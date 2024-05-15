Индивидуальная
4 часа
Обзорная прогулка по Гонконгу
Увидеть главные места динамичного мегаполиса и покататься на колоритном транспорте
Начало: По договоренности
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Гонконга в завораживающий Макао
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Начало: По договоренности
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Загадочный остров Лантао
Путешествие в буддийский центр Гонконга и колоритную деревню на воде
Начало: По договорённости
18 сен в 09:30
19 сен в 09:30
$300 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна15 мая 2024Мы остались очень довольны проведённой Виктором экскурсией! Самостоятельно столько увидеть и узнать за 5 часов невозможно! Наш экскурсовод Виктор знал ответ на любой вопрос, а также сделал много прекрасных фото. Рекомендуем!
- ИИнна14 мая 2024Мы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидеть и посетить максимально возможно
- ээмиль10 мая 2024Большое спасибо Анне за увлекательную экскурсию по городу.
- РРуслан6 апреля 2024Отличная поездка, все очень понравилось! Вкусно поели на вращающейся телебашне, посмотрели казино. Одного дня мало чтобы все хорошо посмотреть но для ознакомления с таким рассказчиком как Анна вполне достаточно! Спасибо Анне за прекрасный день!
- ЕЕлена21 марта 2024Отличная экскурсия. Аня очень знающий гид. Показала интересные места и шоу Брали гида с машиной, конечно дороговато но оно того стоило. Успели много посмотреть и не устали. Ане огромное спасибо
- ММарина19 марта 2024Приобретали экскурсию через Елену, но гид был Виктор. Хороший рассказчик, многое рассказал нам даже о Гонконге, что экскурсовод до него
- ССветлана18 марта 2024Прекрасное место. Обязательно для посещения. Захватывающие виды. Думаю съездили бы еще раз)))) Анне огромное спасибо за экскурсию. За рассказ про остров, но и про сам Гонконг.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Летние»
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