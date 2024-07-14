Найдено 3 экскурсии в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Гонконге на русском языке, цены от $240. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Храмы и сады полуострова Коулун Побывать в храме исполнения желаний, увидеть идеал фэн-шуя и пройти по «золотой миле» Начало: В холле вашего отеля «Наш маршрут уйдёт вглубь полуострова Коулун — к самому популярному храму трёх религий» $ 240 за всё до 4 чел. 4 часа Индивидуальная до 4 чел. Остров Лантау: Большой Будда и храм По Лин Индивидуальная экскурсия по святыням Лантау: Большой Будда, храмовый комплекс, Дорога мудрости и панорамы гор Начало: По договорённости «На территории храмового комплекса посетите павильон «Сканда Бодхисатва», главный храм зала Будды и Великий павильон Десяти тысяч Будд» $ 240 за всё до 4 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 7 чел. Макао: увидеть и полюбить - индивидуальная экскурсия Макао - бывшая португальская колония и современный финансовый центр. Удивительное сочетание древности и современности, которое вы не забудете «Выйдем к топовому символу города — развалинам храма Святого Петра» $ 370 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Гонконга

Ответы на вопросы от путешественников по Гонконгу в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гонконге Храмы и сады полуострова Коулун Остров Лантау: Большой Будда и храм По Лин Макао: увидеть и полюбить В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Гонконгу в июле 2024 Сейчас в Гонконге в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 370.

Экскурсии на русском языке в Гонконге (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», цены от $240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь