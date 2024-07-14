1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы и сады полуострова Коулун
Побывать в храме исполнения желаний, увидеть идеал фэн-шуя и пройти по «золотой миле»
Начало: В холле вашего отеля
«Экскурсия для тех, кто уже бывал в Гонконге и хочет познакомиться с материковой частью города, садами и храмами»
Завтра в 10:00
15 июля в 10:00
$240 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Лантау: Большой Будда и храм По Лин
Индивидуальная экскурсия по святыням Лантау: Большой Будда, храмовый комплекс, Дорога мудрости и панорамы гор
Начало: По договорённости
«Вы осмотрите религиозный комплекс, посетите павильоны монастыря По Лин и отыщете в зарослях Тропу мудрости»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$240 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия
Макао - бывшая португальская колония и современный финансовый центр. Удивительное сочетание древности и современности, которое вы не забудете
«Выйдем к топовому символу города — развалинам храма Святого Петра»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$370 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Святые места»
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