Групповая
до 25 чел.
Обзорная вечерняя экскурсия по Коулуну на автобусе с открытым верхом
Начало: Avenue of Stars HK, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
$45 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гонконгу с местным жителем
Начало: Холл отеля
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
$104.59 за всё до 10 чел.
Групповая
до 25 чел.
Пешеходная экскурсия по центру Гонконга - история и современность
Начало: Unnamed Road, Central, Hong Kong
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
$19.30 за человека
Групповая
Вечерняя экскурсия на автобусе и визит на рынок Темпл-стрит
Начало: Harbour City, 3 Canton Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kon...
Сегодня в 16:15
Завтра в 16:15
$38.56 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Ночной рынок на Темпл-стрит»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гонконге
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Гонконге
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в ноябре 2025
Сейчас в Гонконге в категории "Ночной рынок на Темпл-стрит" можно забронировать 4 экскурсии от 19 до 104.59. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Гонконге (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Ночной рынок на Темпл-стрит», 10 ⭐ отзывов, цены от $19. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь