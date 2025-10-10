Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Гонконгу
Начало: По договоренности, обычно в центре города или у от...
Расписание: Начало с 9:00-10:00 или 14:00-15:00, по договоренности
Сегодня в 09:00
12 окт в 09:00
$260 за всё до 4 чел.
Круиз
Обзорный вечерний круиз по гавани Виктория
Начало: Kowloon Public Pier (Tsim Sha Tsui) Pier 6
Сегодня в 18:40
Завтра в 18:40
$17.71 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшие места Гонконга за 7 часов в классной компании с русским гидом
Начало: Ваш отель или метро central
Расписание: Ежедневно с 11:00
16 окт в 11:00
17 окт в 11:00
$550 за всё до 4 чел.
