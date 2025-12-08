Насладитесь видами Гонконга с набережной Цим Ша Цуй и поездкой на автобусе с открытым верхом во время заката. Завершите вечер на оживленном ночном рынке Темпл-стрит с ужином и шопингом. Гид подскажет лучшие места для продолжения вечера.
Описание экскурсииПанорамные виды Цим Ша Цуй и ночной рынок Отправьтесь в незабываемое путешествие по двум частям Гонконга на автобусе с открытой крышей, слушая увлекательные комментарии гида. Начните тур на набережной Цим Ша Цуй, любуясь морскими пейзажами и делая лучшие фотографии ночного города. Погрузитесь в атмосферу знаменитого ночного рынка, насладитесь вкусным ужином и шопингом. Гид расскажет о лучших местах для дальнейших приключений.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Цим Ша Цуй
- Ночной рынок Темпл-стрит
Что включено
- Услуги гида
- Входные билеты
- Напиток
- Билет на автобус с открытым верхом
- Поездка на пароме Star Ferry
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из отеля и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Harbour City, 3 Canton Rd, Tsim Sha Tsui, Hong Kong
Завершение: Night Market (Temple Street)
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и .
