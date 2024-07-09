Бронзовая статуя Будды на острове Лантау - одна из главных достопримечательностей Гонконга. Путешествие начинается с канатной дороги, откуда открываются живописные виды. В храмовом комплексе По Лин вы сможете посетить павильоны

и пройтись по Дороге мудрости. Для желающих можно продолжить экскурсию в рыбацкой деревне Тай О, где вас ждут аутентичные дома на воде, прогулка на лодке и, возможно, встреча с розовыми дельфинами. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Гонконга в комфортной обстановке

Описание экскурсии

Святыни Лантау

Вы увидите впечатляющую статую Большого Будды. На территории храмового комплекса посетите павильон «Сканда Бодхисатва», главный храм зала Будды и Великий павильон Десяти тысяч Будд. А после пройдёте по Дороге мудрости, скрытой в зарослях, и выйдете на открытую площадку, на которой установлены огромные скрижали с изречениями из священных писаний. Здесь же вам откроется впечатляющая панорама на плато среди гор.

Я расскажу о главных принципах буддистской философии, для интересующихся — более детально.

Деревня Тай О (опционально)

В 15 минут езды на такси от Большого Будды находится единственная в Гонконге рыбацкая деревня с домами на воде. Вы прикоснётесь к аутентичному быту. Сможете прокатиться на лодке, рассмотрите традиционные дома и, возможно, даже увидите розовых дельфинов. А также отведаете морепродукты и найдёте себе оригинальные сувениры.

Организационные детали