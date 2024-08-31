Храмы и сады полуострова Коулун

Индивидуальная экскурсия по материковой части Гонконга. Посетите Аллею звёзд, храм Вон Тай Син и другие уникальные места. Узнайте историю и культуру города
Экскурсия по материковой части Гонконга для тех, кто уже знаком с городом.

Посетите Аллею звёзд с видом на гавань Виктория, храм исполнения желаний Вон Тай Син, женский монастырь Чи Лин с
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китайским садиком Нан Лян и торговую улицу Натан роуд. Узнайте об истории, культуре и традициях полуострова Коулун. Программа интересна для взрослых и детей от 7 лет. Возможна пешеходная или транспортная экскурсия. Дополнительно оплачивается питание в кафе

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏯 Посещение уникальных храмов
  2. 🌿 Прогулка по китайскому садику
  3. 🌆 Вид на гавань Виктория
  4. 🛍️ Шопинг на Натан роуд
  5. 🔮 Гадание в храме Вон Тай Син
Храмы и сады полуострова Коулун
Храмы и сады полуострова Коулун
Храмы и сады полуострова Коулун
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Аллея звёзд
  • Храм Вон Тай Син
  • Монастырь Чи Лин
  • Натан роуд

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Аллея звёзд. Чтобы у вас появилось представление о полуострове Девяти Драконов, его территориальном значении и истории, прогулку мы начнём с посещения Аллеи, откуда открывается вид на гавань Виктория и сам остров Гонконг.
  • Храм Вон Тай Син. Наш маршрут уйдёт вглубь полуострова Коулун — к самому популярному храму трёх религий. Здесь вы сможете узнать свою судьбу у гадателей и загадать желание, выполнив определённые ритуалы на площади.
  • Женский действующий монастырь Чи Лин. Считается идеалом фэн-шуя. На территории находится китайский садик Нан Лян с самой большой коллекцией бонсаев. Вы насладитесь спокойной атмосферой, наполнитесь энергией и, если захотите, посетите популярное вегетарианское кафе.
  • Главная торговая улица Натан роуд, которую также называют «золотой милей». В изобилии множество торговых точек, в том числе и брендовых: продают сувениры, часы, украшения, одежду. На любой вкус и цвет!

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но я также могу провести её на транспорте: на такси — $60, на арендованном автомобиле Toyota Alphard — $240.
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет.
  • Отдельно по желанию оплачивается питание в кафе.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В холле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гонконга

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаМонастыри, церкви, храмыПрирода и пейзажиСоборы и храмы

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