Мои заказы

Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор

Совершите путешествие по Виктории‑Харбор на последней оригинальной джонке Гонконга — Dukling, известной во всём мире.

Вас ждут панорамы небоскрёбов, увлекательные истории о рыбацком прошлом и уютный вечер с бокалом напитка.
5
3 отзыва
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор
Экскурсия на винтажном корабле-музее «Dukling» по бухте Виктория-Харбор

Описание водной прогулки

Плавучий музей Dukling: Путешествие в историю Гонконга Не упустите шанс подняться на борт «Dukling» — последней оригинальной джонки Гонконга, построенной в 1955 году. Этот легендарный корабль пережил крушение и стал звездой фильмов и репортажей BBC и CNN. Прогуляйтесь вдоль берегов знаменитой бухты, насладитесь морским бризом и панорамой небоскрёбов, а винтажные красные паруса Dukling создадут атмосферу старого Гонконга. На борту вы узнаете о трансформации корабля из скромного рыбацкого судна в «плавучий музей», а аудиогид или сопровождающий расскажут об истории рыбацкой культуры. Экспонаты — инструменты, фото и артефакты — можно рассмотреть прямо на палубе. Важная информация:
  • Курение на борту запрещено.
  • Домашние животные не допускаются (разрешены только собаки‑помощники).
  • С 8 по 10 августа и с 4 по 30 сентября 2025 года на парусах будет размещена рекламная информация — внешний вид знаменитых красных парусов изменится.
  • Приходите минимум за 10 минут до отправления — опоздавшие на посадку не подлежат возврату средств. Возможны небольшие задержки на пристани из‑за загруженности порта, поэтому планируйте время с запасом.
  • Круиз проводится в любую погоду, кроме экстремальных условий (тайфун сигнал №3 и выше или красное/чёрное штормовое предупреждение). В этом случае возможна отмена с переносом или возвратом средств.
  • Если паруса не будут подняты по погодным или техническим причинам, возврат не предусмотрен.
  • Зимой на бухте бывает ветрено — рекомендуем тёплую одежду. При первых признаках морской болезни обратитесь к экипажу — они предоставят пакет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Бухта Виктория-Харбор
  • Корабль-музей «Dukling»
Что включено
  • Круиз на аутентичной джонке
  • 1 напиток (безалкогольный, пиво или напиток в упаковке)
  • Услуги гида (по выходным)
  • Аудиогид (в будние дни)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
24 Salisbury Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Курение на борту запрещено
  • Домашние животные не допускаются (разрешены только собаки‑помощники)
  • С 8 по 10 августа и с 4 по 30 сентября 2025 года на парусах будет размещена рекламная информация - внешний вид знаменитых красных парусов изменится
  • Приходите минимум за 10 минут до отправления - опоздавшие на посадку не подлежат возврату средств. Возможны небольшие задержки на пристани из‑за загруженности порта, поэтому планируйте время с запасом
  • Круиз проводится в любую погоду, кроме экстремальных условий (тайфун сигнал №3 и выше или красное/чёрное штормовое предупреждение). В этом случае возможна отмена с переносом или возвратом средств
  • Если паруса не будут подняты по погодным или техническим причинам, возврат не предусмотрен
  • Зимой на бухте бывает ветрено - рекомендуем тёплую одежду. При первых признаках морской болезни обратитесь к экипажу - они предоставят пакет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
Людмила
21 июн 2025
Мы выбрали время, когда можно было сделать фотографии при дневном свете и сразу после заката. Это было хорошее соотношение цены и качества
Т
Тимофей
13 ноя 2024
Простое бронирование, понятные инструкции и красивая традиционная лодка.
Г
Галина
22 мар 2024
Удачная поездка. Поднимитесь по ступенькам, чтобы встретиться с агентом. Мы ждали у Starbucks, пока прибудет лодка, и чуть не пропустили агента

Входит в следующие категории Гонконга

Похожие экскурсии из Гонконга

Лодочный тур по Абердину и посещение плавучего музея
1 час
2 отзыва
Водная прогулка
Лодочный тур по Абердину и посещение плавучего музея
Начало: Boat B30253A, Reclamation Area 2A, Aberdeen, Hong ...
Сегодня в 10:25
Завтра в 10:25
$22.50 за человека
Обзорный круиз по гавани Виктория Харбор и световое шоу
Музыкальные теплоходы
3 отзыва
Круиз
Обзорный круиз по гавани Виктория Харбор и световое шоу
Начало: Central Pier No.9, Central, Hong Kong
Сегодня в 17:45
Завтра в 17:45
$25.51 за человека
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
На яхте
45 минут
3 отзыва
Фотопрогулка
до 20 чел.
Круиз по гавани Виктория: роскошная яхта, панорамы и фотосессия
Начало: 75P7+C2F Центральный, Гонконг
Сегодня в 18:20
Завтра в 18:20
$47.55 за человека
У нас ещё много экскурсий в Гонконге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гонконге