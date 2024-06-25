Познакомьтесь с сияющим ночным Гонконгом во время экскурсии на двухэтажном автобусе с открытым верхом. Насладитесь видами сверкающих небоскрёбов, шумными рынками и атмосферой живого Коулуна. Завершите вечер на набережной Цим Ша Цуй под «Симфонию огней».
Описание экскурсииОткройте ночной Гонконг с высоты Окунитесь в бурную атмосферу столицы света во время панорамной экскурсии по Коулуну. Вас ждёт поездка на двухэтажном автобусе с открытым верхом по оживлённым кварталам, где огни небоскрёбов и витрин создают неповторимое настроение. Маршрут и достопримечательности Во время экскурсии вы увидите знаменитые места: ночной рынок Темпл-стрит, фруктовый рынок Яу Ма Тей, Часовую башню и Гонконгский Колизей. Вас ждут колоритные улицы Натан-роуд и Кантон-роуд, где жизнь не замирает ни на минуту. Путешествие завершится на набережной Цим Ша Цуй, откуда открывается захватывающий вид на городской горизонт. Здесь вы сможете насладиться шоу «Симфония огней» — знаменитым бесплатным световым представлением, которое каждый вечер озаряет Гонконг яркими красками. Важная информация:
- Пожалуйста, приходите на место встречи как минимум за 15 минут до времени отправления.
- Ночной тур заканчивается у статуи Брюса Ли на Аллее звёзд. Это место находится рядом с набережной Цим Ша Цуй, где ежедневно в 20:00 проходит бесплатное публичное шоу «Симфония огней».
- Дети в возрасте до 2 лет путешествуют бесплатно, билет им не требуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ночной рынок Темпл-стрит
- Фруктовый рынок Яу Ма Тей
- Часовая башня
- Гонконгский Колизей
- Натан-роуд
- Кантон-роуд
- Набережная Цим Ша Цуй
Что включено
- Билет на обзорную экскурсию
- Аудиогид
- Наушники
Что не входит в цену
- Трансфер из/до отеля
Место начала и завершения?
Avenue of Stars HK, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
25 июн 2024
Экскурсия подарила потрясающие виды на Гонконг — просто завораживающе!
М
Михаил
24 июн 2024
Водитель был отличным, мы посетили все главные места. Когда начался дождь, нам выдали дождевики — очень заботливо!
Входит в следующие категории Гонконга
