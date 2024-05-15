Экскурсии проходящие только летом в Гонконге

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Гонконге на русском языке, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Обзорная прогулка по Гонконгу
Индивидуальная
4 часа
57 отзывов
Обзорная прогулка по Гонконгу
Увидеть главные места динамичного мегаполиса и покататься на колоритном транспорте
Начало: По договоренности
18 сен в 09:00
19 сен в 09:00
$250 за всё до 4 чел.
Из Гонконга в завораживающий Макао
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Из Гонконга в завораживающий Макао
Уголок Португалии, китайский Лас-Вегас и другие грани удивительного города
Начало: По договоренности
18 сен в 10:00
19 сен в 10:00
$400 за всё до 4 чел.
Загадочный остров Лантао
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Загадочный остров Лантао
Путешествие в буддийский центр Гонконга и колоритную деревню на воде
Начало: По договорённости
18 сен в 09:30
19 сен в 09:30
$300 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    15 мая 2024
    Обзорная прогулка по Гонконгу
    Мы остались очень довольны проведённой Виктором экскурсией! Самостоятельно столько увидеть и узнать за 5 часов невозможно! Наш экскурсовод Виктор знал ответ на любой вопрос, а также сделал много прекрасных фото. Рекомендуем!
  • И
    Инна
    14 мая 2024
    Обзорная прогулка по Гонконгу
    Мы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидеть и посетить максимально возможно
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    больше знаковых мест и с Анной нам это удалось! Она сразу предложила на выбор провести экскурсию на машине или пешком. Мы выбрали пешком и ни разу потом не пожалели! Анна прекрасно составила маршрут, за время экскурсии мы успели покататься на лодочке по заливу, проехать в метро,на двухэтажном автобусе,прокатиться на трамвайчике,переплыть залив пароме,погулять по центральному парку,поднялись на фуникулере на смотровую площадку на Пик Виктории. Окончанием нашего замечательного дня стала прогулка по великолепной набережной! Мы не очень любим глубоко вникать в историю и спасибо Анне -она не перегружала нас историческими датами и цифрами,а в спокойном режиме выдавала информацию и нам этого вполне хватило для понимания места где мы оказались! До отъезда в Гуанчжоу у нас оставалось 2,5 часа и мы попросили Анну посоветовать место где можно поужинать и она привела нас в замечательное кафе! Спасибо большое Анне,мы остались очень довольны! и если Вы так же ограничены одним днем и хотите увидеть все по максимуму, то однозначно выбирайте Анну,рекомендуем от души!

    Мы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидетьМы с сестрой и двумя взрослыми детьми приехали в Гонконг на один день. Задача стояла увидеть
  • э
    эмиль
    10 мая 2024
    Обзорная прогулка по Гонконгу
    Большое спасибо Анне за увлекательную экскурсию по городу.
  • Р
    Руслан
    6 апреля 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Отличная поездка, все очень понравилось! Вкусно поели на вращающейся телебашне, посмотрели казино. Одного дня мало чтобы все хорошо посмотреть но для ознакомления с таким рассказчиком как Анна вполне достаточно! Спасибо Анне за прекрасный день!
  • Е
    Елена
    21 марта 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Отличная экскурсия. Аня очень знающий гид. Показала интересные места и шоу Брали гида с машиной, конечно дороговато но оно того стоило. Успели много посмотреть и не устали. Ане огромное спасибо
  • М
    Марина
    19 марта 2024
    Из Гонконга в завораживающий Макао
    Приобретали экскурсию через Елену, но гид был Виктор. Хороший рассказчик, многое рассказал нам даже о Гонконге, что экскурсовод до него
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    не сделал. Брали экскурсию на машине от порта Макао - это очень обоснованные траты если вы хотите увидеть как можно больше, потому что мы были не в пиковый сезон 10 марта и очереди на такси около казино были большие, то есть чтобы вы понимали: для вызова такси вы должны встать физически в очередь за всеми желающими перед вами. Комортабельный минивен, спокойно водят в Макао.

  • С
    Светлана
    18 марта 2024
    Загадочный остров Лантао
    Прекрасное место. Обязательно для посещения. Захватывающие виды. Думаю съездили бы еще раз)))) Анне огромное спасибо за экскурсию. За рассказ про остров, но и про сам Гонконг.

Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Летние»

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Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в июне 2024
Сейчас в Гонконге в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 250 до 400. Туристы уже оставили гидам 95 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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