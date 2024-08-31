Экскурсия по материковой части Гонконга для тех, кто уже знаком с городом.
Посетите Аллею звёзд с видом на гавань Виктория, храм исполнения желаний Вон Тай Син, женский монастырь Чи Лин с
Посетите Аллею звёзд с видом на гавань Виктория, храм исполнения желаний Вон Тай Син, женский монастырь Чи Лин с
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Посещение уникальных храмов
- 🌿 Прогулка по китайскому садику
- 🌆 Вид на гавань Виктория
- 🛍️ Шопинг на Натан роуд
- 🔮 Гадание в храме Вон Тай Син
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Аллея звёзд
- Храм Вон Тай Син
- Монастырь Чи Лин
- Натан роуд
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Аллея звёзд. Чтобы у вас появилось представление о полуострове Девяти Драконов, его территориальном значении и истории, прогулку мы начнём с посещения Аллеи, откуда открывается вид на гавань Виктория и сам остров Гонконг.
- Храм Вон Тай Син. Наш маршрут уйдёт вглубь полуострова Коулун — к самому популярному храму трёх религий. Здесь вы сможете узнать свою судьбу у гадателей и загадать желание, выполнив определённые ритуалы на площади.
- Женский действующий монастырь Чи Лин. Считается идеалом фэн-шуя. На территории находится китайский садик Нан Лян с самой большой коллекцией бонсаев. Вы насладитесь спокойной атмосферой, наполнитесь энергией и, если захотите, посетите популярное вегетарианское кафе.
- Главная торговая улица Натан роуд, которую также называют «золотой милей». В изобилии множество торговых точек, в том числе и брендовых: продают сувениры, часы, украшения, одежду. На любой вкус и цвет!
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, но я также могу провести её на транспорте: на такси — $60, на арендованном автомобиле Toyota Alphard — $240.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
- Отдельно по желанию оплачивается питание в кафе.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Гонконге
Я москвичка, но уже 20 лет живу в Гонконге и работаю лицензированным гидом. Гонконг стал для меня практически родным городом. Как ваш проводник и русскоязычный гид буду рада провести обзорнуюЗадать вопрос
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