Индивидуальная экскурсия по святыням Лантау: Большой Будда, храмовый комплекс, Дорога мудрости и панорамы гор
Бронзовая статуя Будды на острове Лантау - одна из главных достопримечательностей Гонконга. Путешествие начинается с канатной дороги, откуда открываются живописные виды. В храмовом комплексе По Лин вы сможете посетить павильоны читать дальше
и пройтись по Дороге мудрости.
Для желающих можно продолжить экскурсию в рыбацкой деревне Тай О, где вас ждут аутентичные дома на воде, прогулка на лодке и, возможно, встреча с розовыми дельфинами. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и историей Гонконга в комфортной обстановке
Вы увидите впечатляющую статую Большого Будды. На территории храмового комплекса посетите павильон «Сканда Бодхисатва», главный храм зала Будды и Великий павильон Десяти тысяч Будд. А после пройдёте по Дороге мудрости, скрытой в зарослях, и выйдете на открытую площадку, на которой установлены огромные скрижали с изречениями из священных писаний. Здесь же вам откроется впечатляющая панорама на плато среди гор.
Я расскажу о главных принципах буддистской философии, для интересующихся — более детально.
Деревня Тай О (опционально)
В 15 минут езды на такси от Большого Будды находится единственная в Гонконге рыбацкая деревня с домами на воде. Вы прикоснётесь к аутентичному быту. Сможете прокатиться на лодке, рассмотрите традиционные дома и, возможно, даже увидите розовых дельфинов. А также отведаете морепродукты и найдёте себе оригинальные сувениры.
Организационные детали
Дополнительные расходы: канатная дорога — 310 HKD с чел. (туда и обратно); такси до деревни — около 60 HKD в одну сторону; прогулка на лодке — 40 HKD с чел. До Большого Будды можно также добраться на автобусе — около 40 HKD в одну сторону с чел.
Я могу провести экскурсию для компании больше 4 человек, доплата за каждого последующего участника составит $35
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Гонконге
Я живу в Гонконге уже более 11 лет, прекрасно знаю город и природные объекты, острова. Интересуюсь историей, религиями, духовными учениями. В отличной физической форме и могу выдержать темп любого путешественника.