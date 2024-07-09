Остров Лантау: Большой Будда и храм По Лин

Индивидуальная экскурсия по святыням Лантау: Большой Будда, храмовый комплекс, Дорога мудрости и панорамы гор
Бронзовая статуя Будды на острове Лантау - одна из главных достопримечательностей Гонконга. Путешествие начинается с канатной дороги, откуда открываются живописные виды. В храмовом комплексе По Лин вы сможете посетить павильоны
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и пройтись по Дороге мудрости.

Для желающих можно продолжить экскурсию в рыбацкой деревне Тай О, где вас ждут аутентичные дома на воде, прогулка на лодке и, возможно, встреча с розовыми дельфинами. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Гонконга в комфортной обстановке

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Канатная дорога с живописными видами
  2. 🕌 Впечатляющая статуя Большого Будды
  3. 🙏 Посещение храмового комплекса По Лин
  4. 📜 Прогулка по Дороге мудрости
  5. 🐟 Опциональная поездка в рыбацкую деревню Тай О
Остров Лантау: Большой Будда и храм По Лин
Остров Лантау: Большой Будда и храм По Лин
Остров Лантау: Большой Будда и храм По Лин
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Большой Будда
  • Храм По Лин
  • Дорога мудрости
  • Рыбацкая деревня Тай О

Описание экскурсии

Святыни Лантау

Вы увидите впечатляющую статую Большого Будды. На территории храмового комплекса посетите павильон «Сканда Бодхисатва», главный храм зала Будды и Великий павильон Десяти тысяч Будд. А после пройдёте по Дороге мудрости, скрытой в зарослях, и выйдете на открытую площадку, на которой установлены огромные скрижали с изречениями из священных писаний. Здесь же вам откроется впечатляющая панорама на плато среди гор.

Я расскажу о главных принципах буддистской философии, для интересующихся — более детально.

Деревня Тай О (опционально)

В 15 минут езды на такси от Большого Будды находится единственная в Гонконге рыбацкая деревня с домами на воде. Вы прикоснётесь к аутентичному быту. Сможете прокатиться на лодке, рассмотрите традиционные дома и, возможно, даже увидите розовых дельфинов. А также отведаете морепродукты и найдёте себе оригинальные сувениры.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: канатная дорога — 310 HKD с чел. (туда и обратно); такси до деревни — около 60 HKD в одну сторону; прогулка на лодке — 40 HKD с чел. До Большого Будды можно также добраться на автобусе — около 40 HKD в одну сторону с чел.
  • Я могу провести экскурсию для компании больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит $35

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Гонконга

ИндивидуальныеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаНа выходныеМонастыри, церкви, храмыСамое главноеПопулярные места

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