Анна — ваш гид в Гонконге

читать дальше экскурсию по самым интересным маршрутам и направлениям! Трансфер, перевод на выставках, бронь экскурсионных билетов, аренда авто, вертолёта, яхты, шопинг, выезд в Макао — всё возможно, когда поддержку оказывает частный гид в Гонконге. Но что ещё лучше — вы можете получить индивидуальную программу с учётом ваших пожеланий!

Я москвичка, но уже 20 лет живу в Гонконге и работаю лицензированным гидом. Гонконг стал для меня практически родным городом. Как ваш проводник и русскоязычный гид буду рада провести обзорную