, построенной в 1955 году. Этот легендарный корабль пережил крушение и стал звездой фильмов и репортажей BBC и CNN. Прогуляйтесь вдоль берегов знаменитой бухты, насладитесь морским бризом и панорамой небоскрёбов, а винтажные красные паруса Dukling создадут атмосферу старого Гонконга. На борту вы узнаете о трансформации корабля из скромного рыбацкого судна в «плавучий музей», а аудиогид или сопровождающий расскажут об истории рыбацкой культуры. Экспонаты — инструменты, фото и артефакты — можно рассмотреть прямо на палубе. Важная информация:
- Курение на борту запрещено.
- Домашние животные не допускаются (разрешены только собаки‑помощники).
- С 8 по 10 августа и с 4 по 30 сентября 2025 года на парусах будет размещена рекламная информация — внешний вид знаменитых красных парусов изменится.
- Приходите минимум за 10 минут до отправления — опоздавшие на посадку не подлежат возврату средств. Возможны небольшие задержки на пристани из‑за загруженности порта, поэтому планируйте время с запасом.
- Круиз проводится в любую погоду, кроме экстремальных условий (тайфун сигнал №3 и выше или красное/чёрное штормовое предупреждение). В этом случае возможна отмена с переносом или возвратом средств.
- Если паруса не будут подняты по погодным или техническим причинам, возврат не предусмотрен.
- Зимой на бухте бывает ветрено — рекомендуем тёплую одежду. При первых признаках морской болезни обратитесь к экипажу — они предоставят пакет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Бухта Виктория-Харбор
- Корабль-музей «Dukling»
Что включено
- Круиз на аутентичной джонке
- 1 напиток (безалкогольный, пиво или напиток в упаковке)
- Услуги гида (по выходным)
- Аудиогид (в будние дни)
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
21 июн 2025
Мы выбрали время, когда можно было сделать фотографии при дневном свете и сразу после заката. Это было хорошее соотношение цены и качества
Т
Тимофей
13 ноя 2024
Простое бронирование, понятные инструкции и красивая традиционная лодка.
Г
Галина
22 мар 2024
Удачная поездка. Поднимитесь по ступенькам, чтобы встретиться с агентом. Мы ждали у Starbucks, пока прибудет лодка, и чуть не пропустили агента
